Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak?
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Bölgedeki katliam ve işgal politikasını sürdüren Netanyahu'nun ziyareti öncesinde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Durum Odası'nda yapılacak görüşmenin dikkat çeken detayları ortaya çıktı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, görüşmenin perde arkasını, 14 günlük İran bombardımanının sonuçlarını ve dijital takibe karşı kağıt haritalar üzerinden planlandığı belirtilen yeni harekata ilişkin değerlendirmelerini A Haber ekranlarında paylaştı.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a gitmeye hazırlanıyor.
Salı günü Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek kritik görüşmede Gazze'deki son durum, ateşkes süreci, esir takası ve Orta Doğu'daki güvenlik başlıklarının ele alınması beklenirken, temasların bölgedeki son gelişmeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray önünden canlı yayında buluşmanın perde arkasını ve konuşulacak sıcak başlıkları aktardı.
WASHINGTON'DA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK
Haberin detaylarını aktaran İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray'dan birazdan çıkacağım ancak Beyaz Saray şu anda bomboş. Malum, Donald Trump hafta sonları genellikle golf oynamaya gidiyor. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmedi ancak Virginia'da bulunan ve kendi adını taşıyan golf kulübüne gitti. Birazdan Beyaz Saray'ın çevresinde de yolların kapatılmaya başlandığını görüyorum. En azından uyarı kağıtlarının direklere asıldığını ve yarından itibaren sabah saat 07.00'den başlayarak Beyaz Saray tarafındaki ana caddelerin trafiğe kapatılacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
LINDSEY GRAHAM'IN CENAZESİNDE KRİTİK BULUŞMA
Ziyaretin takvimine ilişkin bilgileri paylaşan Sapmaz, "Öncelikle Donald Trump, Netanyahu ile salı günü bir araya gelecek. Netanyahu'nun yarın gelmesi bekleniyor. Daha önceki haberlerde bugün gelmesi bekleniyordu ancak İsrail'de Güvenlik Konseyi'ni topladığını biliyoruz. Ardından buraya gelecek. Lindsey Graham için cenaze törenleri 28 Temmuz Salı günü Washington'da ve 29 Temmuz Çarşamba günü Güney Carolina'da düzenlenecek. Şu ana kadar bize, Beyaz Saray muhabirlerine iletilen programda Donald Trump ile Netanyahu'nun tam takvimi henüz netleşmedi. Lindsey Graham'in cenaze töreni Washington DC'deki Ulusal Katedral'de düzenlenecek. Törene Donald Trump, Netanyahu, Zelenskiy ile çok sayıda üst düzey senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi katılacak." sözleriyle süreci aktardı.
DURUM ODASI'NDA GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Beyaz Saray'da yapılacak stratejik toplantının önemine dikkat çeken İrfan Sapmaz, "En önemlisi ise tüm gözler Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gerçekleştirilecek toplantıya çevrilmiş durumda. Donald Trump, Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güvenlik Konseyi'nin önemli isimlerinden Susie Wiles da toplantıda yer alacak. Aynı şekilde Netanyahu da kendi heyetiyle gelecek. Savunma Bakanı başta olmak üzere çeşitli isimlerin katılması bekleniyor. Mossad Direktörü'nün toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz net değil. Ancak birkaç hafta önce CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede tüm gözler salı gününe çevrilmiş durumda." dedi.
ORTAK YOL HARİTASI MI ARANIYOR?
Görüşmenin ana gündem maddelerine değinen Sapmaz, "Salı günü ne olacağını da biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü Amerikan ana akım medyasının da dikkati bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye alan açması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskının sürmesini istemesi nedeniyle tarafların ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaretin bölgesel dengelere etkisi ve görüşmede ele alınması beklenen askerî ve siyasi başlıklar merak konusu olurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
SAVAŞ VE DİPLOMASİ SARMALI
Netanyahu'nun ziyaretinin ertelenmesine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ziyaretin askeri gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek savaş ile diplomasinin eş zamanlı yürüdüğünü ifade etti.
Olçar, "Onun ziyareti ertelendi biliyorsunuz Orhan Bey. Daha evvel planlıydı bu, ertelendi. Çünkü saldırıların devam etmesi gerekiyordu. Ben konuyu şöyle okuyorum. Şimdi bir savaş başlığı açalım, bir de diplomasi başlığı açalım." dedi.
Kemal Olçar ayrıca şunları kaydetti:
"Savaş ve diplomasi beraber yürür. Yani savaş devam ederken diplomasi durmaz. Çünkü diplomasinin en temel gücü savaştır. Ve askerdir, asker gücüdür."