CANLI İran geriliminde kritik gelişmeler! Reuters: Husiler Suudi Arabistan'ı Irak'tan vurdu, Süveyş'teki İHA saldırısı enerji piyasalarını alarma geçirdi
Orta Doğu'da savaşın etkileri her geçen saat daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Mısır'daki Süveyş Kanalı yakınında düzenlenen İHA saldırısı enerji piyasalarını alarma geçirirken, Reuters'ın ulaştığı değerlendirmeler Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarının Irak topraklarından düzenlenmiş olabileceğini ortaya koydu. İşte İran eksenli krizde dakika dakika yaşanan gelişmeler...
Son 24 saatte Orta Doğu'daki gerilim yeni başlıklara taşındı. Reuters'ın aktardığına göre Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gaz tankerini hedef alan İHA saldırısı, Süveyş Kanalı çevresindeki enerji güvenliği endişelerini artırırken, Suudi petrolünün Hürmüz ve Babülmendep yerine giderek daha fazla Süveyş üzerinden taşınmaya başladığı bildirildi. Uzmanlar, Süveyş güzergâhının da risk altına girmesi halinde küresel petrol arzı ve deniz taşımacılığının ciddi baskı altında kalabileceğini değerlendiriyor.
Dün ise Reuters, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarının Irak topraklarından, İran yanlısı Iraklı gruplarla ortaklaşa düzenlenmiş olabileceğini yazdı. Haberde, Suudi Arabistan ve ABD'nin bunun ardından Irak'taki bazı hedeflere ortak hava saldırıları düzenlediği, Irak hükümetinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Aynı süreçte bölgesel gerilim enerji güvenliği, deniz ticareti ve petrol piyasalarına ilişkin endişeleri daha da artırdı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA ORTA DOĞU'DAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
REUTERS'IN İDDİASI: HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN SALDIRILARINDA IRAK DETAYI
Reuters'a konuşan iki bölgesel yetkili, İran destekli Yemen'deki Husilerin bu hafta Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının Irak topraklarından ve Iraklı silahlı gruplarla koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Kaynaklar, operasyonların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) gözetiminde yürütüldüğünü iddia etti.
Söz konusu değerlendirmeler, İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırdığı yapı içindeki silahlı gruplar arasındaki koordinasyonun arttığı yönündeki yorumları güçlendirirken, saldırılar arasında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan eylemlerin de bulunduğu belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN VE ABD'DEN ORTAK OPERASYON
Suudi Arabistan, çarşamba günü ABD ile birlikte Irak'taki bazı hedeflere ortak hava saldırısı düzenledi. Riyad yönetimi, hedef alınan noktaların Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarla bağlantılı olduğunu belirterek resmi olarak İran yanlısı Iraklı silahlı grupları sorumlu tuttu.
Husiler ise saldırıları kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Irak hükümeti olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
YETKİLİLERDEN YORUM GELMEDİ
Reuters'ın yorum talebine Suudi Arabistan, İran, Irak hükümeti ve Husiler haber yayımlandığı sırada yanıt vermedi.
Chatham House araştırmacısı Farea el-Muslimi, İran ile bölgedeki silahlı grupların yanı sıra "Direniş Ekseni" üyeleri arasında da doğrudan eğitim ve koordinasyon bulunduğunu söyledi.
HUSİLER İLE IRAKLI GRUPLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Haberde, Husiler ile İran'a yakın Iraklı silahlı gruplar arasındaki iş birliğinin uzun yıllardır sürdüğü belirtildi. 2024 yılında Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin ortak operasyon odası kurulduğunu açıkladığı, ilerleyen dönemde iki grubun İsrail'i hedef alan ilk ortak operasyonlarını duyurduğu aktarıldı.
Husilerin Irak'ta ofisleri ve resmi temsilcilerinin bulunduğu, Iraklı Şii siyasi partiler ve silahlı gruplarla kamuoyuna açık temaslar yürüttüğü de kaydedildi.
IRAK'IN ROLÜ TARTIŞILIYOR
Analistler, Irak'ın geniş coğrafyası ve Suudi Arabistan ile olan uzun kara sınırı nedeniyle İran yanlısı gruplar açısından operasyon planlamaya elverişli bir alan olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Irak yönetimi ise daha önce de komşu ülkelere yönelik saldırıların kendi topraklarından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların soruşturulacağını açıklamıştı. Habere göre Irak Başbakanı Ali ez-Zaidi de Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.
İHA SALDIRISI SONRASI GÖZLER SÜVEYŞ KANALI'NA ÇEVRİLDİ: PETROL SEVKİYATINDA YENİ RİSK
Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki gaz tankerine düzenlenen İHA saldırısı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Süveyş Kanalı ile SUMED boru hattının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.
İran ile bağlantılı Husilerin Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında daha fazla kullanılmaya başlanan Süveyş güzergâhı, piyasalarda yeniden risk odağı haline geldi.
SUMED HATTININ ÖNEMİ ARTTI
Piyasa verilerine göre Suudi petrolünün giderek daha büyük bölümü Kızıldeniz üzerinden kuzeye ilerleyerek Süveyş Kanalı ve SUMED boru hattını kullanıyor. Temmuz ayında SUMED üzerinden taşınan ham petrol miktarı 28 milyon 790 bin varile yükseldi. Nisan ayında bu rakam 19 milyon 520 bin varildi.
MarineTraffic verilerine göre Süveyş Kanalı'nın Akdeniz girişindeki Port Said açıklarında bekleyen gemi sayısı da hafta başındaki yaklaşık 20 seviyesinden 30'a yükseldi.
UZMANLARDAN RİSK UYARISI
MST Marquee Enerji Araştırmaları Başkanı Saul Kavonic, Kızıldeniz ve Akdeniz güzergâhlarının da risk altına girebileceğini belirterek mevcut şartlarda Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan alternatif petrol akışının da baskı altında kalabileceğini ifade etti.
Vortexa analisti George Morris ise Kızıldeniz'de yükleme yapan ham petrol tankerlerinin kuzeye yönelmesinde belirgin artış yaşandığını belirtti. Morris, birçok geminin Babülmendep rotasını kullanmaktan kaçındığını söyledi.
PİYASA SÜVEYŞ'TE KESİNTİ BEKLEMİYOR
S&P Global Energy'den Aly Blakeway, Dimyat saldırısının şu aşamada Süveyş Kanalı'nın doğrudan tehdit altında olduğu anlamına gelmediğini belirterek piyasanın kanalda bir kesintiyi henüz fiyatlamadığını ifade etti.
Petrol fiyatları da saldırıya rağmen geriledi. Yatırımcıların odağı İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere çevrildi.
SİGORTA VE NAKLİYE MALİYETLERİ GÜNDEMDE
Enerji ve denizcilik uzmanları, Süveyş Kanalı çevresinde güvenlik riskinin artması halinde savaş riski sigorta primlerinin yükselebileceğini değerlendiriyor.
Dryad Global CEO'su Corey Ranslem, kanal çevresinde yaşanabilecek olası bir saldırının güvenlik değerlendirmelerini değiştireceğini belirtirken, Kpler analisti Matthew Wright ise Süveyş'te yaşanacak herhangi bir aksamanın navlun maliyetlerini ve küresel enerji fiyatlarını kısa sürede etkileyebileceğini ifade etti.