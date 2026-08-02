Muğla'dan Afyon'a uzanan kaçış! FETÖ'cü hain neden o adresi seçti? Evinde dikkat çeken ayrıntı: Ne doğal gaz ne de elektrik var
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış güzergâhı da deşifre oldu. Muğla kırsalında izini kaybettirdikten sonra İzmir ve Eskişehir hattını kullandığı değerlendirilen FETÖ'cü hain, son olarak Afyonkarahisar'a yerleşti. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından biri olan Afyon'u, kalabalık içinde dikkat çekmeden yaşamak ve gerektiğinde farklı şehirlere kolayca ulaşabilmek için tercih ettiği belirtilen Karatepe'nin, çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığına girerek yıllarca gizlendiği, hücre evinde ise iz bırakmamak amacıyla elektrik ve doğal gaz kullanmadığı öğrenildi. FETÖ'cü hainin kaçış planını Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında yorumladı.
Başkan Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe, 10 yıl süren kaçışın ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen gizli operasyonla yakalandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, FETÖ'cü hainin profesyonel gizlenme yöntemlerini, örgüt içi finansal trafiği ve güvenlik güçlerinin "sabırla" yürüteceği 4 aylık teknik takibin detaylarını A Haber ekranlarında paylaştı.
KAÇIŞIN İLK DURAĞI MUĞLA KIRSALI VE ÖZEL EĞİTİM
Operasyonun arka planını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Kaçmaya başladıkları andan itibaren Muğla kırsalında belirli bir süre kaldığını varsaymak gerekiyor; çünkü birdenbire bunların şehre inmesi mümkün değil. Kıyafet değiştirdiler, bu şortları kimden temin ettiler, kimlerden yardım aldılar, bunlar sorgulamalardan sonra ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Firarinin askeri geçmişine dikkat çeken Gökçe, "Bu kişinin özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Dağda yaşama ve hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda aldığı eğitim gereği oldukça deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor." sözleriyle teröristin profesyonel bir kaçak olduğunu vurguladı.
NEDEN AFYON? "DÜĞÜM NOKTASI" STRATEJİSİ
Firarinin Afyonkarahisar'ı seçmesinin tesadüf olmadığını belirten Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Afyon dört istikametten gelen karayollarının buluştuğu, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Konya yollarının kesiştiği bir düğüm noktası. Özellikle yaz aylarında on binlerce insanın durup dinlendiği, kalabalıkların oluştuğu bir yer. Kendisini gizlemek için bu yoğunluğu kullanmış olabilir." dedi. Gökçe, hücre evindeki yaşam koşullarına dair ise, "Kullandığı eve baktığımızda elektrik ve doğal gaz kullanmadığını görüyoruz. Çok az masrafla geçinerek iz bırakmamaya çalışmış." açıklamasında bulundu.