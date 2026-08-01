ABD ve İsrail'in İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırmak için yeni seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü. İngiliz The Telegraph gazetesi, Washington ile Tel Aviv'in İran'ın kara bağlantılarını kesmeyi amaçlayan bir abluka planını görüştüğünü yazdı. Plan, Türkiye dahil İran'a komşu ülkelerin sınır geçişlerini sıkılaştırmasını veya kapatmasını gerektirebilir.

ABD ile İran arasındaki çatışmada gözler Washington'ın atacağı yeni adımlara çevrildi. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırabilecek bir kara ablukası seçeneğini değerlendiriyor.

İki liderin salı günü Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskının "askeri ve askeri olmayan yöntemlerle" artırılmasının ele alındığı belirtildi.

İRAN'IN KARA YOLLARI KESİLEBİLİR

The Telegraph'a göre plan, İran'ın komşularına ve bölgedeki diğer ülkelere sınır geçişlerini sıkılaştırmaları veya tamamen kapatmaları yönünde baskı yapılmasını içeriyor.

Böyle bir adımla İran'ın kara yoluyla gerçekleştirdiği ithalat ve ihracatın sınırlandırılması, ülkenin ekonomik açıdan daha fazla izole edilmesi hedefleniyor.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada iki ülke arasında görüşülen senaryoyu, "İran hiçbir şeyi ülkeye sokamaz ve hiçbir şeyi dışarı çıkaramazsa ne olur?" sözleriyle anlattı.

TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKE DENKLEMDE

Planın önündeki en büyük engellerden biri ise İran'ın geniş kara sınırı.

İran'ın Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile kara sınırı bulunuyor. Bu nedenle geniş kapsamlı bir kara ablukasının uygulanabilmesi için Washington ve Tel Aviv'in bu ülkelerin işbirliğini sağlaması gerekecek.

The Telegraph, Washington'ın özellikle Irak ve Pakistan'ı plan açısından "zayıf halkalar" olarak görebileceğini yazdı. Ancak İran'a komşu ülkelerin ablukaya katılması durumunda hem ekonomik kayıplarla hem de Tahran'ın olası misilleme tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

AMAÇ İRAN'I EKONOMİK OLARAK KUŞATMAK

Emekli ABD'li Korgeneral Sean MacFarland, kapsamlı bir kara ablukasının uygulanmasının "neredeyse imkânsız" olduğunu ancak İran'ın ticaret yapma kapasitesinin sınırlandırılmasının Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı ciddi biçimde artırabileceğini söyledi.

Olası ablukanın yalnızca ticareti değil, İran'ın yeniden silahlanma kapasitesini de hedef alabileceği değerlendiriliyor. Kritik sınır kapılarının ve limanların kapatılması, İran'a silah ve askeri malzeme girişini zorlaştırabilir.

ENERJİ ALTYAPISI DA HEDEFTE

Kara ablukası tartışmaları sürerken Washington'ın askeri seçenekleri de masada tutmaya devam ettiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre ABD ve İsrail, İran'ın elektrik santralleri ve petrol rafinerileri dahil enerji altyapısına yönelik geniş çaplı yeni saldırıları değerlendiriyor. ABD'li yetkililerin Tahran'ın elektrik şebekesini devre dışı bırakmaya yönelik seçenekleri de ele aldığı öne sürüldü.

İran ise olası yeni saldırılara karşı İsrail'deki kritik altyapının ve ABD'nin bölgedeki enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP: ÇOK AĞIR VURACAĞIZ

Trump da Camp David'deki kabine toplantısında İran'a yönelik baskının süreceğinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullanırken, İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.

Washington'ın önünde böylece İran'a yönelik kara ablukası, enerji altyapısının hedef alınması, deniz ablukasının sürdürülmesi ve yeni askeri saldırılar dahil birden fazla seçeneğin bulunduğu belirtiliyor.