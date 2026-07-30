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"CHP ADALETSİZLİĞİN CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ DURUMUNDA"

Basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

"PARTİ BİNASININ SAHİBİ GİBİ GÖRÜNENLER KİRACIDIR"

Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir." sözleriyle mevcut yönetime sert mesaj verdi.