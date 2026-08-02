İran için "kıyamet" senaryosu! Kara kuşatması için düğmeye basıldı mı? A Haber’de çarpıcı analiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı hazırlıkları gündemdeki yerini korurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgede diplomatik sürecin fiilen sona erdiğini belirterek yaklaşan savaş ihtimaline ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGEDE SAVAŞ HAZIRLIĞI: UÇAKLAR HAVADA KEŞİF YAPIYOR

Bölgedeki gerilimi ve ABD'nin olası saldırı zamanlamasını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Her zaman bu saldırı ihtimali var. Çünkü bölge artık o masa konusundan çıkmış durumda. Yani arabulucuların da artık etkisi kalmadı; ne Katar'ın, ne Pakistan'ın... Dolayısıyla burada artık savaş hali, bir büyük savaşa hazırlık aşamasında olduğunun göstergesi ile dolu" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki uçak hareketliliğine dikkat çeken Olçar, "Bugün bazı uçakların 3-4 saat önce havalandığı; belki İsrail'den, belki Ürdün'den, belki Diego Garcia'dan bazı uçakların havalandığı, havada olduğu iddiaları var. Bu uçaklar şu ana kadar bombalama yapmamışsa ya keşif yapıyorlardır ya da AWACS tarzı uçaklarla canlı veri aktarıyorlardır" sözleriyle operasyonun istihbarat aşamasında olabileceğini belirtti.

Olçar, olası hedeflere ilişkin ise, "Devrim Muhafızlarının lokasyonları, hava savunma füzelerinin olduğu yerler, füze rampaları, elektrik santral noktaları ve nükleer enerji tesisleri... Yani canlı olarak vurulduğunda İran'ın bazı noktalarda felç olabileceği hedef noktaları keşif yapılıyor" dedi.