CANLI Reuters: İran'ın Devrim Muhafızları komutanları, füze ekipmanları ve askeri danışmanları Husilere gönderdiği öne sürüldü
Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre İran, 13 Temmuz'da Devrim Muhafızları komutanları, askeri danışmanlar ve füze-İHA ekipmanlarını Yemen'deki Husilere gönderdi. Sevkiyatın ardından Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederken, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. İran ve Husiler ise iddiaları reddetti.
Son 24 saatte Orta Doğu'da gerilim daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerlerine yönelik Husi saldırılarından İran'ı doğrudan sorumlu tutarak, Tahran ve Husilere karşı "büyük askeri karşılık" verileceğini açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları 13'üncü gecesine girerken Trump, İran'ın enerji altyapısı ve kritik tesislerinin de hedef alınabileceği mesajını verdi. Aynı süreçte Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik İran füze saldırıları bildirildi. Husiler ise Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek Kızıldeniz ve Babülmendep'teki ticaret yollarına yönelik tehditlerini artırdı. Petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Diplomasi cephesinde ise Irak devreye girdi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, Washington ile Tahran arasında ateşkes sağlanması amacıyla ABD Başkanı Trump'ın teklifini İran'a ilettiği ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepler karşılanmadan geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceği gerekçesiyle öneriyi reddettiği bildirildi. Buna karşın Trump yönetimi askeri baskıyı sürdürürken, taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma ihtimali giderek zayıflıyor ve bölgesel savaş riskine ilişkin uluslararası endişeler büyümeye devam ediyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
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ABD, İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARINDA ÜLKENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNİ HEDEF ALDI
ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca İsfahan, Yezd, Loristan, Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığı belirtildi.
İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD ordusu ülkeye yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.
Saldırılarda İsfahan eyaletinin merkezi İsfahan kenti, Loristan eyaletine bağlı Hürremabad ve Burucerd, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Kunarek, Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas, Huzistan eyaletindeki Endimeşk, Umidiye ve Ahvaz ile Yezd eyaletindeki Yezd kenti ve Fars eyaletine bağlı Firuzabad hedef alındı.
Bender Abbas'a düzenlenen saldırıda 2, Hürremabad kentine gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında da 2 kişi yaralandı.
Huzistan Valiliği, Ahvaz kentine düzenlenen ABD saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
ARAKÇİ'DEN "İRAN'IN DONDURULAN FONLARIYLA ALAKASIZ TALEPLERİN KARŞILANMASI TEHLİKELİ BİR EMSAL" AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından dondurulan İran varlıklarının gelecekteki talepleri karşılamak için kullanılmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturacağını belirtti.
Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
İran'ın dondurulan varlıklarına işaret eden Arakçi, "Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak, gelecekteki alakasız talepleri karşılamak, tehlikeli bir emsal teşkil eder." ifadelerine yer verdi.
Dondurulan varlık veya fonlardan "faydalananlara" hitaben Arakçi, "Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtmişti.
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki temel anlaşmazlık başlıklarından biri de ABD'nin dondurduğu İran fonlarının serbest bırakılması olarak öne çıkıyor.
ABD ORDUSU, İRAN'A YÖNELİK 13. SALDIRI DALGASINI TAMAMLADIĞINI DUYURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 13. saldırı dalgasının TSİ 04.00'te "başarıyla" tamamlandığı belirtilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı aktarıldı.
Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusunun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 50 bin ABD askerinin halihazırda Orta Doğu'da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.