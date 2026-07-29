Teknik takipte "zoom" detayı! CHP'li Sinem Dedetaş'ın dikkat çeken talimatı

Teknik takibe yansıyan telefon görüşmesinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 5 bin 120 koli ve kart dağıtımına ilişkin konuşmanın normal telefon hattı yerine Zoom üzerinden yapılmasında ısrar ettiği kayıtlara geçti.

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Dedetaş'ın, "Onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız" sözleri üzerine M.Ö., talebin hemen karşılanacağını ifade etti.

Görüşmede söz konusu kolilerin hangi amaçla, kimlere ve hangi kaynak üzerinden temin edileceğine ilişkin ayrıntı yer almadı.