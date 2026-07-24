CHP'de kaos sokağa taştı! Yeni parti kuran Özgür Özel'e protesto şoku: Mustafa Sarıgül vatandaşa tekme attı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan "mutlak butlan" tartışmaları istifa depremiyle sonuçlandı. Partisinden ayrılarak 90 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum kuran Özgür Özel'in cuma namazı çıkışı adeta savaş alanına döndü. Hacı Bayram Veli Camii avlusunda Özel'i destekleyenler ile Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları arasında çıkan arbedeye, eski CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün bir vatandaşa attığı tekme damga vurdu. Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunan yeni partinin ilk günü, tekmeli yumruklu kavga ve polis müdahalesiyle hafızalara kazındı.
CHP'de bir süredir devam eden kriz, resmi ayrılıkla sonuçlandı. Süreçteki kararlılığını daha önce dile getiren Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını açıklamasının ardından bugün parti üyeliğinden resmen istifa etti.
Özel'le birlikte hareket eden 90 milletvekilinin de CHP'den ayrılmasıyla kurulan yeni siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. İstifasının ardından dijital mecralarda da harekete geçen Özel, sosyal medya hesaplarındaki unvanlarını güncelleyerek yeni partisinin logosunu kamuoyuyla paylaştı.
HACI BAYRAM VELİ CAMİİ'NDE GERGİN ANLAR
Yeni partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne geçen Özgür Özel, beraberindeki heyetle cuma namazını kıldı.
Namazın ardından cami avlusuna çıkan Özel'i vatandaşların bir bölümü alkışlarla karşılarken, Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu öne sürülen bir grup ise yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkilerin ardından iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirinin üzerine yürüdü ve olay kısa sürede arbedeye dönüştü.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN VATANDAŞA TEKMELİ MÜDAHALE
Gerginliğin tırmandığı anlarda en dikkat çeken olay, yeni partinin kurmaylarından Mustafa Sarıgül'ün müdahalesi oldu.
Yeni Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan Sarıgül, Özel'i yuhalayan vatandaşlardan birine tekme attı. Eski CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün fiziki müdahalesinin ardından cami avlusundaki arbede daha da büyüdü.