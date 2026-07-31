“YENİ Parti değil 15 Temmuz provası” A Haber’de çarpıcı analiz: Tek hedef Erdoğan’ı durdurmak
Siyasi Analist Savcı Sayan, A Haber ekranlarında gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yeni kurulan partinin bir siyasi oluşumdan ziyade Türkiye'ye yönelik tehlikeli bir operasyonun "kılıfı" olduğunu savunan Sayan, bu süreci FETÖ'nün yeni bir uyuyan hücresi ve 15 Temmuz benzeri bir kalkışma provası olarak nitelendirdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in rollerine dikkat çeken Sayan, asıl hedefin Başkan Erdoğan'ı durdurmak olduğunu vurguladı.
A Haber'de konuşan Siyasi Analist Savcı Sayan, CHP'de çıkan mutlak butlan kararının ardından partiden ayrılan isimler tarafından kurulan YENİ Parti'ye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sayan, söz konusu oluşumun yalnızca siyasi bir girişim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ PARTİ GÖRÜNÜMLÜ FETÖ OPERASYONU
Savcı Sayan, Türkiye'nin son derece tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dün de söyledim, şimdi de söylüyorum; ben olaya çok farklı bakıyorum. Yeni bir parti kuruldu falan, bunlar işin kılıfı. Birileri algılarla halkımızı yanıltmaya çalışıyor. Bu, FETÖ'nün uyuyan yeni hücresidir. Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ve onun tarafından yönetiliyor. Ahtapotun bacakları Özgür Özel ve diğerleri olabilir ama ana gövdesi İmamoğlu'dur ve doğrudan FETÖ ile arkasındaki güçler tarafından yönlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DEKİ TEMİZLİK ÇABASI
Geçmişte CHP'ye yapılan operasyonların perde arkasına değinen Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık farklı bir noktada olduğunu savundu. Sayan, "Kılıçdaroğlu'nu oraya Türkiye'yi dizayn etmek için yerleştirdiler ancak Kılıçdaroğlu gerçeği öğrendi ve geri adım atmaya başladı. Şimdi Kılıçdaroğlu, CHP'yi FETÖ'cülerden kurtarmak, temizlemek istiyor. Kendi hatalarını bertaraf ederek partiyi kuruluş ilkelerine uygun, milli ve yerli bir muhalefet çizgisine çekmeye çalışıyor. İşte bu yüzden onu gözden çıkarıp Özgür Özel'i başına getirdiler" sözleriyle süreci aktardı.
"TEK HEDEF ERDOĞAN'I DURDURMAK"
Sürecin küresel güçler ve istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden Savcı Sayan, "FETÖ dediğimiz yapı sadece Bank Asya'dan maaş alan polis değil; arkasında dünya çapındaki istihbarat örgütleri, İsrail ve belirli güçler var. Tek amaçları Erdoğan'ı durdurmak. Daha önce darbelerle ve ekonomik saldırılarla denediler, başaramadılar. Şimdi 'Erdoğan'ı götürürsek Türkiye'yi yine yerle bir ederiz' derdindeler. Siyaset yapanların %80'i Türkiye'yi güzelleştirmek için değil, bu amaç uğruna çalışıyor" dedi.