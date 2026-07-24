Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre İran, 13 Temmuz'da Devrim Muhafızları komutanları, askeri danışmanlar ve füze-İHA ekipmanlarını Yemen'deki Husilere gönderdi. Sevkiyatın ardından Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederken, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. İran ve Husiler ise iddiaları reddetti.

Son 24 saatte Orta Doğu'da gerilim daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerlerine yönelik Husi saldırılarından İran'ı doğrudan sorumlu tutarak, Tahran ve Husilere karşı "büyük askeri karşılık" verileceğini açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları 13'üncü gecesine girerken Trump, İran'ın enerji altyapısı ve kritik tesislerinin de hedef alınabileceği mesajını verdi. Aynı süreçte Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik İran füze saldırıları bildirildi. Husiler ise Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek Kızıldeniz ve Babülmendep'teki ticaret yollarına yönelik tehditlerini artırdı. Petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Diplomasi cephesinde ise Irak devreye girdi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, Washington ile Tahran arasında ateşkes sağlanması amacıyla ABD Başkanı Trump'ın teklifini İran'a ilettiği ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepler karşılanmadan geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceği gerekçesiyle öneriyi reddettiği bildirildi. Buna karşın Trump yönetimi askeri baskıyı sürdürürken, taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma ihtimali giderek zayıflıyor ve bölgesel savaş riskine ilişkin uluslararası endişeler büyümeye devam ediyor.

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