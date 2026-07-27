Soykırımcı şebekesi kan kaybediyor! Katil Bibi ve bloğu anketlerde dibe vurdu

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, katil Netanyahu ve bloğunun muhalefetin gerisinde kaldığını ortaya koydu. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, anketlerdeki oy kaybına rağmen küresel sermayenin ve Siyonist lobilerin Netanyahu'dan vazgeçmediğini belirtti. Olçar, Netanyahu'nun bir "görevli" olduğunu ifade ederek, "Arz-ı Mevud" hedefi doğrultusunda en somut adımları atan isimlerden biri olması nedeniyle küresel planlarda hala masada tutulduğunu söyledi.

Ekim ayı sonunda yapılması beklenen kritik genel seçimler öncesinde İsrail'de siyasi dengeler altüst oldu. Terör devleti İsrail'de taşların yerinden oynadığı bu süreçte, halkın mevcut yönetime duyduğu güvenin ciddi şekilde sarsıldığı görüldü. SOYKIRIMCI ŞEBEKESİ KAN KAYBEDİYOR! KATİL BİBİ VE BLOĞU ANKETLERDE DİBE VURDU KATİL NETANYAHU'YA ANKET ŞOKU İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yayımlanan son kamuoyu yoklamalarına göre, katil Netanyahu'nun liderliğindeki blok muhalefetin gerisinde kaldı. Söz konusu veriler, işgalci yönetimin seçim sandığında ağır bir darbe alma ihtimalini ortaya koyarken, muhalefet bloğunun yükselişini sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Katil Bibi ABD yolcusu KATİL BİBİ ABD YOLCUSU A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, son kamuoyu yoklamalarının katil Bibi ve bloğu açısından ne ifade ettiğini değerlendirdi. ARAP PARTİLERİ SEÇİMİN KİLİDİ Mİ? İsrail'deki seçmen profilini ve Arap partilerinin konumunu analiz eden Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Hayfa bölgesinde yaşayan Arap seçmen kitlesine dikkat çekerek, "Hayfa grubu bunlar. Bunların çoğunluğu Hayfa'da yaşıyor. Yani orada, liman kentinde yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusları var. Dolayısıyla yaklaşık 1,2 milyonluk bir seçmen grubu var. Arap partileri gerçekten kilit parti olmaya aday. Ancak bu seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceklerini henüz bilmiyoruz. Net bir deklarasyonları yok. Aralarında bir birliktelik de bulunmuyor. Bu seçimlere ilişkin ortaya koydukları net bir tutum da yok. Çünkü hepsi İsrail vatandaşı ve İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapmak durumunda. Dolayısıyla oradan etnik temelli bir tavır beklemek bana göre şu an çok doğru görünmüyor." ifadelerini kullandı.

27 Ekim seçimleri öncesi yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu bloğunun muhalefetin gerisine düştüğünü ortaya koydu "SİYONİST FİNANS ÖRGÜTLERİ NETANYAHU'DAN VAZGEÇMEDİ" Netanyahu'nun anketlerde gerilemesine rağmen siyasi gücünü koruduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu ankete göre Netanyahu bloğu kan kaybetmiş görünüyor. Ancak Netanyahu'nun işi henüz bitmedi. Netanyahu bir Siyonist lider. Dünyaca ünlü finans merkezleri, silah üretim merkezleri, büyük ticari kuruluşlar, hatta yapay zekâ üretim tesisleri ve şirketleri bu Siyonist kadroların elinde bulunuyor. Onlar isterse Netanyahu'yu birinci parti de yaparlar, birinci lider de yaparlar, sonuncu lider de yaparlar. Bu nedenle Siyonist finans örgütleri Netanyahu'ya desteğini şu an itibarıyla kesmiş değil." şeklinde konuştu. Trumptan katil Netanyahuya kalkan TRUMP'TAN KATİL NETANYAHU'YA KALKAN SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA BİÇİLEN "GÖREV" Netanyahu'nun uluslararası şebekeler tarafından sahaya sürüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bir bölgede politik hedef vardır. Bu hedefin stratejileri ve bu stratejilere bağlı yedi taktik adımı bulunur. Şu ana kadar uyguladıkları stratejilerden ikisini hayata geçirdiler. Bunlardan ilki Arapları parçalamak stratejisiydi. Bunu uyguladılar ve gerçekten bölgeyi parça parça hâle getirdiler. Netanyahu'nun işinin henüz bitmediğini söyleyen Olçar, "Netanyahu bir görevli, bir katil, bir soykırımcı. Bu görevi ona uluslararası Siyonist lobiler ve şirketler verdi." değerlendirmesinde bulundu.