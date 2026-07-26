Katil Bibi ABD yolcusu! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak?

Haberin detaylarını aktaran İrfan Sapmaz, " Beyaz Saray'dan birazdan çıkacağım ancak Beyaz Saray şu anda bomboş. Malum, Donald Trump hafta sonları genellikle golf oynamaya gidiyor. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmedi ancak Virginia'da bulunan ve kendi adını taşıyan golf kulübüne gitti. Birazdan Beyaz Saray'ın çevresinde de yolların kapatılmaya başlandığını görüyorum. En azından uyarı kağıtlarının direklere asıldığını ve yarından itibaren sabah saat 07.00'den başlayarak Beyaz Saray tarafındaki ana caddelerin trafiğe kapatılacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

LINDSEY GRAHAM'IN CENAZESİNDE KRİTİK BULUŞMA

Ziyaretin takvimine ilişkin bilgileri paylaşan Sapmaz, "Öncelikle Donald Trump, Netanyahu ile salı günü bir araya gelecek. Netanyahu'nun yarın gelmesi bekleniyor. Daha önceki haberlerde bugün gelmesi bekleniyordu ancak İsrail'de Güvenlik Konseyi'ni topladığını biliyoruz. Ardından buraya gelecek. Lindsey Graham için cenaze törenleri 28 Temmuz Salı günü Washington'da ve 29 Temmuz Çarşamba günü Güney Carolina'da düzenlenecek. Şu ana kadar bize, Beyaz Saray muhabirlerine iletilen programda Donald Trump ile Netanyahu'nun tam takvimi henüz netleşmedi. Lindsey Graham'in cenaze töreni Washington DC'deki Ulusal Katedral'de düzenlenecek. Törene Donald Trump, Netanyahu, Zelenskiy ile çok sayıda üst düzey senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi katılacak." sözleriyle süreci aktardı.

DURUM ODASI'NDA GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Beyaz Saray'da yapılacak stratejik toplantının önemine dikkat çeken İrfan Sapmaz, "En önemlisi ise tüm gözler Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gerçekleştirilecek toplantıya çevrilmiş durumda. Donald Trump, Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güvenlik Konseyi'nin önemli isimlerinden Susie Wiles da toplantıda yer alacak. Aynı şekilde Netanyahu da kendi heyetiyle gelecek. Savunma Bakanı başta olmak üzere çeşitli isimlerin katılması bekleniyor. Mossad Direktörü'nün toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz net değil. Ancak birkaç hafta önce CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede tüm gözler salı gününe çevrilmiş durumda." dedi.