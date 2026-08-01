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Orta Doğu'da şimdi de altyapı savaşı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: İran’dan “bölgeyi karanlığa gömeriz” tehdidi

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Orta Doğu'da şimdi de altyapı savaşı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: İran’dan “bölgeyi karanlığa gömeriz” tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı tehditler ve stratejik hamlelerle yeni bir kırılma noktasına ulaştı. ABD'nin Orta Doğu'daki 10 ülkedeki büyükelçilikleri aracılığıyla yaptığı seyahat uyarısı ve İran'ın "bölgeyi karanlığa gömeriz" tehdidi, enerji altyapılarını hedef alabilecek olası bir çatışma senaryosunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Washington-Tahran hattındaki son gelişmeleri aktardı.

Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir hamle geldi. ABD; Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, İran'a yönelik olası saldırıların bölgesel gerilimi artırabileceğine işaret ederek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından İran Devrim Muhafızları, ABD'ye sert bir video ile karşılık verdi. Paylaşılan görüntülerde ışıklı şehirlerin yukarıdan çekilen karelerine yer verilerek, bir saldırı olması durumunda bütün bölgenin karanlığa gömüleceği ve "bu ışıkların söndürüleceği" mesajı verildi.

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İRAN'IN CAYDIRICILIK STRATEJİSİ VE VEKİL GÜÇLER

Sürecin diplomatik ve askeri boyutunu değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bugün itibarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş 6 ay geride kaldı. Hâlâ tünelin ucunda bir ışık yok. Trump bir çıkış yolu arıyor ve çelişkili konuşmasının bir sebebi de bu. İran'ın hakikaten elinde vahşi kartlar var. İran, Körfez'i hedef alarak bir ekonomik maliyet çıkarmayı ve böylece caydırıcılık sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın misilleme kapasitesinin vekil güçler üzerinden de pratiğe yansıtılabileceğini belirten Ülger, "Bunu Irak'ta gördük. Yemen coğrafyasında hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü Ensarullah Harekâtı var. Bunlar Aden Körfezi'ni, Babülmendep'i ve Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum" sözleriyle bölgesel risklerin altını çizdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

IRAK'TAN YEMEN'E UZANAN VEKİL GÜÇ AĞI

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İran'ın vekil güç stratejisinin sahadaki etkilerine de dikkat çekti. Irak'ta dini lider Ali Hamaney'in cenaze törenine 5 milyondan fazla Iraklı Şii'nin katıldığını hatırlatan Ülger, Haşdi Şabi güçlerine ait cephaneliklerin Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak saldırısıyla hedef alınmasının, Irak'taki Şii yapılar ile İran arasındaki bağı zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.

Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin de İran'ın önemli vekil gücü olduğuna işaret eden Ülger, "Yemen'de hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü var, Ensarullah Harekâtı var. Ve bunlar Aden Körfezi'ni, Babülmendep'i, Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum." sözleriyle olası senaryoları değerlendirdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TAHRAN'DA GÜNDEM: TRUMP'IN ENERJİ ALTYAPISI PLANI

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'da konuşulan iddiaları aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugüne kadar birçok kez İran'ın altyapısını hedef alacağı yönünde açıklamalar yaptığını ancak bunların büyük bölümünü uygulamaya koymadığını söyledi.

Karabağ, "ABD Başkanı Donald Trump bugüne kadar defalarca İran'ın altyapısını hedef alacaklarına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Ancak bugüne kadar bunları hayata geçirmedi. Geçtiğimiz süreçte İran'ın bazı altyapısına, köprülerine ve diğer noktalara yönelik saldırılar oldu ancak bunların kapsamlı saldırılar olmadığını ifade edebiliriz." sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.

"TRUMP ÇIKMAZIN İÇİNDE"

ABD Başkanı'nın İran politikasında sıkışmış durumda olduğunu ifade eden Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Donald Trump bir çıkmazın içinde ve bu çıkmazdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın son konuşmasında İran ile yürütülen müzakerelerin iyi gitmediğini söylediğini aktaran Karabağ, Amerikan medyasında bu kez İran'ın özellikle enerji altyapısının hedef alınacağı yönünde haberlerin öne çıktığını belirtti.

Karabağ, "Şimdi ise Amerika medyası, ABD'nin bu kez hedefinde İran'ın altyapısı ve özellikle enerji altyapısının olduğunu belirtiyor. Hatta bazı kaynaklar İsrail'in de bu süreçte işin içine katılabileceği ile ilgili haberler ve yorumlara da yer vermektedir." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İRAN'DAN YENİ REST: ENERJİ ALTYAPILARINI VURURUZ

İran'da son günlerde askeri ve siyasi yetkililerden art arda sert açıklamalar geldiğini belirten Karabağ, ABD'den gelen açıklamaların ardından bu mesajların daha da sertleştiğini söyledi.

Karabağ, "İran'dan gelen açıklamalarda ise İran böyle bir durumun yaşanması durumunda bölge ülkelerini karanlığa gömeceğini belirtiyor. Son birkaç gündür ABD'den gelen açıklamaların ardından İran'da, böyle bir durumun yaşanması halinde bölge ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in enerji altyapısını hedef alacağını belirtiyor." sözleriyle Tahran'ın mesajlarını aktardı.

HÜRMÜZ'DE TANSİYON YÜKSELİYOR

Karabağ, gün içerisinde bölgede yeni güvenlik olaylarının yaşandığını da aktararak, Kuveyt'te bir kamu binasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığının açıklandığını ancak İran'ın bu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Bunun yanında Hürmüz Boğazı'nın çok yakınında iki petrol tankerinin farklı zamanlarda saldırıya uğradığını söyleyen Karabağ, İngiltere merkezli deniz trafiğini takip eden bir şirketin saldırıları doğruladığını ifade etti.

Karabağ, "Gelen bazı bilgilere göre bunlardan birinin Katar merkezli olduğu ve Katar'a ait sıvılaştırılmış gaz taşıdığı ifade edildi." sözleriyle saldırının ayrıntılarını aktardı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ÜSTLENDİĞİ GEMİ SALDIRISI

Karabağ, bir gün önce bölgedeki başka bir gemiye yönelik saldırının İran Devrim Muhafızları tarafından açık şekilde üstlenildiğini hatırlattı.

Bu gelişmenin önemine dikkat çeken Karabağ, Donald Trump'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Donald Trump, 'Eğer bundan sonra İran bölgedeki Hürmüz'den geçen gemileri hedef alırsa ben de karşılık olarak İran'ın altyapısını hedef alacağım.' demişti. Bunu birkaç gün önce söylemişti ancak bugüne kadar bunu yapmadı. Ve öyle görünüyor ki bu kez bunu yapacak. Ancak hâlâ Amerika medyası son anda Donald Trump'ın eğer müzakerelerde bir gelişme söz konusu olursa bu kararından vazgeçebileceğine ilişkin de haberler yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ SİBER SALDIRILARDA İRAN ŞÜPHESİ

Programda ABD'nin en az yedi eyaletini etkileyen ve su sistemlerini hedef alan siber saldırılar da gündeme geldi. FBI başta olmak üzere bazı Amerikan kurumlarının İran ihtimali üzerinde durduğu, ancak farklı istihbarat servislerinin iz bırakmış olabileceği ihtimali de değerlendirildi.

İran'ın son dönemde yalnızca petrol üretim tesislerini değil rafinerileri de hedef almaya başladığı, Erbil'e yönelik saldırıların da bu strateji değişikliğinin işareti olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

EKBER KARABAĞ: "SAVAŞIN BİR BOYUTU DA SİBER ALANDA"

Ekber Karabağ, ABD Başkanı Donald Trump'a da söz konusu siber saldırıların sorulduğunu belirterek, "Bu soru dün ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. 'Oradaki tesislere yönelik acaba İran'ın bir siber saldırısı mı oldu?' diye kendisine soruldu. 'Yok' dedi, 'Ben bunu tahmin etmiyorum. Esasında bu bizim zafiyetimizden kaynaklanmaktadır.' Oradaki ilgili valileri ve yerel yöneticileri bu konuyla ilgili suçladı." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu saldırılarla bağlantısına ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığını söyleyen Karabağ, savaşın artık yalnızca askeri cephede yürütülmediğini vurguladı.

Karabağ, "Bu savaş sadece askeri boyutuyla yapılmıyor, aynı zamanda siber alanda da yapılıyor. İran'a karşı da ciddi anlamda siber saldırılar söz konusu." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA BANKALAR AYLARCA HEDEF OLDU

Siber savaşın İran'daki etkilerine de değinen Karabağ, ülkenin en önemli bankalarının uzun süre saldırı altında kaldığını anlattı.

Karabağ, "İran'ın önemli dört bankasına haftalardır, aylardır siber saldırılar söz konusu olmuştu. Öyle ki bankalar hizmet veremez bir vaziyetteydi. İran'ın en büyük bankası olan Milli Bankasında paranız vardı ancak kartınızdaki parayı harcayamıyordunuz. Çünkü siber saldırı söz konusuydu. Bu konudaki aksaklıkların önemli bölümü giderilmiş olsa da hâlâ sıkıntılar devam ediyor." sözleriyle siber saldırıların günlük hayata etkisini aktardı.

Karabağ, son olarak Donald Trump'ın da İran ihtimalini tamamen dışlamadığını ancak yaşanan su sistemi krizini daha çok ABD'nin kendi altyapısındaki zafiyetlere bağladığını belirterek, Washington ile Tahran arasındaki askeri gerilimin yanı sıra siber cephede de mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

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