Orta Doğu'da şimdi de altyapı savaşı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: İran’dan “bölgeyi karanlığa gömeriz” tehdidi
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı tehditler ve stratejik hamlelerle yeni bir kırılma noktasına ulaştı. ABD'nin Orta Doğu'daki 10 ülkedeki büyükelçilikleri aracılığıyla yaptığı seyahat uyarısı ve İran'ın "bölgeyi karanlığa gömeriz" tehdidi, enerji altyapılarını hedef alabilecek olası bir çatışma senaryosunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Washington-Tahran hattındaki son gelişmeleri aktardı.
Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir hamle geldi. ABD; Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, İran'a yönelik olası saldırıların bölgesel gerilimi artırabileceğine işaret ederek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından İran Devrim Muhafızları, ABD'ye sert bir video ile karşılık verdi. Paylaşılan görüntülerde ışıklı şehirlerin yukarıdan çekilen karelerine yer verilerek, bir saldırı olması durumunda bütün bölgenin karanlığa gömüleceği ve "bu ışıkların söndürüleceği" mesajı verildi.
İRAN'IN CAYDIRICILIK STRATEJİSİ VE VEKİL GÜÇLER
Sürecin diplomatik ve askeri boyutunu değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bugün itibarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş 6 ay geride kaldı. Hâlâ tünelin ucunda bir ışık yok. Trump bir çıkış yolu arıyor ve çelişkili konuşmasının bir sebebi de bu. İran'ın hakikaten elinde vahşi kartlar var. İran, Körfez'i hedef alarak bir ekonomik maliyet çıkarmayı ve böylece caydırıcılık sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
İran'ın misilleme kapasitesinin vekil güçler üzerinden de pratiğe yansıtılabileceğini belirten Ülger, "Bunu Irak'ta gördük. Yemen coğrafyasında hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü Ensarullah Harekâtı var. Bunlar Aden Körfezi'ni, Babülmendep'i ve Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum" sözleriyle bölgesel risklerin altını çizdi.
IRAK'TAN YEMEN'E UZANAN VEKİL GÜÇ AĞI
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İran'ın vekil güç stratejisinin sahadaki etkilerine de dikkat çekti. Irak'ta dini lider Ali Hamaney'in cenaze törenine 5 milyondan fazla Iraklı Şii'nin katıldığını hatırlatan Ülger, Haşdi Şabi güçlerine ait cephaneliklerin Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak saldırısıyla hedef alınmasının, Irak'taki Şii yapılar ile İran arasındaki bağı zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.
Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin de İran'ın önemli vekil gücü olduğuna işaret eden Ülger, "Yemen'de hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü var, Ensarullah Harekâtı var. Ve bunlar Aden Körfezi'ni, Babülmendep'i, Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum." sözleriyle olası senaryoları değerlendirdi.
TAHRAN'DA GÜNDEM: TRUMP'IN ENERJİ ALTYAPISI PLANI
A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'da konuşulan iddiaları aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugüne kadar birçok kez İran'ın altyapısını hedef alacağı yönünde açıklamalar yaptığını ancak bunların büyük bölümünü uygulamaya koymadığını söyledi.
Karabağ, "ABD Başkanı Donald Trump bugüne kadar defalarca İran'ın altyapısını hedef alacaklarına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Ancak bugüne kadar bunları hayata geçirmedi. Geçtiğimiz süreçte İran'ın bazı altyapısına, köprülerine ve diğer noktalara yönelik saldırılar oldu ancak bunların kapsamlı saldırılar olmadığını ifade edebiliriz." sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.
"TRUMP ÇIKMAZIN İÇİNDE"
ABD Başkanı'nın İran politikasında sıkışmış durumda olduğunu ifade eden Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Donald Trump bir çıkmazın içinde ve bu çıkmazdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın son konuşmasında İran ile yürütülen müzakerelerin iyi gitmediğini söylediğini aktaran Karabağ, Amerikan medyasında bu kez İran'ın özellikle enerji altyapısının hedef alınacağı yönünde haberlerin öne çıktığını belirtti.
Karabağ, "Şimdi ise Amerika medyası, ABD'nin bu kez hedefinde İran'ın altyapısı ve özellikle enerji altyapısının olduğunu belirtiyor. Hatta bazı kaynaklar İsrail'in de bu süreçte işin içine katılabileceği ile ilgili haberler ve yorumlara da yer vermektedir." ifadelerini kullandı.