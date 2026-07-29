Teknik takipte "zoom" detayı! CHP'li Sinem Dedetaş'ın dikkat çeken talimatı
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada teknik takibe yansıyan telefon görüşmesi dikkat çekti. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın koli ve kart dağıtımına ilişkin konuşmanın normal hat yerine Zoom üzerinden sürdürülmesini istediği görüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı.
Teknik takibe yansıyan telefon görüşmesinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 5 bin 120 koli ve kart dağıtımına ilişkin konuşmanın normal telefon hattı yerine Zoom üzerinden yapılmasında ısrar ettiği kayıtlara geçti.
"40-50 TANE KOLİ İHTİYACI VAR"
Teknik takip tutanağına göre Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, M.Ö.'yü arayarak Ahmet Başbaydar isimli kişinin "40-50 tane koli ihtiyacı" bulunduğunu söyledi.
Dedetaş'ın, "Onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız" sözleri üzerine M.Ö., talebin hemen karşılanacağını ifade etti.
Görüşmede söz konusu kolilerin hangi amaçla, kimlere ve hangi kaynak üzerinden temin edileceğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
5 BİN 120 KOLİ VE TAMAMLANAN DAĞITIMLAR
M.Ö., ellerinde daha önce bulunduğunu söylediği kolilere ilişkin bilgi verirken, "Şimdi 4 bin koli, bir de Migros var; 5 bin 120 koli var. Dağıtımları da tamamladık" ifadelerini kullandı.