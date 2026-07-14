İhanetin "mahrem" ağı çözüldü! 15 Temmuz'daki alçak girişimde gizli talimat zinciri: İşte FETÖ'nün kanlı koordinasyonu

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün darbe gecesindeki örgütsel koordinasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadeler ve örgüt mensuplarının itirafları, FETÖ'nün "mahrem imamları" arasında alçak darbenin gerçekleşmesi için kurulan koordinasyonu gözler önüne serdi. Ayrıca FETÖ, Başkan Erdoğan'ı karalamak ve 15 Temmuz'u haklı göstermek için oyun ve animasyonlarla algı operasyonu planladı.