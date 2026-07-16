FETÖ ile mücadele! Yeni bir darbe tehlikesi var mı? A Haber'de "Uyanık olmamız lazım" çıkışı: Su uyur düşman uyumaz
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik karanlık planları ve "uyuyan hücre" yapılanması tehlikesini koruyor. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın hazırladığı 3 Dakika dosyasında, uzmanlar devletin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, örgüte karşı rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. "Su uyur, düşman uyumaz" uyarısıyla milletin ve kurumların daima teyakkuzda olması gerektiği mesajı verildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Başkent Millet Bahçesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekerek "Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar sabırla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan tehlikenin tamamen geçmediğine dikkat çekerken "Hain FETÖ'cülerin yeni taktiği ne?" sorusu ise A Haber'in hazırladığı 3 Dakika ile masaya yatırıldı.
FETÖ'NÜN DEĞİŞMEYEN HEDEFİ: DEVLETİ ELE GEÇİRMEK
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, FETÖ tehdidinin devam ettiği ve tehlikenin geçmiş olmadığını belirterek "Evet, tehlike hâlâ devam ediyor. Nedir tehlike? Tehlike dış güçlerin Türkiye içerisinde birtakım ittifaklar bularak, bir kişileri devşirerek devleti ele geçirme, kendilerine biat ettirme projesidir." dedi.
Özgöker tehlikenin boyutuna dikkat çekerken; "Bunlar bukalemun gibi yapı değiştirir. Dışarıdan para geldikçe, dışarıdan güç geldikçe devşirir, devlete ele geçirmeye çalışırlar. Uyanık olmamız lazım, tehlike geçmiş değildir" ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI İSTİHBARAT SERVİSLERİ VE FETÖ İLİŞKİSİ
Siyasi Analist Savcı Sayan FETÖ'nün uluslararası bağlantıları bulunan bir yapılanma olduğunu belirterek, örgütün farklı taktiklerle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.
Sayan "FETÖ biliyorsunuz çok büyük bir uluslararası organizasyon. Dolayısıyla CIA'in ve diğer istihbarat örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu; Türkiye'nin geleceğini karartmak, ayağına pranga olmak için oluşturulmuş bir örgüttür. Hâlâ da değişik taktiklerle bunu sürdürmeye çalışıyor. Elbette ki Türkiye'nin ona karşı geliştirmiş olduğu önlemler vardır, savunma mekanizmaları vardır ama hepimiz uyanık olmalıyız. Su uyur düşman uyumaz. Dolayısıyla FETÖ hiçbir zaman uyumaz, dikkatli olmamız lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım; bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için" sözleriyle aktardı.