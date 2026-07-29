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CANLI İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik rest! Reuters: Tahran, Umman'ın ortak yönetim önerisini reddetti, ABD ve Suudi Arabistan'ı suçladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik rest! Reuters: Tahran, Umman'ın ortak yönetim önerisini reddetti, ABD ve Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesi önerisini reddederek "başarı şansı yok" mesajı verdi. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, ABD ve Suudi Arabistan'ı Umman üzerinde baskı kurmakla suçladı. Açıklama, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerini hedef aldığını duyurması, Ürdün'e yönelik füze saldırıları ve ABD ile Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırılarının ardından geldi.

Orta Doğu'da gerilim son 24 saatte peş peşe gelen askeri ve diplomatik gelişmelerle yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üç petrol tankerini hedef aldığını ve Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu noktaya balistik füzeler fırlattığını açıkladı. Ürdün ordusu ise İran'dan ateşlenen beş füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Aynı saatlerde ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli silahlı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenledi; saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede askeri tansiyon yükselirken diplomatik cephede de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik önerisini reddettiğini açıkladı. İran, önerinin "başarı şansı bulunmadığını" savunurken, ABD ile Suudi Arabistan'ı Umman üzerinde baskı kurarak boğaza ilişkin "gerçekçi olmayan planlarını" hayata geçirmeye çalışmakla suçladı. Açıklama, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve enerji sevkiyatına ilişkin endişelerin yeniden gündemin ilk sıralarına taşındığı bir dönemde geldi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA ORTA DOĞU'DAN YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

10:19

HAŞDİ ŞABİ: 20 ÖLÜMÜZ 30 YARALIMIZ VAR

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıkladı.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezler, araçlar ve askeri teçhizatta hasar meydana geldiği ifade edildi.

Hasar tespit çalışmalarının ve olaylara ilişkin bilgi doğrulama sürecinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 32 mensubunun da yaralandığı kaydedildi.

09:21

İRAN ORDUSU, 2 MART'TA KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ SALDIRISINA KATILAN SU-24 PİLOTUNUN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılara katılan Su-24 savaş uçağı pilotunun öldüğünü doğruladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik saldırıya katılan İran Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-24 savaş uçağının pilotu Mecid Kazımi'nin yaşamını yitirdiği ordu tarafından doğrulandı.

Kazımi'nin cenazesinin İran'a getirileceği belirtildi.

08:51

ARAKÇİ: UKRAYNA, İRAN'A VERDİĞİ ZARARI TAZMİN ETMELİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Arakçi, Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığını belirterek, Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini kaydetti. İran'ın da gerilimin artmasını istemediğini vurgulayan Arakçi, "Ancak vatandaşlarımıza ya da çıkarlarımıza yönelik herhangi bir saldırı kabul edilemez. İran'a verilen zararlar tazmin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

08:24

AFP: ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'IN IRAK SALDIRILARINDA EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli silahlı gruplara yönelik düzenlediği hava saldırılarında, eski paramiliter güçler ittifakı bünyesindeki en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AFP'ye konuşan ittifak kaynaklarından iki yetkili, saldırılarda en az 10 Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi/PMF) mensubunun öldüğünü söyledi.

ABD ile Suudi Arabistan, saldırıların ABD güçleri ile Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılara karşılık düzenlendiğini açıkladı.

PMF: ÇOK SAYIDA PERSONEL ÖLDÜ VE YARALANDI

Halk Seferberlik Güçleri (PMF) tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda personelin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı ve çok sayıda bina ile tesiste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir PMF yetkilisi, saldırıların ülkenin farklı vilayetlerindeki ittifaka ait noktaları hedef aldığını ifade ederek, en ağır kayıpların Ninova vilayetinde yaşandığını söyledi.

Yetkili, "En ölümcül saldırı Ninova'da gerçekleşti. Burada en az 10 mensubumuz hayatını kaybetti." ifadelerini kullanırken, can kaybının artabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer vilayetlerde de yaralılar bulunduğunu aktaran yetkili, ismini vermek istemedi. Bir başka PMF yetkilisi de ilk can kaybı bilançosunu doğruladı.

2014'TE DEAŞ'A KARŞI KURULDU, BUGÜN IRAK GÜVENLİK YAPISININ PARÇASI

Halk Seferberlik Güçleri (PMF), 2014 yılında DEAŞ'a karşı mücadele amacıyla kurulan çok sayıda paramiliter grup ve silahlı fraksiyonun oluşturduğu bir ittifak olarak faaliyet göstermeye başladı.

Bugün resmi olarak Irak Silahlı Kuvvetleri bünyesine entegre edilen PMF içerisinde İran destekli gruplara bağlı tugaylar da yer alıyor. Ancak bu grupların önemli bölümünün zaman zaman bağımsız hareket ettiği değerlendiriliyor.

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK SALDIRI"

PMF, çarşamba günü yayımladığı açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarına yönelik saldırı" olarak nitelendirdi.

RİYAD, SALDIRILARDAN İRAN DESTEKLİ GRUPLARI SORUMLU TUTTU

ABD ve Suudi Arabistan'ın hava saldırıları, Riyad yönetiminin ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerince engellendiğini açıklamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan, söz konusu saldırılardan Irak'taki İran destekli silahlı grupları sorumlu tuttu.

Ancak bu gruplar, Riyad'ın suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirirken, Suudi Arabistan'ı Irak'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyardı.

İRAN YANLISI GRUPLAR UZUN SÜREDİR ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYOR

Irak'taki en etkin İran yanlısı silahlı gruplar, "Irak İslami Direnişi" adı verilen çatı oluşum altında faaliyet gösteriyor.

Bu gruplar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar boyunca Tahran'a destek amacıyla Irak'taki ve bölgedeki ABD üslerine yüzlerce saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Ancak ABD ile İran arasında bu ay yeniden başlayan çatışmalardan bu yana herhangi bir saldırının sorumluluğunu üstlenmediler.

IRAK İKİ MÜTTEFİKİ ARASINDA DENGE KURMAYA ÇALIŞIYOR

ABD ile İran, uzun yıllardır Irak'ın en önemli dış ortakları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki rekabet Irak'ı sık sık vekâlet savaşlarının sahasına dönüştürdü.

Bu yıl Washington'ın desteğiyle göreve gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zaidi, İran yanlısı silahlı grupların silah bırakmasını sağlayacağını taahhüt etti. Ancak bu girişimin ülkedeki güçlü silahlı grupların direnciyle karşılaştığı belirtiliyor.

Başbakan Zaidi'nin bu ay hem ABD'yi hem de İran'ı ziyaret etmesi, Bağdat yönetiminin iki rakip güç arasında hassas denge politikasını sürdürme çabasının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

07:00

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 3 PETROL TANKERİNİ HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.

Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜ DE HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.

ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.

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