Orta Doğu'da savaş büyüyor mu? Erbil hedefte: İran'dan Irak'ı "içerden çökertme" planı

ABD ile İran arasında müzakere trafiği devam etse de sahadaki karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Tahran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin yanı sıra Irak'ı da hedef alan saldırıları, çatışmaların yeni cephelere yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ile Akademisyen Oral Toğa, Irak'ın savaşa dahil olma ihtimalini ve bunun bölgesel dengelere olası etkilerini değerlendirdi.

IRAK'I İÇERİDEN ÇÖKERTME PROJESİ

Bölgede yeni cephelerin açıldığına dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Savaşların çıkış sebepleri ve devam edecek senaryolar var. Irak'ta yeni bir cephe açıldı ve İran şu anda bütün gücünü oraya aktarıyor. Körfez'deki Amerikan askerlerinin bir kısmı Ürdün'e, bir kısmı ise Irak Erbil'e çekiliyor. Irak için bir içeriden çökertme projesi var; Haşdi Şabi vasıtasıyla bir askeri darbe ya da iç isyanlarla 20 yıl önceki senaryolar tekrar hayata geçirilebilir" sözleriyle tehlikeli gidişatı aktardı.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın Irak'ta bir ʺiçerden çökertmeʺ planı olduğunu öne sürdü. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN'IN ASİMETRİK SAVAŞ TEHDİDİ VE KUVEYT PLANI

İran'ın askeri stratejilerini ve bölgedeki milis yapılanmasını değerlendiren Akademisyen Oral Toğa, "Haşdi Şabi ve İranlı milislere yönelik saldırıların iki ana sebebi bulunuyor. Birincisi; İran, kendisine yapılacak herhangi bir operasyona karşı savaşı Irak ve Babülmendep gibi bölgelere asimetrik olarak yaymakla tehdit ediyor. İkincisi ise Haşdi Şabi içindeki bazı grupların Kuveyt'e yönelik olası bir operasyonda rol alabileceğine dair ciddi veriler var" sözlerini kullandı.

Olçar, İran'ın Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik üstü kapalı tehditler savurduğunu belirterek, "Bahreyn üzerinde tarihsel parça iddiası, Kuveyt üzerinde ise Saddam'dan kurtarılma sürecine atıfla 'vefasızlık' suçlaması yapıyorlar. Eğer bölge bir savaş alanına dönerse Irak'taki milisler Kuveyt'i işgal etmek için aktif rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.