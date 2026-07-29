Gülistan Doku cinayetinden tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in çete kurup çevre illerde de yasadışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sonel'in talimatıyla evlere böcek yerleştirildiği, casus yazılımla dinleme yapıldığı, bazı kişilerin dövüldüğü ortaya çıktı. Tuncay Sonel'in evinde bulunan 13.4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor.

Cinayete kurban gittiği anlaşılan ve 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, kendi kontrolünde FETÖ benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel (Fotoğraf: AA) Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, eski vali Sonel'in aktif, ihraç ve eski kamu personelinden oluşturduğu, sadece kendi talimatlarıyla hareket eden çete, görev alanı dışındaki illerde de yasa dışı faaliyet yürüttü. Eski vali Sonel'in aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında tespit edilen kişiler dövüldü. Ardından bu şahısların fotoğrafı çekilerek Sonel'e gönderildi. Evlerine dinleme cihazı (böcek) yerleştirildi. Telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındı, sosyal medya hesaplarına da saldırıldı.