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“YENİ Parti değil 15 Temmuz provası” A Haber’de çarpıcı analiz: Tek hedef Erdoğan’ı durdurmak

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“YENİ Parti değil 15 Temmuz provası” A Haber’de çarpıcı analiz: Tek hedef Erdoğan’ı durdurmak

Siyasi Analist Savcı Sayan, A Haber ekranlarında gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yeni kurulan partinin bir siyasi oluşumdan ziyade Türkiye'ye yönelik tehlikeli bir operasyonun "kılıfı" olduğunu savunan Sayan, bu süreci FETÖ'nün yeni bir uyuyan hücresi ve 15 Temmuz benzeri bir kalkışma provası olarak nitelendirdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in rollerine dikkat çeken Sayan, asıl hedefin Başkan Erdoğan'ı durdurmak olduğunu vurguladı.

A Haber'de konuşan Siyasi Analist Savcı Sayan, CHP'de çıkan mutlak butlan kararının ardından partiden ayrılan isimler tarafından kurulan YENİ Parti'ye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sayan, söz konusu oluşumun yalnızca siyasi bir girişim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ PARTİ" ÇIKIŞINA DİKKAT ÇEKEN YORUM: TEK HEDEF ERDOĞAN'I DURDURMAK

YENİ PARTİ GÖRÜNÜMLÜ FETÖ OPERASYONU

Savcı Sayan, Türkiye'nin son derece tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dün de söyledim, şimdi de söylüyorum; ben olaya çok farklı bakıyorum. Yeni bir parti kuruldu falan, bunlar işin kılıfı. Birileri algılarla halkımızı yanıltmaya çalışıyor. Bu, FETÖ'nün uyuyan yeni hücresidir. Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ve onun tarafından yönetiliyor. Ahtapotun bacakları Özgür Özel ve diğerleri olabilir ama ana gövdesi İmamoğlu'dur ve doğrudan FETÖ ile arkasındaki güçler tarafından yönlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurulan YENİ Parti'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Savcı Sayan, bunun yeni bir parti oluşumu değil 15 Temmuz provası olduğunu savundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)Kurulan YENİ Parti'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Savcı Sayan, bunun yeni bir parti oluşumu değil 15 Temmuz provası olduğunu savundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DEKİ TEMİZLİK ÇABASI

Geçmişte CHP'ye yapılan operasyonların perde arkasına değinen Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık farklı bir noktada olduğunu savundu. Sayan, "Kılıçdaroğlu'nu oraya Türkiye'yi dizayn etmek için yerleştirdiler ancak Kılıçdaroğlu gerçeği öğrendi ve geri adım atmaya başladı. Şimdi Kılıçdaroğlu, CHP'yi FETÖ'cülerden kurtarmak, temizlemek istiyor. Kendi hatalarını bertaraf ederek partiyi kuruluş ilkelerine uygun, milli ve yerli bir muhalefet çizgisine çekmeye çalışıyor. İşte bu yüzden onu gözden çıkarıp Özgür Özel'i başına getirdiler" sözleriyle süreci aktardı.

Geçmişte CHP'ye yapılan operasyonların perde arkasına değinen Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık farklı bir noktada olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)Geçmişte CHP'ye yapılan operasyonların perde arkasına değinen Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık farklı bir noktada olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

"TEK HEDEF ERDOĞAN'I DURDURMAK"

Sürecin küresel güçler ve istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden Savcı Sayan, "FETÖ dediğimiz yapı sadece Bank Asya'dan maaş alan polis değil; arkasında dünya çapındaki istihbarat örgütleri, İsrail ve belirli güçler var. Tek amaçları Erdoğan'ı durdurmak. Daha önce darbelerle ve ekonomik saldırılarla denediler, başaramadılar. Şimdi 'Erdoğan'ı götürürsek Türkiye'yi yine yerle bir ederiz' derdindeler. Siyaset yapanların %80'i Türkiye'yi güzelleştirmek için değil, bu amaç uğruna çalışıyor" dedi.

Savcı Sayan sürecin küresel güçler ve istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)Savcı Sayan sürecin küresel güçler ve istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

LİDERLİK KIYASLAMASI VE 15 TEMMUZ BENZETMESİ

Siyasi tecrübe üzerinden bir kıyaslama yapan Sayan, yeni oluşumların Türkiye'yi 50 yıl geriye götürmeyi hedeflediğini belirtti. Sayan, "Bu yaşananlar 15 Temmuz öncesi provanın aynısıdır. Söylemler ve organizasyonlar aynıdır. Elimizde her türlü tecrübeden geçmiş bir lider var. Erdoğan'ı ve Özgür Özel'i yan yana koyduğunuzda; Erdoğan her mevkide oynayabilecek bir tecrübeye sahipken, Özgür Özel'in ne saha ne de siyaset tecrübesi vardır. İyi yetişmiş bir adamın yerine stajyer birini koymak hakkaniyete uygun değildir. Biz bu uyarıları ay yıldızlı bayrak ve Türkiye'nin bölünmemesi için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Siyasi tecrübe üzerinden bir kıyaslama yapan Sayan, yeni oluşumların Türkiye'yi 50 yıl geriye götürmeyi hedeflediğini belirtti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)Siyasi tecrübe üzerinden bir kıyaslama yapan Sayan, yeni oluşumların Türkiye'yi 50 yıl geriye götürmeyi hedeflediğini belirtti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NUN CHP'YE "MONTE EDİLMESİ"

Özgür Özel'in genel başkanlık sürecindeki tutum değişikliğine ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geçmişine değinen Sayan, "Özgür Özel ilk günlerde ılımlıydı ama hemen müdahale ettiler, 'seni de Kılıçdaroğlu gibi göndeririz' mesajı verdiler. İmamoğlu'nun CHP'ye nasıl monte edildiğini bizzat biliyorum. Köftecilikten başka siyasi tecrübesi yokken, normal üyelik süreçleri bile işletilmeden 10 gün içinde tepeden müracaatla MYK kararıyla üye yapıldı. Bu plan o günden başladı. Bu yeni bir parti değil, yeni bir operasyon ve Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu bir cephedir" ifadelerini kullandı.

MİLLİ VE YERLİ MUHALEFET ÇAĞRISI

Sözlerini vatandaşlara bir uyarı ile sonlandıran Savcı Sayan, "Vatandaşlarımız bunu basit bir siyasi bölünme olarak görmesin. Kılıçdaroğlu yanlışı gördü ve şimdi milli bir duruş sergilemeye çalışıyor. Ancak diğerleri istihbarat örgütlerinin ağzıyla Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek isteyen dış güçlerin ayaklarıdır. Bizim görevimiz bu tehlikeyi Anadolu'nun her köşesine anlatmaktır" dedi.

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