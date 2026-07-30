CHP'deki "figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlattığı figüran soruşturması kapsamında Gazeteci Fatih Altaylı ve Timur Soykan'ı ifadeye çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirdi. DÜNDEN BUGÜNE CHP SİYASETİNİN 'CAST' KRONOLOJİSİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni, etkinliğe ücret karşılığı figüran getirildiği iddialarıyla gündeme geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

"CAST AJANSLARI ÜZERİNDEN FİGÜRAN GETİRİLDİ" İDDİASI Törenin ardından, organizasyona üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce kişinin getirildiği öne sürüldü. İddialarda, katılımcılar arasında işsizler, emekliler, atanamayan öğretmenler ile yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu, etkinlik öncesinde slogan ve alkış provası yaptırıldığı, bazı kişilere CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildiği ileri sürüldü. Ayrıca sosyal medyada dolaşıma giren ve doğruluğu bağımsız olarak teyit edilemeyen bir SMS mesajında, "4 saatlik parti söyleşisi" için 950 TL ücretle 100 kişinin arandığı öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.