“YENİ Parti değil 15 Temmuz provası” A Haber’de çarpıcı analiz: Tek hedef Erdoğan’ı durdurmak

Siyasi tecrübe üzerinden bir kıyaslama yapan Sayan, yeni oluşumların Türkiye'yi 50 yıl geriye götürmeyi hedeflediğini belirtti. Sayan, "Bu yaşananlar 15 Temmuz öncesi provanın aynısıdır. Söylemler ve organizasyonlar aynıdır. Elimizde her türlü tecrübeden geçmiş bir lider var. Erdoğan'ı ve Özgür Özel'i yan yana koyduğunuzda; Erdoğan her mevkide oynayabilecek bir tecrübeye sahipken, Özgür Özel'in ne saha ne de siyaset tecrübesi vardır. İyi yetişmiş bir adamın yerine stajyer birini koymak hakkaniyete uygun değildir. Biz bu uyarıları ay yıldızlı bayrak ve Türkiye'nin bölünmemesi için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Siyasi tecrübe üzerinden bir kıyaslama yapan Sayan, yeni oluşumların Türkiye'yi 50 yıl geriye götürmeyi hedeflediğini belirtti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NUN CHP'YE "MONTE EDİLMESİ"

Özgür Özel'in genel başkanlık sürecindeki tutum değişikliğine ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geçmişine değinen Sayan, "Özgür Özel ilk günlerde ılımlıydı ama hemen müdahale ettiler, 'seni de Kılıçdaroğlu gibi göndeririz' mesajı verdiler. İmamoğlu'nun CHP'ye nasıl monte edildiğini bizzat biliyorum. Köftecilikten başka siyasi tecrübesi yokken, normal üyelik süreçleri bile işletilmeden 10 gün içinde tepeden müracaatla MYK kararıyla üye yapıldı. Bu plan o günden başladı. Bu yeni bir parti değil, yeni bir operasyon ve Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu bir cephedir" ifadelerini kullandı.

MİLLİ VE YERLİ MUHALEFET ÇAĞRISI

Sözlerini vatandaşlara bir uyarı ile sonlandıran Savcı Sayan, "Vatandaşlarımız bunu basit bir siyasi bölünme olarak görmesin. Kılıçdaroğlu yanlışı gördü ve şimdi milli bir duruş sergilemeye çalışıyor. Ancak diğerleri istihbarat örgütlerinin ağzıyla Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek isteyen dış güçlerin ayaklarıdır. Bizim görevimiz bu tehlikeyi Anadolu'nun her köşesine anlatmaktır" dedi.