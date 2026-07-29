CANLI İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik rest! Reuters: Tahran, Umman'ın ortak yönetim önerisini reddetti, ABD ve Suudi Arabistan'ı suçladı
İran, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesi önerisini reddederek "başarı şansı yok" mesajı verdi. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, ABD ve Suudi Arabistan'ı Umman üzerinde baskı kurmakla suçladı. Açıklama, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerini hedef aldığını duyurması, Ürdün'e yönelik füze saldırıları ve ABD ile Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırılarının ardından geldi.
Orta Doğu'da gerilim son 24 saatte peş peşe gelen askeri ve diplomatik gelişmelerle yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üç petrol tankerini hedef aldığını ve Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu noktaya balistik füzeler fırlattığını açıkladı. Ürdün ordusu ise İran'dan ateşlenen beş füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Aynı saatlerde ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli silahlı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenledi; saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bölgede askeri tansiyon yükselirken diplomatik cephede de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik önerisini reddettiğini açıkladı. İran, önerinin "başarı şansı bulunmadığını" savunurken, ABD ile Suudi Arabistan'ı Umman üzerinde baskı kurarak boğaza ilişkin "gerçekçi olmayan planlarını" hayata geçirmeye çalışmakla suçladı. Açıklama, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve enerji sevkiyatına ilişkin endişelerin yeniden gündemin ilk sıralarına taşındığı bir dönemde geldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA ORTA DOĞU'DAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
HAŞDİ ŞABİ: 20 ÖLÜMÜZ 30 YARALIMIZ VAR
Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıkladı.
Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılar nedeniyle Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezler, araçlar ve askeri teçhizatta hasar meydana geldiği ifade edildi.
Hasar tespit çalışmalarının ve olaylara ilişkin bilgi doğrulama sürecinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 32 mensubunun da yaralandığı kaydedildi.
İRAN ORDUSU, 2 MART'TA KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ SALDIRISINA KATILAN SU-24 PİLOTUNUN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılara katılan Su-24 savaş uçağı pilotunun öldüğünü doğruladı.
İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik saldırıya katılan İran Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-24 savaş uçağının pilotu Mecid Kazımi'nin yaşamını yitirdiği ordu tarafından doğrulandı.
Kazımi'nin cenazesinin İran'a getirileceği belirtildi.
ARAKÇİ: UKRAYNA, İRAN'A VERDİĞİ ZARARI TAZMİN ETMELİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Arakçi, Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığını belirterek, Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini kaydetti. İran'ın da gerilimin artmasını istemediğini vurgulayan Arakçi, "Ancak vatandaşlarımıza ya da çıkarlarımıza yönelik herhangi bir saldırı kabul edilemez. İran'a verilen zararlar tazmin edilmelidir" ifadelerini kullandı.