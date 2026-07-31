Kalkınma Yolu'nda yeni aşama! Bakan Uraloğlu A Haber'de: Hedefimiz bu yıl başlamak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı tamamlanan Pamukova YHT İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirerek bölge halkına büyük bir ulaşım müjdesi verdi. Açılış töreninin ardından A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, sadece Sakarya'daki yerel projelerden değil; Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadelenin ekonomik etkileri gibi Türkiye'nin geleceğini şekillendiren stratejik konularda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAKARYA PAMUKOVA YHT İSTASYONU AÇILDI

Açılışın bölge için önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pamukova bizim Ankara-İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattımızda önemli bir istasyonumuzdu. Büyük ilçelerimizden bir tanesi. Açmak bugüne nasip oldu, esasında resmi açılışını bugün yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli buradaki hemşerilerimiz hem İstanbul yönünde hem Ankara yönünde daha konforlu hareket edebilecekler, seyahat edebilecekler. Ülkemize, Pamukova'mıza, Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

SAKARYA'NIN ULAŞIM AĞINA İKİ YENİ HALKA Bölgedeki diğer altyapı çalışmalarına da dikkat çeken Uraloğlu, "Burada aynı zamanda Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nı da inşa etmiş olduk. O da kıymetliydi, modern ve yeni eserlerden biri." sözleriyle bölgedeki trafik akışını rahatlatacak projeyi duyurdu.

Bakan Uraloğlu ayrıca tarihi mirasa sahip çıktıklarını belirterek, "Bahsettiğiniz Sangarios Köprüsü ise Ayasofya ile aynı tarihlerde inşa edilmiş, çok uzun zamandır ülkemizin sahip olduğu değerlerden bir tanesi. Onu da yine aslına uygun olarak modernize ettik, restorasyonunu yaptık ve inşallah onu da öğleden sonra açacağız." dedi.