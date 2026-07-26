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Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak?

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Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak?

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Bölgedeki katliam ve işgal politikasını sürdüren Netanyahu'nun ziyareti öncesinde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Durum Odası'nda yapılacak görüşmenin dikkat çeken detayları ortaya çıktı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, görüşmenin perde arkasını, 14 günlük İran bombardımanının sonuçlarını ve dijital takibe karşı kağıt haritalar üzerinden planlandığı belirtilen yeni harekata ilişkin değerlendirmelerini A Haber ekranlarında paylaştı.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a gitmeye hazırlanıyor.

Salı günü Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek kritik görüşmede Gazze'deki son durum, ateşkes süreci, esir takası ve Orta Doğu'daki güvenlik başlıklarının ele alınması beklenirken, temasların bölgedeki son gelişmeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray önünden canlı yayında buluşmanın perde arkasını ve konuşulacak sıcak başlıkları aktardı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU TRUMP İLE NE KONUŞACAK?

WASHINGTON'DA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

Haberin detaylarını aktaran İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray'dan birazdan çıkacağım ancak Beyaz Saray şu anda bomboş. Malum, Donald Trump hafta sonları genellikle golf oynamaya gidiyor. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmedi ancak Virginia'da bulunan ve kendi adını taşıyan golf kulübüne gitti. Birazdan Beyaz Saray'ın çevresinde de yolların kapatılmaya başlandığını görüyorum. En azından uyarı kağıtlarının direklere asıldığını ve yarından itibaren sabah saat 07.00'den başlayarak Beyaz Saray tarafındaki ana caddelerin trafiğe kapatılacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak? - 1

LINDSEY GRAHAM'IN CENAZESİNDE KRİTİK BULUŞMA

Ziyaretin takvimine ilişkin bilgileri paylaşan Sapmaz, "Öncelikle Donald Trump, Netanyahu ile salı günü bir araya gelecek. Netanyahu'nun yarın gelmesi bekleniyor. Daha önceki haberlerde bugün gelmesi bekleniyordu ancak İsrail'de Güvenlik Konseyi'ni topladığını biliyoruz. Ardından buraya gelecek. Lindsey Graham için cenaze törenleri 28 Temmuz Salı günü Washington'da ve 29 Temmuz Çarşamba günü Güney Carolina'da düzenlenecek. Şu ana kadar bize, Beyaz Saray muhabirlerine iletilen programda Donald Trump ile Netanyahu'nun tam takvimi henüz netleşmedi. Lindsey Graham'in cenaze töreni Washington DC'deki Ulusal Katedral'de düzenlenecek. Törene Donald Trump, Netanyahu, Zelenskiy ile çok sayıda üst düzey senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi katılacak." sözleriyle süreci aktardı.

DURUM ODASI'NDA GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Beyaz Saray'da yapılacak stratejik toplantının önemine dikkat çeken İrfan Sapmaz, "En önemlisi ise tüm gözler Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gerçekleştirilecek toplantıya çevrilmiş durumda. Donald Trump, Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güvenlik Konseyi'nin önemli isimlerinden Susie Wiles da toplantıda yer alacak. Aynı şekilde Netanyahu da kendi heyetiyle gelecek. Savunma Bakanı başta olmak üzere çeşitli isimlerin katılması bekleniyor. Mossad Direktörü'nün toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz net değil. Ancak birkaç hafta önce CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede tüm gözler salı gününe çevrilmiş durumda." dedi.

Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak? - 2

ORTAK YOL HARİTASI MI ARANIYOR?

Görüşmenin ana gündem maddelerine değinen Sapmaz, "Salı günü ne olacağını da biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü Amerikan ana akım medyasının da dikkati bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye alan açması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskının sürmesini istemesi nedeniyle tarafların ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin bölgesel dengelere etkisi ve görüşmede ele alınması beklenen askerî ve siyasi başlıklar merak konusu olurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DURUM ODASI'NDA HANGİ SENARYOLAR KONUŞULACAK?

SAVAŞ VE DİPLOMASİ SARMALI

Netanyahu'nun ziyaretinin ertelenmesine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ziyaretin askeri gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek savaş ile diplomasinin eş zamanlı yürüdüğünü ifade etti.

Olçar, "Onun ziyareti ertelendi biliyorsunuz Orhan Bey. Daha evvel planlıydı bu, ertelendi. Çünkü saldırıların devam etmesi gerekiyordu. Ben konuyu şöyle okuyorum. Şimdi bir savaş başlığı açalım, bir de diplomasi başlığı açalım." dedi.

Kemal Olçar ayrıca şunları kaydetti:

"Savaş ve diplomasi beraber yürür. Yani savaş devam ederken diplomasi durmaz. Çünkü diplomasinin en temel gücü savaştır. Ve askerdir, asker gücüdür."

Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak? - 3

İRAN'A 14 GÜNLÜK AĞIR BOMBARDIMANIN HARİTASI

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını harita üzerinden değerlendiren Olçar, bombardımanın Tebriz'in güneyinden başlayarak Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas hattına kadar uzandığını söyledi. Olçar, "14 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bazı noktalarını ağır şekilde bombaladı. Hürmüz Boğazı'nın karaya ulaştığı kuzey ucundan başladılar. Bender Abbas'a kadar uzanan hattı bombaladılar." ifadelerini kullandı.

Bombardımanın ikinci aşamasında ise Çabahar hariç kıyı şeridinin büyük bölümünün hedef alındığını belirten Olçar, daha kuzeyde bulunan bazı stratejik noktalar ile nükleer tesislerin de vurulduğunu söyledi.

Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak? - 4

LOJİSTİK HATLAR VE KOMUTA MERKEZLERİ HEDEFTE

CENTCOM'un paylaştığı bilgiler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Olçar, saldırılarda enerji üretim tesisleri, köprüler ve lojistik hatların hedef alındığını ifade etti. Olçar, "İsfahan, Fordo ve Natanz gibi bölgeler bombalandı. Tahran ise bu bombardımanda hedef alınmadı. Enerji santralleri, köprüler ve lojistik hatların düğüm noktaları vuruldu." dedi.

Bombardımanın askeri açıdan belirli bir plan doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Olçar, bu saldırıların sahadaki askeri hareket kabiliyetini sınırlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak? - 5

DİJİTAL TAKİBE KARŞI BASILI HARİTALAR

Beyaz Saray'da yapılacak görüşmeye de değinen Olçar, 14 günlük bombardımanın ardından hazırlanan hasar tespit raporlarının masaya yatırılacağını söyledi.

Olçar, "Bir sonraki aşamaya geçilsin mi, yoksa biraz daha bombardımana ihtiyaç var mı, buna karar verilecek. O yüzden birkaç gün ara verdiler ve toplantı kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

Toplantıda dijital sistemler yerine basılı haritaların kullanılacağını belirten Olçar, "Artık dijital iz takibi çok kolay. Hiç kimseye güvenmiyorlar. Ne barkod var, ne slayt var ne de elektronik sunum. Sadece basılı haritaları masaya yatırıyorlar. Küçük bir ekiple bombalanan bölgeler, hasar tespit raporları ve Devrim Muhafızları'nın takviye kabiliyeti değerlendiriliyor." dedi.

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