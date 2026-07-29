Orta Doğu'da savaş büyüyor mu? Erbil hedefte: İran'dan Irak'ı "içerden çökertme" planı
Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, savaşta yeni cephelerin açılması an meselesi. İran'ın ABD'ye misillemelerinde Irak'ı hedef alması savaşın yayılma riskini artırırken, A Haber'de Irak'ın savaşa çekilmesi durumunu değerlendirdi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Tahran'ın Irak üzerinden çökertme planını devreye aldığını belirtirken, Akademisyen Oral Toğa ise Huzistan'ın kritik olduğunu ve ABD'nin bu noktaya operasyon yapamayacağını vurguladı.
ABD ile İran arasında müzakere trafiği devam etse de sahadaki karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Tahran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin yanı sıra Irak'ı da hedef alan saldırıları, çatışmaların yeni cephelere yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ile Akademisyen Oral Toğa, Irak'ın savaşa dahil olma ihtimalini ve bunun bölgesel dengelere olası etkilerini değerlendirdi.
IRAK'I İÇERİDEN ÇÖKERTME PROJESİ
Bölgede yeni cephelerin açıldığına dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Savaşların çıkış sebepleri ve devam edecek senaryolar var. Irak'ta yeni bir cephe açıldı ve İran şu anda bütün gücünü oraya aktarıyor. Körfez'deki Amerikan askerlerinin bir kısmı Ürdün'e, bir kısmı ise Irak Erbil'e çekiliyor. Irak için bir içeriden çökertme projesi var; Haşdi Şabi vasıtasıyla bir askeri darbe ya da iç isyanlarla 20 yıl önceki senaryolar tekrar hayata geçirilebilir" sözleriyle tehlikeli gidişatı aktardı.
İRAN'IN ASİMETRİK SAVAŞ TEHDİDİ VE KUVEYT PLANI
İran'ın askeri stratejilerini ve bölgedeki milis yapılanmasını değerlendiren Akademisyen Oral Toğa, "Haşdi Şabi ve İranlı milislere yönelik saldırıların iki ana sebebi bulunuyor. Birincisi; İran, kendisine yapılacak herhangi bir operasyona karşı savaşı Irak ve Babülmendep gibi bölgelere asimetrik olarak yaymakla tehdit ediyor. İkincisi ise Haşdi Şabi içindeki bazı grupların Kuveyt'e yönelik olası bir operasyonda rol alabileceğine dair ciddi veriler var" sözlerini kullandı.
Olçar, İran'ın Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik üstü kapalı tehditler savurduğunu belirterek, "Bahreyn üzerinde tarihsel parça iddiası, Kuveyt üzerinde ise Saddam'dan kurtarılma sürecine atıfla 'vefasızlık' suçlaması yapıyorlar. Eğer bölge bir savaş alanına dönerse Irak'taki milisler Kuveyt'i işgal etmek için aktif rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.
STRATEJİK HEDEF: İRAN'IN CAN DAMARI HUZİSTAN
İran'ın coğrafi ve ekonomik merkez üssü olan Huzistan bölgesinin kritik önemine vurgu yapan Akademisyen Oral Toğa, "İran'ın can damarı Huzistan'dır. Bütün petrol merkezi burasıdır. Ahvaz düzlüktür ve Karun Nehri kurumadan önce üzerinde gemi taşımacılığı yapılan nehirdi. Ayrıca hidroelektrik santralleri bulunuyor. Burası İran için önemli bir yer. Ancak bataklık ve yoğun nüfus nedeniyle Amerikalılar burayı kolay kolay işgal edemez. Yine de İran buraya sürekli sivil kıyafetli milisleri ve Besiçleri kaydırıyor. Bu noktada ciddi bir hareketlenme söz konusu." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki askeri yığınağın Kuveyt üzerinden kurgulandığını belirten Toğa, "Kuveyt'te bir savaş alanına dönüşürse İran'ın Ahvaz kenti de etkilenir. Irak'taki milisler aktif rol oynayacak demektir ve bu ihtimal olursa önceden ön alınması noktasında bu vuruşlar gerçekleşiyor olabilir." dedi.
"İRAN'A OPERASYON YAPILIRSA KUVEYT'TEN ÇIKIŞ YAPILIR"
Bölgedeki çatışmaların sadece ulus devlet çıkarlarıyla açıklanamayacağını belirten Akademisyen Oral Toğa, "Burada itikadi bir durum da söz konusu. İran'ın 1980'lerden İran-Irak savaşında kurduğu siyasi bağlantılar ve Ketaib Hizbullah gibi örgütlenmeler var." dedi.
Kemal Olçar ise Kuveyt'e bir harekat yapılması durumunun ABD için oldukça kritik olduğunu vurgulayarak; "Kuveyt, Amerikalılar için çok kritik bir yer çünkü tüm lojistik yığınak buraya yapıldı. Eğer İran'a bir harekat yapılırsa Kuveyt'ten çıkış yapılır. Basra Körfezi'nin Irak ve Kuveyt kısmı çok elverişli ve Irak'ı da tamamen kapatmak anlamına gelecektir" diyerek bölgedeki karmaşık yapının altını çizdi.