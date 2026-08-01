Mezar başında rakı kamera önünde abdest! A Haber’de çarpıcı detay: "Bu bir FETÖ taktiği ve algı operasyonudur"
A Haber canlı yayınında, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna yansıyan abdest alma görüntüleri ve muhalefetin yeni siyasi stratejileri masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Siyasi Analist Savcı Sayan, söz konusu görüntülerin samimiyetten uzak bir "servis" ürünü olduğunu ve bu durumun toplumu dizayn etmeye yönelik dış destekli bir projenin parçası olduğuna dikkat çekti.
Coşkun Başbuğ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan abdest görüntülerine ilişkin değerlendirmesinde, ibadetin de kabahatin de gizli olması gerektiğini belirterek söz konusu görüntülerin doğal olmadığını vurguladı.
İBADET ÜZERİNDEN SİYASET
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Kastamonu'da çekilen ve eski olduğu belirtilen abdest görüntülerini değerlendirirken, "İbadet de gizli, kabahat de gizli sözü uyarınca, yapılan iyiliklerin ve ibadetlerin gösteriş için yapılmaması gerektiğini Türk Dil Kurumu tanımıyla hatırlatmak isterim. Bu görüntünün bilerek servis edildiğini düşünüyorum; zira bir yanda abdest görüntüsü varken diğer yanda yakın tarihte mezar başında rakı içen bir Özgür Özel karesi var. Geçmişte Önder Sav gibi isimlerin dini değerlere yönelik tutumlarını hatırladığımızda, bugün sergilenen bu namaz ve ibadet görüntülerinin hangisinin samimi olduğunu sorgulamak zorundayız" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.
BAYKAL'IN İBADET ÖRNEĞİ
Siyasi Analist Savcı Sayan, geçmişten bir örnek vererek, "Urfa'da Hz. İbrahim'i ziyarete gittiğimizde, Sayın Baykal ibadet etmek istediğini belirterek kameramanların dışarı çıkarılmasını istemişti. Biz de görüntü alınmaması için kapıya adam koymuştuk; çünkü o ibadet Allah ile onun arasındaydı. Ancak Özgür Özel'in bu görüntüsüne baktığımızda farklı bir tablo görüyoruz. Bir dönem bana, bazı FETÖ mensuplarının yurt dışından viski getirdiğini söyleyenler olmuştu. Ben 'alnı secdeye değen adam nasıl viski getirir' diye inanmamıştım ama sonra bunların 'takiye' yaparak her kılığa girebildiğini anladım. Özgür Özel'in bu görüntüsünü de eğer gerçekten tövbe etmişse Allah kabul etsin ancak ben bunu bir FETÖ taktiği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
"ANAP MODELİ" VE DIŞ GÜÇLERİN SİYASETİ DİZAYN ÇABASI
Coşkun Başbuğ, siyasi geçmiş ile bugünkü görüntüler arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, "Barış Yarkadaş'ın, üç yıl birlikte siyaset yapıp Özgür Özel'in bir kez bile cumaya gittiğini görmediğine dair açıklamaları, bu fotoğrafın ne kadar yapay olduğunu gösteriyor. Bu durum tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bozkurt işareti yapması gibi sonradan ilave edildiği için sırıtıyor. Sayın Baykal'ın aksine, Özgür Özel'in etrafındaki koruma çemberi açılarak bu görüntünün alınmasına izin verilmiş ve servis edilmiştir. Özgür Özel şu anki yapının 'abisi' rolündedir ve süreç Silivri'den yönetilmektedir. Biden'ın 'muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı alaşağı etmeliyiz' sözleri hala geçerliliğini korurken, şimdi ANAP modeli adı altında herkese 'mavi boncuk' dağıtan, nabza göre şerbet veren bir siyaset dizayn ediliyor. İmamoğlu'nun 'şükür secdesi' görüntüleri de aynı planlı algı operasyonunun bir parçasıydı" şeklinde konuştu.
OPERASYONEL GÜÇ VE TOPLUMU UYANDIRMA ÇAĞRISI
Savcı Sayan, yürütülen sürecin büyük bir operasyonel güç tarafından idare edildiğini belirterek, "Anlattıklarımız sonrası vatandaşlardan 'tüylerimiz diken diken oldu' şeklinde mesajlar alıyoruz. Bu olayları deşifre etmek ve herkesin uyanmasını sağlamak zorundayız. Gün, parti düşünme günü değildir. Birilerine paralar gönderiliyor, reklamlar ve algı operasyonları yapılıyor. Hiçbir imkanı yokmuş gibi kamyon kasasına, tabure üzerine çıkıp konuşma yapmalar tamamen planlıdır. En küçük ilçede bile ses düzeni kurulabilecekken, bu 'mağduriyet' ve 'halktan biri' imajı profesyonelce yürütülen bir tiyatrodur" sözleriyle konuşmasını noktaladı.