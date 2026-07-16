FETÖ ile mücadele! Yeni bir darbe tehlikesi var mı? A Haber'de "Uyanık olmamız lazım" çıkışı: Su uyur düşman uyumaz

Siyasi Analist Savcı Sayan (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ULUSLARARASI İSTİHBARAT SERVİSLERİ VE FETÖ İLİŞKİSİ

Siyasi Analist Savcı Sayan FETÖ'nün uluslararası bağlantıları bulunan bir yapılanma olduğunu belirterek, örgütün farklı taktiklerle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

Sayan "FETÖ biliyorsunuz çok büyük bir uluslararası organizasyon. Dolayısıyla CIA'in ve diğer istihbarat örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu; Türkiye'nin geleceğini karartmak, ayağına pranga olmak için oluşturulmuş bir örgüttür. Hâlâ da değişik taktiklerle bunu sürdürmeye çalışıyor. Elbette ki Türkiye'nin ona karşı geliştirmiş olduğu önlemler vardır, savunma mekanizmaları vardır ama hepimiz uyanık olmalıyız. Su uyur düşman uyumaz. Dolayısıyla FETÖ hiçbir zaman uyumaz, dikkatli olmamız lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım; bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için" sözleriyle aktardı.