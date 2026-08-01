Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev yaptığı belirtilen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. tespit edildi. Şüpheli, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ramazan Almaçayır, "15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından bazı isimler firari durumdaydı ve istihbarat teşkilatımız, emniyet birimlerimiz FETÖ'cü teröristlerle ilgili çalışmalarına devam ediyordu" sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti.

Güvenlik kaynaklarına göre Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinin firari üyeleri arasında yer alıyordu. (ahaber.com.tr)

10 YILLIK FİRAR AFYON'DA SON BULDU

Ramazan Almaçayır, "Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama oldukça önemli. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan o timde olan ve yaklaşık 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü pilot yüzbaşı B.K., Afyonkarahisar'da TEM şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

FARKLI KİMLİKLER VE KILIKLAR

Operasyonun arka planına değinen Ramazan Almaçayır, "Darbe girişiminin ardından bazı isimlerin Yunanistan'a kaçtığı, bazı isimlerin başka ülkelerden vatandaşlık talebinde bulunduğu biliniyordu. Ancak bazı isimlerin de Türkiye içerisinde farklı kimliklerle, kılık değiştirerek saklanmaya çalıştıkları istihbarat çalışmalarında belirlenen hususlardı" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN YENİDEN YAPILANMA PLANI VE DİJİTAL VERİLER

Ramazan Almaçayır, "Bu firari ismin yakalanmasıyla elde edilecek bilgiler çok kıymetli. FETÖ'nün yeniden yapılanmasıyla ilgili, örgüt içerisinde 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde kimlerle iletişim kurduğu ve bu süreçte aktif bir görev alıp almadığı yapılacak incelemelerle ortaya çıkacaktır" dedi.

Almaçayır, "Zanlının ikamet adresindeki dijital materyaller, bilgisayarlar ve telefonlar tek tek incelenecek. 10 yıllık firar süresince kimlerle temas ettiği, FETÖ'nün haberleşme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı bu incelemeler ışığında netleşecektir" sözleriyle sürecin devam edeceğini belirtti.