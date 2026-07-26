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CHP YENİ Parti ile seçim ittifakına girer mi? Eski vekilden A Haber’de net yanıt: “Onlar partiden atılmış durumdalar”

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CHP YENİ Parti ile seçim ittifakına girer mi? Eski vekilden A Haber’de net yanıt: “Onlar partiden atılmış durumdalar”

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizi, yeni partinin kurulmasıyla birlikte bölünme sürecini de beraberinde getirdi. İki parti arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, aynı siyasi çizgide yer aldıkları değerlendirilen CHP ile YENİ Parti'nin ileride seçim ittifakı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarında bu soruyu yanıtlayan Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, olası bir ittifaka ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizi, yeni partinin kurulmasıyla birlikte bölünme sürecini de beraberinde getirdi. İki parti arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, aynı siyasi çizgide yer aldıkları değerlendirilen CHP ile YENİ Parti'nin ileride seçim ittifakı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarında bu soruyu yanıtlayan Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, olası bir ittifaka ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP YENİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPAR MI? ESKİ VEKİLDEN A HABER'DE NET YANIT

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti, siyaset gündemindeki tartışmaları daha da alevlendirdi. İki parti arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sürerken, ilerleyen süreçte olası bir seçim ittifakının mümkün olup olmayacağı da merak konusu oldu.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti, sonrası yaşanan gerilim alevlendi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası yaşanan liderlik krizinin ardından kurulan YENİ Parti, sonrası yaşanan gerilim alevlendi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

CHP YENİ PARTİ İLE SEÇİM İTTİFAKINA GİRER Mİ?

Programda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam ettiği bir tabloda seçim ittifaklarının kaçınılmaz hale gelebileceği hatırlatılarak, CHP'den ayrılan isimlerin ilerleyen aylarda yeniden CHP Genel Merkezi ile aynı masaya oturup oturamayacağı ve CHP tabanının bunu kabul edip etmeyeceği soruldu.

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, böyle bir ihtimali kesin ifadelerle reddetti. Sapan, "Asla! Şahsen ben etkin bir durumda olsam bunu kabul etmem. Böyle bir dönem gelse ve bunlarla ittifak yapmak durumu doğsa ben asla kabul etmem. O zaman kendinizle çelişkiye düşersiniz. Bunları niye partiden attınız? Aslında atılmış durumdalar. Parti kurup gittiler ama bunu yapmasalardı büyük ihtimalle gönderileceklerdi. Bu benim düşüncem" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA SOKAĞIN NABZINI ANLATTI

Yeni partiye ilişkin Antalya'daki vatandaşların yaklaşımı da gündeme geldi. Sapan, kamuoyu araştırmalarından ziyade doğrudan vatandaşlarla konuşmayı tercih ettiğini belirterek, taksiciler, kuaförler ve berberlerle sık sık sohbet ettiğini anlattı.

Taraf olduğu için yalnızca kendi değerlendirmelerine güvenmediğini ifade eden Sapan, sokaktaki hissiyatı anlamaya çalıştığını belirterek, "Kendim taraf olduğum için kendi değerlendirmeme güvenemem. Herkes kendi partisini haklı çıkarmak ister. O yüzden sokakta mini anketler yapıyorum" dedi.

Yeni partiye ilişkin Antalya'daki vatandaşların yaklaşımı da gündeme geldi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yeni partiye ilişkin Antalya'daki vatandaşların yaklaşımı da gündeme geldi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA BALON ANKETLER

Sapan, gün içerisinde yaptığı sohbetlerden dikkat çekici örnekler verdi.

Sosyal medyada yeni parti için yüzde 30-35 seviyelerinde oy oranları konuşulduğunu hatırlatan Sapan, bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bir taksi şoförüne yarın seçim olması halinde yeni partinin ne kadar oy alabileceğini sorduğunu anlatan Sapan, aldığı cevabı şöyle aktardı: "Bana göre yüzde 7 ile yüzde 10 alır" dediğini söyledi.

Bu cevaba şaşırdığını ifade eden Sapan, kuaförüne de aynı soruyu yönelttiğini, onun ise "Yüzde 5'i geçmez" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

Sapan, kendisine göre yüzde 7-10 ya da yüzde 5 seviyelerinin bile yüksek oranlar olduğunu belirterek, buna rağmen sosyal medyada yüzde 35-40 seviyelerinde oluşturulan algının gerçekçi olmadığını savundu.

(Sosyal medyada yeni parti için yüzde 30-35 bandının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Sosyal medyada yeni parti için yüzde 30-35 bandının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"2027'YE KADAR SÖNÜMLENİR"

Olası bir seçim tarihinin 2027 yılı Kasım ayı olması halinde önlerinde yaklaşık 14-16 aylık bir süreç bulunduğunu söyleyen Sapan, bu sürede yeni partinin etkisinin azalacağını öne sürdü.

Sapan, "Kesinlikle sönümlenecektir. Çünkü daha güçlü partiler var. Umut verebilecek partiler varken siz bu bagajla yola çıkıyorsunuz. Bir de Beyaz At hikayesi var. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hangi olayın kime yarayacağını da kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte fezlekeler, soruşturmalar ve yeni hukuki gelişmeler yaşanabileceğini belirten Sapan, bunların da siyasi tabloyu doğrudan etkileyebileceğini dile getirdi.

"ANTALYA'DA İSTİFA FURYASI YOK"

Antalya özelindeki tabloya da değinen Sapan, kamuoyunda dile getirilen kitlesel istifa iddialarının sahaya yansımadığını söyledi.

Sapan, Antalya'da herhangi bir istifa dalgası görmediğini belirterek, "Bizim Antalya'da öyle bir istifa furyası falan yok. Söylenen 200 bin rakamı olsa bile ciddi bir rakam değil" dedi.

CHP'ye geçmiş dönemde kaydedilen üyelerin önemli bölümünün Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkarıldığı süreçte yapıldığını öne süren Sapan, "Sokakta bir sürü üye kaydettiler. Bunların hepsi naylon üye. Eğer istifa eden varsa bunlardır" ifadelerini kullandı.

Antalya özelindeki tabloya da değinen Sapan, kamuoyunda dile getirilen kitlesel istifa iddialarının sahaya yansımadığını söyledi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Antalya özelindeki tabloya da değinen Sapan, kamuoyunda dile getirilen kitlesel istifa iddialarının sahaya yansımadığını söyledi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"GERÇEK CHP'LİLER CEPHEDEN KAÇMAZ"

CHP'den ayrılan bazı milletvekilleri için de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sapan, saygı duyduğu bazı isimlerin ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.

Bu isimleri "Siyasi firari, siperden kaçan firariler" sözleriyle nitelendiren Sapan, "Gerçek Atatürkçüler cepheden kaçmaz, siperde mücadeleye devam eder. Ama onlar yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına gelecek ve 'Ben geri dönmek istiyorum' diyeceklerdir. Çünkü orası insanın çok güçlü duygusal bağ kurduğu bir yer" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PARTİNİN LOGOSU DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Programda yeni partinin logosu da konuşuldu.

Logonun renkleri ve tasarımının Genç Parti ile benzerlik taşıdığı, ayrıca tasarımın "X" isimli sosyal medya platformunu andırdığı yönündeki yorumlar dile getirildi.

Sosyal medyada logoya ilişkin çok sayıda mizahi paylaşım yapıldığı belirtilirken, "After Party" benzetmeleri ile "Yeni Rakı" göndermelerinin öne çıktığı ifade edildi.

Daha önce kamuoyunda "Ekim Partisi" gibi farklı isimlerin konuşulduğu hatırlatılırken, mevcut ismin nasıl ortaya çıktığının da merak konusu olduğu dile getirildi.

"LOGO HIZLI HAZIRLANMIŞ, HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Yıldıray Sapan ise logo ve önceden konuşulan Ekim Partisi ismine ilişkin değerlendirmesinde, "Çok ironik olurdu. O artık dibe vurmuşluk olurdu. Lenin öldü! 'Yeni bir parti kuracağız' vurgusuyla iletişim kurmaya çalıştılar. Logo hızlı hazırlanmış. Hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten sosyal medyada da matrak konusu oldu. Yeni Rakı benzetmeleri falan yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Yıldıray Sapan ise logo ve önceden konuşulan Ekim Partisi ismine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yıldıray Sapan ise logo ve önceden konuşulan Ekim Partisi ismine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PROF. DR. UĞUR ÖZGÖKER: "HALKIN NABZI HALKIN İÇİNDE TUTULUR"

Programın ilerleyen bölümünde değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker de saha gözlemlerinin önemine dikkat çekti.

Özgöker, "Sayın Vekil'in berberlere, taksicilere sorması çok doğru. Ben siyaset bilimi hocasıyım. En doğru cevabı oradan alırsınız. Gerçek halkın nabzı oralarda tutulur. Oturduğunuz yerden yüzde 35-40 hesapları yapmak doğru değildir" dedi.

2002 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Özgöker, değerlendirmelerini desteklemek amacıyla 2002 genel seçimleri öncesindeki siyasi tabloyu örnek gösterdi.

DSP'nin iktidarda bulunduğunu, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in sağlık sorunları yaşadığını hatırlatan Özgöker, fiili yönetimin Hüsamettin Özkan tarafından yürütüldüğünü söyledi.

İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve bazı isimlerin yeni siyasi oluşum hazırlığında olduklarını belirten Özgöker, yurt içi ve yurt dışından önemli destekler aldıklarının konuşulduğunu ifade etti.

Rahmetli Sakıp Sabancı'nın da destek verdiğine yönelik iddiaların gündemde olduğunu aktaran Özgöker, kamuoyunda bu yeni oluşumun yüzde 30 seviyesinde oy alacağının konuşulduğunu söyledi.

ÖZGÖRKER'DEN MHP ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Uğur Özgöker, aynı dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Söğüt'teki bir toplantıda kulağına fısıldanan bilgiler üzerine erken seçim kararı aldığını anlattı.

Özgöker, Bahçeli'ye, "Amerika ve CIA Türkiye'de Ecevit'siz ve Bahçeli'siz bir hükümet projesi hazırlıyor" yönünde bilgi ulaştırıldığını, bunun üzerine Bahçeli'nin erken seçim kararı verdiğini öne sürdü.

Seçim sonuçlarının beklentilerin tamamen aksine gerçekleştiğini belirten Özgöker, "Yüzde 30 alacağı söylenen rahmetli İsmail Cem'in partisi seçimde yüzde 0,9 oy aldı. Yüzde 1'i bile bulamadı" dedi.

"BU BALONLARA İNANMAYIN"

Geçmişte yaşanan örneğin bugün de benzer şekilde tekrarlanabileceğini savunan Özgöker, sosyal medyada ve bazı medya organlarında oluşturulan yüksek oy beklentilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Özgöker, "Öyle balonlara falan bakmayın. Liboş basın bunları şişirir. Yüzde 30, yüzde 35 denir. Çoğu geri döner. Diğerleri de yüzde 5'i bile tutturamaz, yine geri dönerler" ifadelerini kullandı.

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