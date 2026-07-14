İhanetin "mahrem" ağı çözüldü! 15 Temmuz'daki alçak girişimde gizli talimat zinciri: İşte FETÖ'nün kanlı koordinasyonu
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün darbe gecesindeki örgütsel koordinasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadeler ve örgüt mensuplarının itirafları, FETÖ'nün "mahrem imamları" arasında alçak darbenin gerçekleşmesi için kurulan koordinasyonu gözler önüne serdi. Ayrıca FETÖ, Başkan Erdoğan'ı karalamak ve 15 Temmuz'u haklı göstermek için oyun ve animasyonlarla algı operasyonu planladı.
Tam 10 yıl önce, 15 Temmuz akşamı FETÖ'nün "mahrem abileri" darbe girişimi sorunsuz gerçekleşsin diye birbirleri ile tam bir koordinasyon içindeydi. Mahkeme tutanaklarına yansıyan mesajlar, son derece sistemli ve koordinasyon içinde hareket edilmesi için gösterilen çabayı ortaya koydu.
HAİN ÇAĞRI: DARBECİ ASKERLERE DİRENMEYİN
FETÖ'nün Emniyet imamı Temel Alsancak'ın, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı örgüt mensubu polislere "Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın." talimatını ilettiği belirlendi.
WhatsApp üzerinden gönderildiği tespit edilen mesaj, Alsancak'a bağlı faaliyet yürüten mahrem imamların ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflarla dosyalara girdi.
Soruşturma dosyalarına göre örgütün koordinasyonu yalnızca emniyet yapılanmasıyla sınırlı kalmadı.
YAYIN KURULUŞLARINA BASKINLAR ORGANİZE EDİLDİ
TRT, TÜRKSAT ve Digiturk gibi yayın kuruluşlarına yönelik baskınların FETÖ'nün bilişim yapılanması tarafından organize edildiği, sivil mühendislerden oluşan örgüt mensuplarının "abilerinin" talimatıyla Ankara ve İstanbul'da harekete geçtiği tespit edildi.