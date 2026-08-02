Muğla'dan Afyon'a uzanan kaçış! FETÖ'cü hain neden o adresi seçti? Evinde dikkat çeken ayrıntı: Ne doğal gaz ne de elektrik var

10 yıldır firari olan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki operasyonla yakalandı. (DHA)

KAÇIŞIN İLK DURAĞI MUĞLA KIRSALI VE ÖZEL EĞİTİM

Operasyonun arka planını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Kaçmaya başladıkları andan itibaren Muğla kırsalında belirli bir süre kaldığını varsaymak gerekiyor; çünkü birdenbire bunların şehre inmesi mümkün değil. Kıyafet değiştirdiler, bu şortları kimden temin ettiler, kimlerden yardım aldılar, bunlar sorgulamalardan sonra ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Firarinin askeri geçmişine dikkat çeken Gökçe, "Bu kişinin özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Dağda yaşama ve hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda aldığı eğitim gereği oldukça deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor." sözleriyle teröristin profesyonel bir kaçak olduğunu vurguladı.