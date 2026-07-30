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Önder Sav'dan 70 yıl sonra CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa: CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Önder Sav'dan 70 yıl sonra CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa: CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa ettiğini duyurdu. Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" diyerek zehir zemberek ifadeler kullandı. Sav, partinin kurucu değerlerinden uzaklaştığını da belirterek, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir." şeklinde konuştu.

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

Özgür Özel (Foto: AA)Özgür Özel (Foto: AA)

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan süreç, peş peşe istifaları da beraberinde getirdi.

(Foto: Ahaber.com.tr Arşiv) (Foto: Ahaber.com.tr Arşiv)

ÖNDER SAV'DAN CHP'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Sav'ın istifa kararı, parti yönetimine yönelik sert eleştirileriyle birlikte gündem oldu.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP ADALETSİZLİĞİN CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ DURUMUNDA"
Basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

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"PARTİ BİNASININ SAHİBİ GİBİ GÖRÜNENLER KİRACIDIR"
Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir." sözleriyle mevcut yönetime sert mesaj verdi.

(Foto: AA ARŞİV)(Foto: AA ARŞİV)

YENİ BİR POLEMİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Önder Sav'ın açıklamaları, CHP'de yaşanan tartışmaların gölgesinde yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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