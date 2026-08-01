Orta Doğu'da şimdi de altyapı savaşı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: İran’dan “bölgeyi karanlığa gömeriz” tehdidi

Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir hamle geldi. ABD; Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, İran'a yönelik olası saldırıların bölgesel gerilimi artırabileceğine işaret ederek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından İran Devrim Muhafızları, ABD'ye sert bir video ile karşılık verdi. Paylaşılan görüntülerde ışıklı şehirlerin yukarıdan çekilen karelerine yer verilerek, bir saldırı olması durumunda bütün bölgenin karanlığa gömüleceği ve "bu ışıkların söndürüleceği" mesajı verildi.

İRAN'IN CAYDIRICILIK STRATEJİSİ VE VEKİL GÜÇLER

Sürecin diplomatik ve askeri boyutunu değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bugün itibarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş 6 ay geride kaldı. Hâlâ tünelin ucunda bir ışık yok. Trump bir çıkış yolu arıyor ve çelişkili konuşmasının bir sebebi de bu. İran'ın hakikaten elinde vahşi kartlar var. İran, Körfez'i hedef alarak bir ekonomik maliyet çıkarmayı ve böylece caydırıcılık sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın misilleme kapasitesinin vekil güçler üzerinden de pratiğe yansıtılabileceğini belirten Ülger, "Bunu Irak'ta gördük. Yemen coğrafyasında hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü Ensarullah Harekâtı var. Bunlar Aden Körfezi'ni, Babülmendep'i ve Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum" sözleriyle bölgesel risklerin altını çizdi.