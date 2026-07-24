CHP'de kaos sokağa taştı! Yeni parti kuran Özgür Özel'e protesto şoku: Mustafa Sarıgül vatandaşa tekme attı

CHP'de bir süredir devam eden kriz, resmi ayrılıkla sonuçlandı. Süreçteki kararlılığını daha önce dile getiren Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını açıklamasının ardından bugün parti üyeliğinden resmen istifa etti.

Özel'le birlikte hareket eden 90 milletvekilinin de CHP'den ayrılmasıyla kurulan yeni siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. İstifasının ardından dijital mecralarda da harekete geçen Özel, sosyal medya hesaplarındaki unvanlarını güncelleyerek yeni partisinin logosunu kamuoyuyla paylaştı.

HACI BAYRAM VELİ CAMİİ'NDE GERGİN ANLAR

Yeni partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne geçen Özgür Özel, beraberindeki heyetle cuma namazını kıldı.

Namazın ardından cami avlusuna çıkan Özel'i vatandaşların bir bölümü alkışlarla karşılarken, Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu öne sürülen bir grup ise yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkilerin ardından iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirinin üzerine yürüdü ve olay kısa sürede arbedeye dönüştü.