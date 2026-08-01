Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı. Operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen FETÖ mensubu Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak operasyon gerçekleştirdi.
10 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev yaptığı belirtilen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. tespit edildi. Şüpheli, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
ORTAK İSTİHBARAT ÇALIŞMASI
Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
SUİKAST TİMİNİN 'TEK FİRARİSİ'YDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismiydi.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari pilot yüzbaşı B.K., Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Ramazan Almaçayır, "15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından bazı isimler firari durumdaydı ve istihbarat teşkilatımız, emniyet birimlerimiz FETÖ'cü teröristlerle ilgili çalışmalarına devam ediyordu" sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti.
10 YILLIK FİRAR AFYON'DA SON BULDU
Ramazan Almaçayır, "Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama oldukça önemli. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan o timde olan ve yaklaşık 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü pilot yüzbaşı B.K., Afyonkarahisar'da TEM şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.
FARKLI KİMLİKLER VE KILIKLAR
Operasyonun arka planına değinen Ramazan Almaçayır, "Darbe girişiminin ardından bazı isimlerin Yunanistan'a kaçtığı, bazı isimlerin başka ülkelerden vatandaşlık talebinde bulunduğu biliniyordu. Ancak bazı isimlerin de Türkiye içerisinde farklı kimliklerle, kılık değiştirerek saklanmaya çalıştıkları istihbarat çalışmalarında belirlenen hususlardı" ifadelerini kullandı.
ÖRGÜTÜN YENİDEN YAPILANMA PLANI VE DİJİTAL VERİLER
Ramazan Almaçayır, "Bu firari ismin yakalanmasıyla elde edilecek bilgiler çok kıymetli. FETÖ'nün yeniden yapılanmasıyla ilgili, örgüt içerisinde 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde kimlerle iletişim kurduğu ve bu süreçte aktif bir görev alıp almadığı yapılacak incelemelerle ortaya çıkacaktır" dedi.
Almaçayır, "Zanlının ikamet adresindeki dijital materyaller, bilgisayarlar ve telefonlar tek tek incelenecek. 10 yıllık firar süresince kimlerle temas ettiği, FETÖ'nün haberleşme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı bu incelemeler ışığında netleşecektir" sözleriyle sürecin devam edeceğini belirtti.
HAİN GECENİN İZLERİ VE PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ
Hain darbe gecesini hatırlatan Ramazan Almaçayır, "O dönem Marmaris üzerinde uçan helikopterlerden birinde belki de bu yakalanan pilot vardı. Koruma ekibinin mukavemeti ve darbe girişiminin püskürtülmesiyle izlerini kaybettirmeye çalışmışlardı. Bazıları menfezlerde yakalanmıştı, bu isim ise 10 yıldır firariydi" şeklinde konuştu.
Örgüt içindeki son duruma da değinen Ramazan Almaçayır, "FETÖ elebaşının ölümünün ardından örgüt içerisinde bir liderlik savaşı yaşandığı biliniyor. Bu tür başarılı operasyonlar, örgütün tabanını ayakta tutma ve motivasyon sağlama çabalarına vurulan büyük bir darbedir ve psikolojik olarak örgütteki çözülmeyi hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.