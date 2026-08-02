Çöp toplayıcısı kılığında 10 yıl fare gibi saklandı! Suikast timinin firarisi nasıl gizlendi? İsrail bağlantısı ve "satış" itirafı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, düzenlenen operasyonla yakalandı.

HÜCRE EVİNE ŞAFAK OPERASYONU Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan takip sonucu Karatepe'nin Afyonkarahisar kent merkezindeki İnaz Deprem Evleri'nde bulunan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi. Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe gözaltına alındı.

KILIK DEĞİŞTİRİP SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı belirlenen Karatepe'nin, yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandığı belirtildi.

İSRAİL BAĞLANTISI VE "SATIŞ" İTİRAFI

Hainin 10 yıl boyunca nasıl gizlendiğini ve örgütün derin bağlantılarını A Haber ekranlarında değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, çarpıcı detayları paylaştı. Doç. Dr. Kemal Olçar, "Müsaade ederseniz, İsrail bağlantısını hemen kısaca söyleyeyim. Tarih 15 Temmuz. Binyamin Netanyahu denen katilin o dönem üzerinde üç bakanlık vardı. Bugünün Savunma Bakanı Yisrael Katz ise o dönemde İstihbarat Bakanı'ydı. Yani Türkiye üzerindeki emellerini aynı ekip sürdürmeye devam ediyor. Darbeci sahte general Akın Öztürk, ifadesinde 'İsrail bizi sattı.' dedi. İsrail darbeyi kınamadı. 22 saat geçtikten sonra yarım ağızla açıklamalar yaptı. Mossad ve CIA'in bu darbede net rolü var." sözleriyle uluslararası bağlantılara dikkat çekti.

SUİKAST TİMİNİN TEK FİRARİSİYDİ

Darbe gecesi yaşanan hareketliliği hatırlatan Kemal Olçar, "15 Temmuz 2016 tarihinde İzmir Çiğli'den 3 helikopter havalandı. İçerisinde 37 kişi vardı. Başlarındaki sahte tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 'Ben FETÖ'cü değilim ama darbeciyim.' demişti. O gruptan 35 kişi Menfez'de yakalandı, bir tek bu şahıs kaçmayı başardı. 1984 doğumlu, Afyonkarahisar Emirdağ nüfusuna kayıtlı bu arkadaş; İzmir ve Eskişehir üzerinden kaçarak gizlendi." ifadelerini kullandı.

"BU BİR TAVŞAN OPERASYONUDUR"

Hainin nasıl yakalanamadığına dair ezber bozan bir yorum getiren Olçar, "Bu adam Özel Kuvvetler mensubu; Pakistan ve Afganistan'da görev yapmış, gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı. Ancak 10 yıl boyunca yakalanamamasının asıl sebebi, bana göre şudur: Bu bir tavşandır. Bu tavşan yıllardır takip ediliyor, hangi yuvalara gidip çıktığı izleniyordu. MİT ve Emniyet bunu adım adım takip etti." sözlerini kullandı.