Önder Sav'dan 70 yıl sonra CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa: CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa ettiğini duyurdu. Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" diyerek zehir zemberek ifadeler kullandı. Sav, partinin kurucu değerlerinden uzaklaştığını da belirterek, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir." şeklinde konuştu.
CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan süreç, peş peşe istifaları da beraberinde getirdi.
ÖNDER SAV'DAN CHP'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Sav'ın istifa kararı, parti yönetimine yönelik sert eleştirileriyle birlikte gündem oldu.