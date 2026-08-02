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İran için "kıyamet" senaryosu! Kara kuşatması için düğmeye basıldı mı? A Haber’de çarpıcı analiz

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İran için "kıyamet" senaryosu! Kara kuşatması için düğmeye basıldı mı? A Haber’de çarpıcı analiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "çok güçlü saldırı" sinyalleri vermesi ve bölgedeki askeri hareketliliğin zirveye ulaşması, Orta Doğu’da büyük savaş senaryolarını yeniden alevlendirdi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD’nin sadece hava ve denizden değil, bölge ülkeleriyle iş birliği yaparak İran’ı karadan da tamamen ablukaya almayı planladığını açıkladı. Enerji altyapısı ve nükleer tesislerin hedefte olduğu belirtilirken, stratejik "kara ablukası" planında Türkiye’nin konumu kilit önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı hazırlıkları gündemdeki yerini korurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgede diplomatik sürecin fiilen sona erdiğini belirterek yaklaşan savaş ihtimaline ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN İRAN PLANI DEŞİFRE OLDU! "KARA ABLUKASI" SENARYOSU MASADA

BÖLGEDE SAVAŞ HAZIRLIĞI: UÇAKLAR HAVADA KEŞİF YAPIYOR

Bölgedeki gerilimi ve ABD'nin olası saldırı zamanlamasını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Her zaman bu saldırı ihtimali var. Çünkü bölge artık o masa konusundan çıkmış durumda. Yani arabulucuların da artık etkisi kalmadı; ne Katar'ın, ne Pakistan'ın... Dolayısıyla burada artık savaş hali, bir büyük savaşa hazırlık aşamasında olduğunun göstergesi ile dolu" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki uçak hareketliliğine dikkat çeken Olçar, "Bugün bazı uçakların 3-4 saat önce havalandığı; belki İsrail'den, belki Ürdün'den, belki Diego Garcia'dan bazı uçakların havalandığı, havada olduğu iddiaları var. Bu uçaklar şu ana kadar bombalama yapmamışsa ya keşif yapıyorlardır ya da AWACS tarzı uçaklarla canlı veri aktarıyorlardır" sözleriyle operasyonun istihbarat aşamasında olabileceğini belirtti.

Olçar, olası hedeflere ilişkin ise, "Devrim Muhafızlarının lokasyonları, hava savunma füzelerinin olduğu yerler, füze rampaları, elektrik santral noktaları ve nükleer enerji tesisleri... Yani canlı olarak vurulduğunda İran'ın bazı noktalarda felç olabileceği hedef noktaları keşif yapılıyor" dedi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İRAN'IN "PROAKTİF" TUTUMU ABD'Yİ ŞAŞIRTTI

Amerikan ve İsrail basınında yer alan, İran'ın enerji altyapısına yönelik büyük bir bombardıman hazırlığı yapıldığına dair iddiaları yorumlayan Kemal Olçar, İran'ın savunma taktiğini değiştirdiğini vurguladı. Olçar, "İran artık hiçbir anlaşma yapmıyor. Reaktif bir politikadan proaktif politikaya dönüş yaptılar. ABD askerlerinin çekildiği Erbil ve Ürdün'deki kritik üslere, herhangi bir saldırı olmadan doğrudan reaktif saldırılar düzenlediler. ABD'nin 'agresif' dediği, şaşırdığı durum budur" şeklinde konuştu.

ABD'nin bölgedeki hakimiyet alanlarını çizen Olçar, "Şu an hava kontrolü ve deniz ablukası tamamen ABD'nin elinde. ABD havadan istediği şekilde girip çıkıyor ve hiçbir zayiat görmeden dönebiliyor. Amerikan uçaklarının zayiat gördüğü tek yer hangarlar" dedi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

YENİ STRATEJİ: KARA ABLUKASI VE MÜTTEFİKLERLE KUŞATMA

Deniz ve hava ablukasının İran'ı durdurmaya yetmediğini, çünkü İran'ın Çin ve Rusya üzerinden ikmal yollarını açık tuttuğunu belirten Olçar, yeni planın "kara ablukası" olduğunu söyledi. Netanyahu'nun ABD ziyaretinin temelinde bu planın yattığını ifade eden Olçar, "Karadan abluka yapmak için bölgedeki müttefiklerle anlaşmak zorundasınız. İran; Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden nefes alıyor. Amerikalılar ne yaparlarsa yapsınlar İran'ın mühimmat, gıda veya füze krizi yaşamadığını fark etti. Çünkü çıkış noktalarını iyi planlamışlar" tespitinde bulundu.

ABD'nin bu sınırları kapatmak için baskı kurduğunu belirten Olçar, "Pakistan, NATO dışı stratejik ortak olarak bu sınırı kapatmaya zorlanabilir. Afganistan'da Taliban ile bir ortaklık söz konusu. Türkmenistan'da çok büyük bir ABD üssü var. Azerbaycan, Ermenistan ve Hazar hattı üzerinde de yoğun bir baskı kurulmaya başlandı" dedi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

IRAK CEPHESİNDE GRUPLAR ÇARPIŞTIRILACAK

İran'ın Irak üzerinden geçişlerini engellemek için bölgedeki grupların kullanılacağını iddia eden Kemal Olçar, "Irak sınırının tıkanması için Barzani grubu ile Haşdi Şabi'yi karşı karşıya getirip bölgeyi bloke etmeye çalışıyorlar. Ayrıca Süleymaniye'deki PJAK grupları da bu denklemde yer alıyor. Barzani, Talabani ve PJAK grupları Haşdi Şabi'yi bloke ettiğinde İran'ın Irak sınırı da kapatılmış olacak" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"İRAN'IN TEK ÇIKIŞI TÜRKİYE"

Kuşatma planında İran'ın tek açık kapısının Türkiye kalabileceğine dikkat çeken Olçar, "İran'ın tek çıkışı Türkiye. Acaba Türkiye'ye de böyle bir teklif var mı, bilmiyoruz. Ancak NATO zirvesinde İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair ABD hedefleriyle örtüşen kararlar alındı" dedi.

Tarihteki büyük kuşatmaları örnek gösteren Olçar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Havadan, denizden ve karadan yapılan kuşatmalarda Tahran yönetiminin çok uzun süre dayanamayacağı şeklinde bir rapor İngiliz istihbaratı tarafından hazırlandı. Bu strateji Netanyahu ve ABD arasında görüşüldü. Planın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı'nın NATO destekli açılması ve Irak cephesinin savaş dışı bırakılması hedefleniyor."

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