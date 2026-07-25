İsrail polisinden sert müdahale: Protestoculara yaka paça gözaltı
İsrailli ve yabancı aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Terör devleti İsrail'de hükümet karşıtı protestoya polis sert müdahalede bulunurken, çok sayıda gösterici yaka paça gözaltına alındı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, katil Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti.
Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı.
Göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Batı Şeria'dan Gazze'ye uzanan süregelen Nekbe'yi durdurun", "Batı Şeria'ya dikkat" ve "İşgale karşı çıkın" yazılı pankartlar taşıyarak, işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan yerleşimci şiddetinin durdurulması ve Filistinlilerle barışın sağlanması çağrısında bulundu.
Terör devleti İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri yaka paça gözaltına aldı.
Gösteri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin cuma günü İsrail ordusunun korumasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel beldesine düzenlediği saldırının ardından gerçekleştirildi.