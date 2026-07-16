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FETÖ ile mücadele! Yeni bir darbe tehlikesi var mı? A Haber'de "Uyanık olmamız lazım" çıkışı: Su uyur düşman uyumaz

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FETÖ ile mücadele! Yeni bir darbe tehlikesi var mı? A Haber'de "Uyanık olmamız lazım" çıkışı: Su uyur düşman uyumaz

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik karanlık planları ve "uyuyan hücre" yapılanması tehlikesini koruyor. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın hazırladığı 3 Dakika dosyasında, uzmanlar devletin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, örgüte karşı rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. "Su uyur, düşman uyumaz" uyarısıyla milletin ve kurumların daima teyakkuzda olması gerektiği mesajı verildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Başkent Millet Bahçesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekerek "Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar sabırla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan tehlikenin tamamen geçmediğine dikkat çekerken "Hain FETÖ'cülerin yeni taktiği ne?" sorusu ise A Haber'in hazırladığı 3 Dakika ile masaya yatırıldı.

FETÖ İLE MÜCADELE! YENİDEN TEHLİKE VAR MI?

FETÖ'NÜN DEĞİŞMEYEN HEDEFİ: DEVLETİ ELE GEÇİRMEK

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, FETÖ tehdidinin devam ettiği ve tehlikenin geçmiş olmadığını belirterek "Evet, tehlike hâlâ devam ediyor. Nedir tehlike? Tehlike dış güçlerin Türkiye içerisinde birtakım ittifaklar bularak, bir kişileri devşirerek devleti ele geçirme, kendilerine biat ettirme projesidir." dedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Özgöker tehlikenin boyutuna dikkat çekerken; "Bunlar bukalemun gibi yapı değiştirir. Dışarıdan para geldikçe, dışarıdan güç geldikçe devşirir, devlete ele geçirmeye çalışırlar. Uyanık olmamız lazım, tehlike geçmiş değildir" ifadelerini kullandı.

Siyasi Analist Savcı Sayan (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Siyasi Analist Savcı Sayan (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ULUSLARARASI İSTİHBARAT SERVİSLERİ VE FETÖ İLİŞKİSİ

Siyasi Analist Savcı Sayan FETÖ'nün uluslararası bağlantıları bulunan bir yapılanma olduğunu belirterek, örgütün farklı taktiklerle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

Sayan "FETÖ biliyorsunuz çok büyük bir uluslararası organizasyon. Dolayısıyla CIA'in ve diğer istihbarat örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu; Türkiye'nin geleceğini karartmak, ayağına pranga olmak için oluşturulmuş bir örgüttür. Hâlâ da değişik taktiklerle bunu sürdürmeye çalışıyor. Elbette ki Türkiye'nin ona karşı geliştirmiş olduğu önlemler vardır, savunma mekanizmaları vardır ama hepimiz uyanık olmalıyız. Su uyur düşman uyumaz. Dolayısıyla FETÖ hiçbir zaman uyumaz, dikkatli olmamız lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım; bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Gaffar Yakınca (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Gaffar Yakınca (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


"SİYASET VE MEDYA FETÖ TARAFINDAN İLERİ SEVİYEDE KİRLETİLMİŞ DURUMDA"

Gazeteci Gaffar Yakınca ise FETÖ ile mücadelede özellikle siyaset ve medya alanında daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak "Yani siyasetçilerin ve medya mensuplarının kendi işlerinde arınmaya yol açacak adımlar atması. Maalesef bugüne kadar arzu ettiğimiz düzeyde bir ilerleme göremedik. Ben bugün hâlâ siyaset alanının da, medya alanının da FETÖ tarafından ileri düzeyde kirletilmiş vaziyette olduğunu düşünüyorum. İleri düzeydenin altını çiziyorum; FETÖ tarafından ileri düzeyde kirletilmiş durumda. Maalesef başka alanlarda, özellikle bürokraside elde edilen başarı bu alanlarda elde edilemedi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Dr. Murat Özer (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Dr. Murat Özer (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLER FETÖ'NÜN SİYASİ APARATLARIDIR"

Gazeteci Dr. Murat Özer de FETÖ'nün yalnızca bir terör örgütü değil, devletin varlığını hedef alan bir zihniyet olduğunu ifade ederek "Fethullahçı Terör Örgütü bir zihin olarak Türk devletinin varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapı olarak farklı siyasi yapıların içerisinde varlığını devam ettiriyorlar. O açıdan 15 Temmuz'un 10. yılında bu tehlike hâlâ devam ediyor. 15 Temmuz'da tiyatro diyenler kimlerse, KHK'lılar mağdur oluyorlar şeklinde söylem üreten siyasi figürler kimlerse bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar Fethullahçı Terör Örgütü'nün siyasi uzantıları ve aparatlarıdır. Bu gerçeğe karşı halkımızın müteyakkız olması lazım" sözlerini kullandı.

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