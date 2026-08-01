Mezar başında rakı kamera önünde abdest! A Haber’de çarpıcı detay: "Bu bir FETÖ taktiği ve algı operasyonudur"

A Haber canlı yayınında, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna yansıyan abdest alma görüntüleri ve muhalefetin yeni siyasi stratejileri masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Siyasi Analist Savcı Sayan, söz konusu görüntülerin samimiyetten uzak bir "servis" ürünü olduğunu ve bu durumun toplumu dizayn etmeye yönelik dış destekli bir projenin parçası olduğuna dikkat çekti.

Coşkun Başbuğ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan abdest görüntülerine ilişkin değerlendirmesinde, ibadetin de kabahatin de gizli olması gerektiğini belirterek söz konusu görüntülerin doğal olmadığını vurguladı. KAMERA ÖNÜNDE ABDEST GÖRÜNTÜSÜNE A HABER'DE SERT ÇIKIŞ: "BU BİR FETÖ TAKTİĞİ" İBADET ÜZERİNDEN SİYASET Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Kastamonu'da çekilen ve eski olduğu belirtilen abdest görüntülerini değerlendirirken, "İbadet de gizli, kabahat de gizli sözü uyarınca, yapılan iyiliklerin ve ibadetlerin gösteriş için yapılmaması gerektiğini Türk Dil Kurumu tanımıyla hatırlatmak isterim. Bu görüntünün bilerek servis edildiğini düşünüyorum; zira bir yanda abdest görüntüsü varken diğer yanda yakın tarihte mezar başında rakı içen bir Özgür Özel karesi var. Geçmişte Önder Sav gibi isimlerin dini değerlere yönelik tutumlarını hatırladığımızda, bugün sergilenen bu namaz ve ibadet görüntülerinin hangisinin samimi olduğunu sorgulamak zorundayız" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü) BAYKAL'IN İBADET ÖRNEĞİ Siyasi Analist Savcı Sayan, geçmişten bir örnek vererek, "Urfa'da Hz. İbrahim'i ziyarete gittiğimizde, Sayın Baykal ibadet etmek istediğini belirterek kameramanların dışarı çıkarılmasını istemişti. Biz de görüntü alınmaması için kapıya adam koymuştuk; çünkü o ibadet Allah ile onun arasındaydı. Ancak Özgür Özel'in bu görüntüsüne baktığımızda farklı bir tablo görüyoruz. Bir dönem bana, bazı FETÖ mensuplarının yurt dışından viski getirdiğini söyleyenler olmuştu. Ben 'alnı secdeye değen adam nasıl viski getirir' diye inanmamıştım ama sonra bunların 'takiye' yaparak her kılığa girebildiğini anladım. Özgür Özel'in bu görüntüsünü de eğer gerçekten tövbe etmişse Allah kabul etsin ancak ben bunu bir FETÖ taktiği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.