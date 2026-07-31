Kalkınma Yolu'nda yeni aşama! Bakan Uraloğlu A Haber'de: Hedefimiz bu yıl başlamak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı tamamlanan Pamukova Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından A Haber'e konuşan Uraloğlu, istasyonun bölge ulaşımına sağlayacağı katkının yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı tamamlanan Pamukova YHT İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirerek bölge halkına büyük bir ulaşım müjdesi verdi. Açılış töreninin ardından A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, sadece Sakarya'daki yerel projelerden değil; Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadelenin ekonomik etkileri gibi Türkiye'nin geleceğini şekillendiren stratejik konularda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SAKARYA PAMUKOVA YHT İSTASYONU AÇILDI
Açılışın bölge için önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pamukova bizim Ankara-İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattımızda önemli bir istasyonumuzdu. Büyük ilçelerimizden bir tanesi. Açmak bugüne nasip oldu, esasında resmi açılışını bugün yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli buradaki hemşerilerimiz hem İstanbul yönünde hem Ankara yönünde daha konforlu hareket edebilecekler, seyahat edebilecekler. Ülkemize, Pamukova'mıza, Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
SAKARYA'NIN ULAŞIM AĞINA İKİ YENİ HALKA
Bölgedeki diğer altyapı çalışmalarına da dikkat çeken Uraloğlu, "Burada aynı zamanda Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nı da inşa etmiş olduk. O da kıymetliydi, modern ve yeni eserlerden biri." sözleriyle bölgedeki trafik akışını rahatlatacak projeyi duyurdu.
Bakan Uraloğlu ayrıca tarihi mirasa sahip çıktıklarını belirterek, "Bahsettiğiniz Sangarios Köprüsü ise Ayasofya ile aynı tarihlerde inşa edilmiş, çok uzun zamandır ülkemizin sahip olduğu değerlerden bir tanesi. Onu da yine aslına uygun olarak modernize ettik, restorasyonunu yaptık ve inşallah onu da öğleden sonra açacağız." dedi.
URALOĞLU: KALKINMA YOLUNDA İMZALARI ATTIK
Irak ile yürütülen dev projeye ilişkin güncel bilgileri paylaşan Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nda imzaları attık. Artık Türk müteahhitler tarafından petrol karşılığı yapılmasıyla ilgili imzaları attık. Süreci yakından takip ediyoruz. Hedefimiz bu sene içerisinde orada başlayabilmek. Irak Başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok net bir iradesi var; bu bizim için kıymetli." açıklamasında bulundu.
"TERÖRÜN TÜRKİYE'YE BEDELİ 2 TRİLYONUN ÜZERİNDE"
Terörün ülke ekonomisine verdiği büyük zarara vurgu yapan Uraloğlu, "Terörün Türkiye'ye ödettiği bedeller var. Başta can olmak üzere ki onu bir şeyle tartamayız ama mali tarafına bakarsak 2 trilyon doların üzerinde bir ülkemize maliyeti oldu maalesef." ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BÖLGEMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ"
Türkiye'nin huzur ikliminin bölgesel bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Çok şükür terörsüz Türkiye sürecinde bugün ülkemizdeki huzur ortamı en üst seviyeye çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, komşu ülkelere de bunun çok net yansımaları var. Özellikle Suriye ve Irak tarafındaki süreçleri de yakından takip ediyoruz." dedi.
Bakan Uraloğlu, "Bundan sonra yani sadece terörsüz Türkiye değil, esasında terörsüz bölge sürecinde de çok önemli bir adım atmış olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah Meclis'te de bunun için gereken kanunlar, Meclisimiz tatile çıkmadan milletvekillerimiz tarafından kanunlaştırılmış olacak diye bekliyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.