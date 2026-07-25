CANLI YAYIN

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İsrailli ve yabancı aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Terör devleti İsrail'de hükümet karşıtı protestoya polis sert müdahalede bulunurken, çok sayıda gösterici yaka paça gözaltına alındı.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 1

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, katil Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 2

Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 3

Göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Batı Şeria'dan Gazze'ye uzanan süregelen Nekbe'yi durdurun", "Batı Şeria'ya dikkat" ve "İşgale karşı çıkın" yazılı pankartlar taşıyarak, işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan yerleşimci şiddetinin durdurulması ve Filistinlilerle barışın sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 4

Terör devleti İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 5

Gösteri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin cuma günü İsrail ordusunun korumasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel beldesine düzenlediği saldırının ardından gerçekleştirildi.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 6

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli yaralandı. Olaylar sırasında 2 İsrailli de öldü. Tel beldesindeki gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 7

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dünden bu yana Batı Şeria'da 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenledi.

İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı 8
Batı Şeriada İsrail barbarlığı BATI ŞERİA'DA İSRAİL BARBARLIĞI
Trump’ın Ankara’daki uçak değişikliğinde yeni İran detayı TRUMP'IN ANKARA'DAKİ UÇAK DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ İRAN DETAYI
Şam’da 17 yıl sonra bir ilk! ŞAM'DA 17 YIL SONRA BİR İLK!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin