Orta Doğu'da savaşın etkileri her geçen saat daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Mısır'daki Süveyş Kanalı yakınında düzenlenen İHA saldırısı enerji piyasalarını alarma geçirirken, Reuters'ın ulaştığı değerlendirmeler Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarının Irak topraklarından düzenlenmiş olabileceğini ortaya koydu. İşte İran eksenli krizde dakika dakika yaşanan gelişmeler...

Son 24 saatte Orta Doğu'daki gerilim yeni başlıklara taşındı. Reuters'ın aktardığına göre Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gaz tankerini hedef alan İHA saldırısı, Süveyş Kanalı çevresindeki enerji güvenliği endişelerini artırırken, Suudi petrolünün Hürmüz ve Babülmendep yerine giderek daha fazla Süveyş üzerinden taşınmaya başladığı bildirildi. Uzmanlar, Süveyş güzergâhının da risk altına girmesi halinde küresel petrol arzı ve deniz taşımacılığının ciddi baskı altında kalabileceğini değerlendiriyor.

Dün ise Reuters, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarının Irak topraklarından, İran yanlısı Iraklı gruplarla ortaklaşa düzenlenmiş olabileceğini yazdı. Haberde, Suudi Arabistan ve ABD'nin bunun ardından Irak'taki bazı hedeflere ortak hava saldırıları düzenlediği, Irak hükümetinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Aynı süreçte bölgesel gerilim enerji güvenliği, deniz ticareti ve petrol piyasalarına ilişkin endişeleri daha da artırdı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA ORTA DOĞU'DAN YAŞANANLAR