ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli silahlı gruplara yönelik düzenlediği hava saldırılarında, eski paramiliter güçler ittifakı bünyesindeki en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AFP'ye konuşan ittifak kaynaklarından iki yetkili, saldırılarda en az 10 Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi/PMF) mensubunun öldüğünü söyledi.

ABD ile Suudi Arabistan, saldırıların ABD güçleri ile Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılara karşılık düzenlendiğini açıkladı.

PMF: ÇOK SAYIDA PERSONEL ÖLDÜ VE YARALANDI

Halk Seferberlik Güçleri (PMF) tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda personelin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı ve çok sayıda bina ile tesiste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir PMF yetkilisi, saldırıların ülkenin farklı vilayetlerindeki ittifaka ait noktaları hedef aldığını ifade ederek, en ağır kayıpların Ninova vilayetinde yaşandığını söyledi.

Yetkili, "En ölümcül saldırı Ninova'da gerçekleşti. Burada en az 10 mensubumuz hayatını kaybetti." ifadelerini kullanırken, can kaybının artabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer vilayetlerde de yaralılar bulunduğunu aktaran yetkili, ismini vermek istemedi. Bir başka PMF yetkilisi de ilk can kaybı bilançosunu doğruladı.

2014'TE DEAŞ'A KARŞI KURULDU, BUGÜN IRAK GÜVENLİK YAPISININ PARÇASI

Halk Seferberlik Güçleri (PMF), 2014 yılında DEAŞ'a karşı mücadele amacıyla kurulan çok sayıda paramiliter grup ve silahlı fraksiyonun oluşturduğu bir ittifak olarak faaliyet göstermeye başladı.

Bugün resmi olarak Irak Silahlı Kuvvetleri bünyesine entegre edilen PMF içerisinde İran destekli gruplara bağlı tugaylar da yer alıyor. Ancak bu grupların önemli bölümünün zaman zaman bağımsız hareket ettiği değerlendiriliyor.

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK SALDIRI"

PMF, çarşamba günü yayımladığı açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarına yönelik saldırı" olarak nitelendirdi.

RİYAD, SALDIRILARDAN İRAN DESTEKLİ GRUPLARI SORUMLU TUTTU

ABD ve Suudi Arabistan'ın hava saldırıları, Riyad yönetiminin ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerince engellendiğini açıklamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan, söz konusu saldırılardan Irak'taki İran destekli silahlı grupları sorumlu tuttu.

Ancak bu gruplar, Riyad'ın suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirirken, Suudi Arabistan'ı Irak'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyardı.

İRAN YANLISI GRUPLAR UZUN SÜREDİR ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYOR

Irak'taki en etkin İran yanlısı silahlı gruplar, "Irak İslami Direnişi" adı verilen çatı oluşum altında faaliyet gösteriyor.

Bu gruplar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar boyunca Tahran'a destek amacıyla Irak'taki ve bölgedeki ABD üslerine yüzlerce saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Ancak ABD ile İran arasında bu ay yeniden başlayan çatışmalardan bu yana herhangi bir saldırının sorumluluğunu üstlenmediler.

IRAK İKİ MÜTTEFİKİ ARASINDA DENGE KURMAYA ÇALIŞIYOR

ABD ile İran, uzun yıllardır Irak'ın en önemli dış ortakları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki rekabet Irak'ı sık sık vekâlet savaşlarının sahasına dönüştürdü.

Bu yıl Washington'ın desteğiyle göreve gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zaidi, İran yanlısı silahlı grupların silah bırakmasını sağlayacağını taahhüt etti. Ancak bu girişimin ülkedeki güçlü silahlı grupların direnciyle karşılaştığı belirtiliyor.

Başbakan Zaidi'nin bu ay hem ABD'yi hem de İran'ı ziyaret etmesi, Bağdat yönetiminin iki rakip güç arasında hassas denge politikasını sürdürme çabasının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.