CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizi, yeni partinin kurulmasıyla birlikte bölünme sürecini de beraberinde getirdi. İki parti arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, aynı siyasi çizgide yer aldıkları değerlendirilen CHP ile YENİ Parti'nin ileride seçim ittifakı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarında bu soruyu yanıtlayan Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, olası bir ittifaka ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizi, yeni partinin kurulmasıyla birlikte bölünme sürecini de beraberinde getirdi. İki parti arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, aynı siyasi çizgide yer aldıkları değerlendirilen CHP ile YENİ Parti'nin ileride seçim ittifakı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarında bu soruyu yanıtlayan Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, olası bir ittifaka ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP YENİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPAR MI? ESKİ VEKİLDEN A HABER'DE NET YANIT CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti, siyaset gündemindeki tartışmaları daha da alevlendirdi. İki parti arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sürerken, ilerleyen süreçte olası bir seçim ittifakının mümkün olup olmayacağı da merak konusu oldu.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti, sonrası yaşanan gerilim alevlendi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) CHP YENİ PARTİ İLE SEÇİM İTTİFAKINA GİRER Mİ? Programda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam ettiği bir tabloda seçim ittifaklarının kaçınılmaz hale gelebileceği hatırlatılarak, CHP'den ayrılan isimlerin ilerleyen aylarda yeniden CHP Genel Merkezi ile aynı masaya oturup oturamayacağı ve CHP tabanının bunu kabul edip etmeyeceği soruldu. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, böyle bir ihtimali kesin ifadelerle reddetti. Sapan, "Asla! Şahsen ben etkin bir durumda olsam bunu kabul etmem. Böyle bir dönem gelse ve bunlarla ittifak yapmak durumu doğsa ben asla kabul etmem. O zaman kendinizle çelişkiye düşersiniz. Bunları niye partiden attınız? Aslında atılmış durumdalar. Parti kurup gittiler ama bunu yapmasalardı büyük ihtimalle gönderileceklerdi. Bu benim düşüncem" ifadelerini kullandı. ANTALYA'DA SOKAĞIN NABZINI ANLATTI Yeni partiye ilişkin Antalya'daki vatandaşların yaklaşımı da gündeme geldi. Sapan, kamuoyu araştırmalarından ziyade doğrudan vatandaşlarla konuşmayı tercih ettiğini belirterek, taksiciler, kuaförler ve berberlerle sık sık sohbet ettiğini anlattı. Taraf olduğu için yalnızca kendi değerlendirmelerine güvenmediğini ifade eden Sapan, sokaktaki hissiyatı anlamaya çalıştığını belirterek, "Kendim taraf olduğum için kendi değerlendirmeme güvenemem. Herkes kendi partisini haklı çıkarmak ister. O yüzden sokakta mini anketler yapıyorum" dedi.