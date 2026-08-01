CANLI ABD-İran geriliminde kritik saatler: Kara ablukası masada, enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı iddiası gündemde
ABD ile İran arasındaki gerilimde tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit dolu açıklamaları ve İran'ın enerji altyapısının hedef alınacağı haberlerinin ardından bir iddia da İngiliz basınından geldi. The Telegraph, ABD ve İsrail'in İran'ın kara bağlantılarını kesmeyi amaçlayan bir abluka planını görüştüğünü yazdı.
SON 24 SAATTE NELER OLDU?
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırıların sinyalini vererek "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler" dedi. Wall Street Journal ise Trump'ın Tahran'ı anlaşmaya zorlamak amacıyla İran'a karşı birkaç gün sürebilecek yeni bir saldırı dalgası başlatılması için emir verdiğini öne sürdü.
CBS News'e göre Washington, İran'ın elektrik santralleri ve petrol rafinerilerini hedef alabilecek saldırıları değerlendiriyor. İran ise yeni bir ABD-İsrail saldırısı halinde İsrail'deki kritik altyapı ile ABD'nin bölgedeki enerji altyapısının hedef alınabileceğini açıklayarak kapsamlı bir misilleme planının hazır olduğunu duyurdu. Yaşananları canlı aktarıyoruz.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
UMMAN AÇIKLARINDA TANKERE BİLİNMEYEN CİSİM İSABET ETTİ: MAKİNE DAİRESİ HASAR GÖRDÜ
Umman açıklarında seyreden bir tankere kaynağı henüz belirlenemeyen bir cismin isabet ettiği, saldırı sonucu geminin makine dairesinin hasar gördüğü bildirildi.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), cumartesi sabahı yayımladığı uyarı duyurusunda, olayın Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 11 deniz mili kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı.
UKMTO, olayla ilgili ihbarın geminin bağlı bulunduğu şirketin güvenlik yetkilisi tarafından yapıldığını belirtti.
Açıklamaya göre, gemiye isabet eden cisim makine dairesinde hasara yol açtı. Hasar nedeniyle tankerin manevra kabiliyetini kaybettiği bildirildi.
Bölgedeki sahil güvenlik birimlerinin olaydan haberdar edildiği, yetkililerin inceleme başlattığı kaydedildi.
UKMTO, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, çevresel bir olumsuzluğun da tespit edilmediğini açıkladı.
Hedef alınan tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı ise henüz netlik kazanmadı.
Olay, ABD ile İran arasındaki askeri gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresinde güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde meydana geldi.
ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ HAMLE: KARA ABLUKASI MASADA
ABD ve İsrail'in İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırmak için yeni seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü. İngiliz The Telegraph gazetesi, Washington ile Tel Aviv'in İran'ın kara bağlantılarını kesmeyi amaçlayan bir abluka planını görüştüğünü yazdı. Plan, Türkiye dahil İran'a komşu ülkelerin sınır geçişlerini sıkılaştırmasını veya kapatmasını gerektirebilir.
ABD ile İran arasındaki çatışmada gözler Washington'ın atacağı yeni adımlara çevrildi. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırabilecek bir kara ablukası seçeneğini değerlendiriyor.
İki liderin salı günü Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskının "askeri ve askeri olmayan yöntemlerle" artırılmasının ele alındığı belirtildi.
İRAN'IN KARA YOLLARI KESİLEBİLİR
The Telegraph'a göre plan, İran'ın komşularına ve bölgedeki diğer ülkelere sınır geçişlerini sıkılaştırmaları veya tamamen kapatmaları yönünde baskı yapılmasını içeriyor.
Böyle bir adımla İran'ın kara yoluyla gerçekleştirdiği ithalat ve ihracatın sınırlandırılması, ülkenin ekonomik açıdan daha fazla izole edilmesi hedefleniyor.
Üst düzey bir İsrailli yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada iki ülke arasında görüşülen senaryoyu, "İran hiçbir şeyi ülkeye sokamaz ve hiçbir şeyi dışarı çıkaramazsa ne olur?" sözleriyle anlattı.
TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKE DENKLEMDE
Planın önündeki en büyük engellerden biri ise İran'ın geniş kara sınırı.
İran'ın Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile kara sınırı bulunuyor. Bu nedenle geniş kapsamlı bir kara ablukasının uygulanabilmesi için Washington ve Tel Aviv'in bu ülkelerin işbirliğini sağlaması gerekecek.
The Telegraph, Washington'ın özellikle Irak ve Pakistan'ı plan açısından "zayıf halkalar" olarak görebileceğini yazdı. Ancak İran'a komşu ülkelerin ablukaya katılması durumunda hem ekonomik kayıplarla hem de Tahran'ın olası misilleme tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
AMAÇ İRAN'I EKONOMİK OLARAK KUŞATMAK
Emekli ABD'li Korgeneral Sean MacFarland, kapsamlı bir kara ablukasının uygulanmasının "neredeyse imkânsız" olduğunu ancak İran'ın ticaret yapma kapasitesinin sınırlandırılmasının Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı ciddi biçimde artırabileceğini söyledi.
Olası ablukanın yalnızca ticareti değil, İran'ın yeniden silahlanma kapasitesini de hedef alabileceği değerlendiriliyor. Kritik sınır kapılarının ve limanların kapatılması, İran'a silah ve askeri malzeme girişini zorlaştırabilir.
ENERJİ ALTYAPISI DA HEDEFTE
Kara ablukası tartışmaları sürerken Washington'ın askeri seçenekleri de masada tutmaya devam ettiği bildirildi.
CBS News'in haberine göre ABD ve İsrail, İran'ın elektrik santralleri ve petrol rafinerileri dahil enerji altyapısına yönelik geniş çaplı yeni saldırıları değerlendiriyor. ABD'li yetkililerin Tahran'ın elektrik şebekesini devre dışı bırakmaya yönelik seçenekleri de ele aldığı öne sürüldü.
İran ise olası yeni saldırılara karşı İsrail'deki kritik altyapının ve ABD'nin bölgedeki enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
TRUMP: ÇOK AĞIR VURACAĞIZ
Trump da Camp David'deki kabine toplantısında İran'a yönelik baskının süreceğinin sinyalini verdi.
ABD Başkanı, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullanırken, İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.
Washington'ın önünde böylece İran'a yönelik kara ablukası, enerji altyapısının hedef alınması, deniz ablukasının sürdürülmesi ve yeni askeri saldırılar dahil birden fazla seçeneğin bulunduğu belirtiliyor.