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Muğla'dan Afyon'a uzanan kaçış! FETÖ'cü hain neden o adresi seçti? Evinde dikkat çeken ayrıntı: Ne doğal gaz ne de elektrik var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'dan Afyon'a uzanan kaçış! FETÖ'cü hain neden o adresi seçti? Evinde dikkat çeken ayrıntı: Ne doğal gaz ne de elektrik var

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış güzergâhı da deşifre oldu. Muğla kırsalında izini kaybettirdikten sonra İzmir ve Eskişehir hattını kullandığı değerlendirilen FETÖ'cü hain, son olarak Afyonkarahisar'a yerleşti. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından biri olan Afyon'u, kalabalık içinde dikkat çekmeden yaşamak ve gerektiğinde farklı şehirlere kolayca ulaşabilmek için tercih ettiği belirtilen Karatepe'nin, çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığına girerek yıllarca gizlendiği, hücre evinde ise iz bırakmamak amacıyla elektrik ve doğal gaz kullanmadığı öğrenildi. FETÖ'cü hainin kaçış planını Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında yorumladı.

Başkan Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe, 10 yıl süren kaçışın ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen gizli operasyonla yakalandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, FETÖ'cü hainin profesyonel gizlenme yöntemlerini, örgüt içi finansal trafiği ve güvenlik güçlerinin "sabırla" yürüteceği 4 aylık teknik takibin detaylarını A Haber ekranlarında paylaştı.

10 yıldır firari olan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki operasyonla yakalandı. (DHA)10 yıldır firari olan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki operasyonla yakalandı. (DHA)

KAÇIŞIN İLK DURAĞI MUĞLA KIRSALI VE ÖZEL EĞİTİM

Operasyonun arka planını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Kaçmaya başladıkları andan itibaren Muğla kırsalında belirli bir süre kaldığını varsaymak gerekiyor; çünkü birdenbire bunların şehre inmesi mümkün değil. Kıyafet değiştirdiler, bu şortları kimden temin ettiler, kimlerden yardım aldılar, bunlar sorgulamalardan sonra ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

FİRARİ FETÖ'CÜ NEDEN AFYONKARAHİSAR'I TERCİH ETTİ?

Firarinin askeri geçmişine dikkat çeken Gökçe, "Bu kişinin özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Dağda yaşama ve hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda aldığı eğitim gereği oldukça deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor." sözleriyle teröristin profesyonel bir kaçak olduğunu vurguladı.

Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev (DHA)Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev (DHA)

NEDEN AFYON? "DÜĞÜM NOKTASI" STRATEJİSİ

Firarinin Afyonkarahisar'ı seçmesinin tesadüf olmadığını belirten Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Afyon dört istikametten gelen karayollarının buluştuğu, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Konya yollarının kesiştiği bir düğüm noktası. Özellikle yaz aylarında on binlerce insanın durup dinlendiği, kalabalıkların oluştuğu bir yer. Kendisini gizlemek için bu yoğunluğu kullanmış olabilir." dedi. Gökçe, hücre evindeki yaşam koşullarına dair ise, "Kullandığı eve baktığımızda elektrik ve doğal gaz kullanmadığını görüyoruz. Çok az masrafla geçinerek iz bırakmamaya çalışmış." açıklamasında bulundu.

FETÖ'cü hain yıllarca çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığıyla izini gizledi. (AA)FETÖ'cü hain yıllarca çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığıyla izini gizledi. (AA)

ÇÖP TOPLAMA KILIĞINDA ÖRGÜTSEL SERVET

Teröristin üzerinden çıkan yüklü miktarda parayı değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Üzerinde 98 tane Ata altın, 33 bin dolar, Euro ve Türk Lirası var. Sadece kağıt toplayarak bu servetin biriktirilmesi mümkün değil. Bu durum, FETÖ mensuplarının hâlâ birbirleriyle irtibatı koruduklarını ve birbirlerini finanse ettiklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe, paranın elden teslim edilmiş olabileceğine dikkat çekerek, "Bankamatiklerin önünde ya da dinlenme tesislerinde bir masada zarf veya kese içinde altın almak kimsenin dikkatini çekmez. Afyon bu tür bir transfer için oldukça uygun bir or tam sunuyor." sözleriyle finans ağının işleyişini aktardı.

4 AY BOYUNCA ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmasına değinen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Mart ayında Afyon'da bir kamerada yüz tanıma sistemine yakalanıyor. Emniyet güçleri o günden bugüne kadar sabırla izliyor. Hemen operasyon yapılmıyor; çünkü bağlantıları, kimlerle irtibatta olduğu, finansal kaynakları ve hücre evinin tam koordinatlarının netleşmesi gerekiyordu. 4 ay boyunca güvenlik bürokrasisi bu haini adım adım takip etmiştir." dedi. Gökçe, bu sürecin ardından gelecek operasyonların sinyalini vererek, "Bu yakalama, çorap söküğü gibi yeni irtibatların ortaya çıkmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Firarinin finans kaynağına ilişkin yeni bağlantılar mercek altına alındı. (AA)Firarinin finans kaynağına ilişkin yeni bağlantılar mercek altına alındı. (AA)

"ALTIN ÇOCUK" DEĞİL, "SORU HIRSIZI" VURGUSU

FETÖ'cülerin geçmişteki imajlarını sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Zamanında 'altın çocuk' denilen bu kişilerin aslında hiçbir niteliği yoktur. Bunlar soruları çalarak, hırsızlıkla bir yerlere gelen kurma bir yapıdır. Eşit koşullarda sınava girselerdi hiçbir başarı elde edemezlerdi. Silahlı Kuvvetler'de birbirlerini kollayarak, kritik şubeleri ele geçirerek teşkilatlandılar." ifadelerini kullandı. Gökçe ayrıca, hainin dijital takipten kaçmak için yıllarca eski tip "tuşlu telefon" kullandığını, akıllı telefonları ise deşifre olmamak adına sadece son aşamada kullandığını belirterek sözlerini noktaladı.

10 YILLIK FİRARİ FETÖ'CÜ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

A HABER MUHABİRİ ATA GÜNDÜZ KURŞUN DETAYLARI AKTARDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi, 10 yıl süren kaçışın ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen nefes kesen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, operasyonun detaylarını ve firarinin gizlenme yöntemlerini canlı yayında aktardı.

Tuşlu telefon kullanarak dijital takibi aşmaya çalıştığı belirlendi. (AA)Tuşlu telefon kullanarak dijital takibi aşmaya çalıştığı belirlendi. (AA)

OPERASYONUN DETAYLARI VE FİRARİNİN GİZLENME YÖNTEMİ

Haberin detaylarını aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Hiç şüphesiz son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan bir tanesiydi bu; FETÖ'cü o son hainin, suikast timinde yer alan son hainin ele geçirilmesi. 10 yıldır saklanıyordu." ifadelerini kullandı. Kurşun, suikast timindeki diğer teröristlerin Marmaris'te bir menfezin içinde yakalandığını hatırlatarak, "Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Ormanlık alanlardan bahsediyoruz Marmaris'te; oralarda gizlenme ve saklanma kabiliyeti yüksek olan teröristlerden bahsediyoruz. Birçoğu o bölgede yakalanmıştı." sözleriyle firarinin profiline dikkat çekti.

FİRARİ TERÖRİSTİN KAÇIŞ GÜZERGAHI VE AFYONKARAHİSAR'DAKİ İZLERİ

Firarinin izlediği yola değinen Ata Gündüz Kurşun, "Bu Fethullahçı Terör Örgütü'nün son üniformalı teröristi, suikast timindeki; önce İzmir'e gittiği değerlendiriliyor, ardından Eskişehir'e ve oradan da izini kaybettirdiği belirtiliyor. Ailesi Eskişehir'de yaşıyordu, emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu. Ailesi de takip altındaydı ancak herhangi bir temasta bulunmadığı belirtiliyor. Afyonkarahisar'da sadece tek temas kurduğu bir kişi var, o da ilk verdiği ifadede kendisinin bir FETÖ'cü olduğunu bilmediğini, sadece arkadaşı olduğunu belirtiyor." dedi. Kurşun, teröristin yakalanma sürecini ise "Yardım ve yataklık eden şahsa ait GSM hattını ilk kez açıyor, ardından hem yüz tanıma sistemleri hem de o hattın açılmasıyla istihbarat birimleri harekete geçiyor." şeklinde aktardı.

A Haber canlı yayınında operasyonun perde arkası tüm ayrıntıları paylaşıldı. (AA)A Haber canlı yayınında operasyonun perde arkası tüm ayrıntıları paylaşıldı. (AA)

HÜCRE EVİNDE YAŞAM VE DEĞİŞEN ADRESLER

Kurşun "İki ayrı ikameti kullandığı belirtiliyor. Bugüne kadar çöp toplayıcı, hurdacı ve kağıt toplayıcı kılığında, sakallarını uzatarak şapkasıyla birlikte kendisini kamufle ettiği belirtiliyor. Ancak dediğim gibi o GSM hattını kullanması ve üzerinde ele geçirilen yaklaşık 10 milyon lira paraya tekabül eden altın, döviz ve Türk lirası burada bir panik havasının hakim olduğunu ve yurt dışına tekrar kaçma hazırlığında olduğunu gösteriyor." yanıtını verdi.

MUĞLA'DA YARGILANACAK

Operasyon anını anlatan Ata Gündüz Kurşun, "Terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği baskında önce bir kaçmaya çalışıyor, binanın yukarı kısımlarına doğru kaçmaya çalışıyor. Tabii yakalanıyor, sahte kimlik beyan ediyor, daha sonra da gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kalıyor." dedi. Kurşun, teröristin bundan sonraki sürecine dair, "Gözaltı işlemi şu anda devam ediyor, daha sonra Muğla'ya gönderilecek. Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından muhtemeldir ki yarın Muğla'ya sevk edilecek. Vereceği ifadeler hiç şüphesiz önemli." diyerek sözlerini noktaladı.

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