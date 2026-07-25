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CHP'de bölünme krizi: YENİ Parti yola “tekmeyle” çıktı! “Üçlü” yönetim formülü işler mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de bölünme krizi: YENİ Parti yola “tekmeyle” çıktı! “Üçlü” yönetim formülü işler mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti süreciyle birlikte yaşanan gelişmeler siyasetin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Belediyelerde olası güç dengeleri, "üçlü yönetim" modeli tartışmaları ve parti içindeki yeni yapılanma masaya yatırılırken, sokakta yaşanan “tekmeli” gerginlik de dikkat çekti. A Haber'de konuşan Gazeteci Gaffar Yakınca ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yeni parti sürecinin hem siyasi hem de hukuki boyutlarını değerlendirirken, ilk günden yaşanan tansiyonun ilerleyen süreç için önemli mesajlar verdiğini dile getirdi.

CHP'de yeni parti süreciyle birlikte gündeme gelen "üçlü yönetim" modeli ve ilk günden yaşanan "tekmeli" gerginlik siyasette yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Gazeteci Gaffar Yakınca ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, belediyelerdeki olası güç dengelerinden Özgür Özel'in açıkladığı yönetim modeline ve yaşanan gerilimin siyasi yansımalarına kadar süreci kapsamlı şekilde değerlendirdi.

CHP'DEKİ BÖLÜNMEDE "ÜÇLÜ MEKANİZMA" TARTIŞMASI! YENİ PARTİ'DE KRİZ VE SOKAK GERİLİMİ

BELEDİYELERDE ARİTMETİK HESABI! "BAŞKANLIK RAKİP PARTİYE GEÇEBİLİR"

Programda ilk olarak yeni partiye geçiş sürecinde belediye başkanları ve belediye meclislerindeki dengeler ele alındı. Gazeteci Gaffar Yakınca, belediye başkanlarının yeni partiye geçiş konusunda temkinli davranmasının arkasında yalnızca siyasi tercihlerin değil, belediye meclislerindeki sayı üstünlüğünün de bulunduğunu söyledi.

Yakınca, "Belediye başkanlığı koltuğu boşaldığında yerine belediye meclisinin seçtiği başkan vekili geliyor. Mecliste çoğunluk hangi partideyse yeni başkanı da o belirliyor. Daha önce bunun örneklerini gördük. Hiç beklenmedik şekilde belediye başkanlığı AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da başka bir rakip partiye geçebilir. Dolayısıyla burada ciddi bir aritmetik hesabı yapılıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Programda ilk olarak yeni partiye geçiş sürecinde belediye başkanları ve belediye meclislerindeki dengeler ele alındı. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Programda ilk olarak yeni partiye geçiş sürecinde belediye başkanları ve belediye meclislerindeki dengeler ele alındı. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BELEDİYE BAŞKANLARININ TERCİHİ FARKLI MI?

Yakınca, mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde belediye başkanlarının büyük bölümünün hâlâ CHP çizgisinde kaldığını belirterek, "Şu anki görüntüye baktığımızda belediye başkanlarında ağırlıklı olarak CHP eğilimi görülüyor. Yeni partiye güçlü bir yöneliş gözükmüyor. Milletvekillerindeki tablonun tam tersi bir durum söz konusu. Bunun nedeni halkla temaslarının daha güçlü olması ve daha korunaklı bir siyasi zeminde bulunmaları olabilir." şeklinde konuştu.

Belediye meclis üyelerinin ise çoğunlukla belediye başkanlarını takip ettiğini belirten Yakınca, bunun yanında belediye meclislerindeki siyasi denge hesaplarının da yeni süreçte belirleyici olabileceğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "ÜÇLÜ YÖNETİM" ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı "üçlü yönetim" modeli oldu.

Yakınca, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, bunda ısrarcıyız." cevabını verdiğini hatırlatarak, asıl dikkat çekici bölümün parti yönetimine ilişkin sözleri olduğunu söyledi.

Yakınca, Özgür Özel'in "Partiyi üçlü mekanizma ile yöneteceğiz. Ben, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş." sözlerini hatırlatarak bunun siyasi partiler açısından sıra dışı bir model olduğunu ifade etti.

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı ʺüçlü yönetimʺ modeli oldu. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı ʺüçlü yönetimʺ modeli oldu. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TRİUMVİRAT" BENZETMESİ

Yakınca, açıklanan modeli eski sosyalist ülkelerde ve komünist partilerde uygulanan "Triumvirat" sistemine benzeterek, "Bu üç kişiden oluşan ve seçilmiş parti organlarının dışında tarif edilen bir karar mekanizmasıdır. Özgür Özel aslında yönetimi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile paylaşacağını söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "TRİUMVİRAT" MODELİ: SOVYET TİPİ YÖNETİM

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte kuracağını ilan ettiği üçlü mekanizmayı değerlendiren Gaffar Yakınca, "Bu model daha önce Sovyetler Birliği'nde ve eski sosyalist partilerde görülen bir uygulamadır. Daha çok parti içi demokratik mekanizmalara yeterince güvenmeyen liderlerin benimsediği bir yöntemdir. 'Delegeler farklı birini seçebilir, istemediğim bir sonuç çıkabilir' endişesiyle, yanına güvendiği isimleri alarak 'Coşkun Abi, Orhan Bey gelin, üçlü bir yönetim oluşturalım, süreci birlikte kontrol altında tutalım' anlayışıyla oluşturulan bir yapıdır. Bu model, aşağıdan yukarıya işleyen demokratik parti yapılarından ziyade, yukarıdan aşağıya yönetilen partilerde görülür. Bu nedenle Sovyetler Birliği ve eski sosyalist partileri örnek verdim. Böyle bir model vardır ancak demokratik sistemlerde yaygın kabul gören bir yönetim biçimi değildir" dedi. Yakınca, söz konusu modeli eski Komünist partilerde görülen 'Triumvirat' sistemi olduğunu belirterek, "Seçilmiş organların ötesinde bir karar mekanizmasından bahsediyor. Siyasi Partiler Kanunu'na tabi olan bir yapıda, tüzükte olmayan bir mekanizma tarif ediliyor" diye konuştu.

Bu hamlenin Mansur Yavaş'ı oyun dışına çıkmaması için sıkıştıran bir strateji olabileceğini belirten Yakınca, "Eğer bu üçlü mekanizma tüzüğe girmezse antidemokratik bir durum ortaya çıkar. Parti içi demokrasiye itimat etmeyen liderlerin başvurduğu bir modeldir bu. İpleri sağlam tutmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Yakınca, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte kuracağını ilan ettiği üçlü mekanizmayı değerlendirdi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yakınca, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte kuracağını ilan ettiği üçlü mekanizmayı değerlendirdi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"MANSUR YAVAŞ'I PARTİDE TUTMA HAMLESİ OLABİLİR"

Yakınca, üçlü mekanizmanın yalnızca yönetim modeli olmadığını, aynı zamanda Mansur Yavaş'ın yeni süreçte sistem içinde tutulmasına yönelik siyasi bir hamle olabileceğini belirtti.

Yakınca, "Üçlü mekanizma kurduk, seni de yönetime dahil ettik denildiğinde Mansur Yavaş'ın sistemden ayrılması çok daha zor hale gelir. Çünkü artık sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil, aynı zamanda partinin liderlik mekanizmasının da bir parçası olacaktır. Bu da Mansur Yavaş'ın omuzlarına çok daha büyük bir siyasi sorumluluk yükler." şeklinde konuştu.

TÜZÜK TARTIŞMASI

Yakınca, açıklanan modelin parti tüzüğünde yer almaması halinde demokratik açıdan tartışma doğuracağını söyledi.

Yakınca, "Siyasi partiler demokratik yollarla seçilmiş organlar tarafından yönetilir. Eğer bu üçlü mekanizma parti tüzüğünde yer almazsa tamamen Genel Başkan'ın kişisel tercihi olarak kalır. Bu durumda ileride parti içinde yeni tartışmalar yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Yeni parti yöneticilerine de çağrıda bulunan Yakınca, "Madem Genel Başkanınız 'Partiyi üçlü mekanizma ile yöneteceğiz.' diyor, bunu tüzüğe koyun. Aksi halde parti içinde birileri çıkar ve sizi antidemokratik yöntemlerle parti yönetmekle suçlayabilir." sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

Programın ilerleyen bölümünde yeni parti etkinliğinde yaşanan gerginlik görüntüleri ekrana getirildi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Programın ilerleyen bölümünde yeni parti etkinliğinde yaşanan gerginlik görüntüleri ekrana getirildi. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İLK GÜNDEN GERİLİM! MUSTAFA SARIGÜL GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Programın ilerleyen bölümünde yeni parti etkinliğinde yaşanan gerginlik görüntüleri ekrana getirildi.

Görüntülerde CHP'li bir seçmene yönelik yaşanan arbede değerlendirilirken, Gazeteci Gaffar Yakınca, vatandaşların siyasi liderlere tepki göstermesinin demokratik bir hak olduğunu söyledi.

Yakınca, "Bir siyasi parti lideri de milletvekili de halkın içine çıktığında tepki görebilir. Vatandaş tepki gösterir, karşılıklı sözlü tepki de olabilir. Ama burada iş farklı bir noktaya taşınıyor." ifadelerini kullandı.

"LİNÇ GİRİŞİMİNE DÖNÜŞTÜ"

Yakınca, olayın büyümesini eleştirerek, "Burada vatandaşı linç etmeye kalkıyorlar. Bu çok kritik. Ve bu linç girişimini tetikleyen kişi Mustafa Sarıgül oluyor. Bir milletvekiline yakışacak hareket değil. Tam tersine ortamı sakinleştirmesi gerekirken vatandaşın üzerine gidiyor." şeklinde konuştu.

Yakınca, görüntülerde Mustafa Sarıgül'ün fiziki müdahalede bulunduğunu belirterek, "Kendisi fiziken darp ediyor. Vurduğu görüntülerde görülüyor. Burada mesele bir tekme ya da yumruk değil. Olayın linç girişimine dönüşmesi çok daha büyük bir tehlike." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise görüntülerin çok daha çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise görüntülerin çok daha çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"VEKİL DEĞİL VATANDAŞ OLGUNLUK GÖSTERDİ"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise görüntülerin çok daha çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Başbuğ, "Vatandaş olarak dışarıdan baktığımda şunu görüyorum: Halkın galeyana gelmesini engellemesi gereken vekil olması gerekirken tam tersine halk vekili sakinleştiriyor. Bu çok enteresan." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, görüntülerde Mustafa Sarıgül'ün öfkeyle tekme attığını belirterek, "Aradan geliyor, büyük bir hınçla aşağı doğru tekme atıyor. Hatta kendisi de savruluyor. Buna rağmen vatandaş olgun davranıyor. Vekilin göstermesi gereken olgunluğu vatandaş gösteriyor." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

"BU TABLONUN MÜSEBBİBİ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Başbuğ, yaşanan gerginliğin temel sorumluluğunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu savundu.

Başbuğ, "Bu tablonun müsebbibi Özgür Özel'dir. Hiç lafı eğip bükmeyelim. Genel merkez binasında oynanan tiyatrodan kullanılan söylemlere kadar bütün süreç bu atmosferi oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, genel merkez önündeki olayları hatırlatarak, "Orada 'Baba ocağını mahvettiniz.' denildi. Ama aşağıda sandalye, koltuk, yangın tüpü ne varsa insanların üzerine atıldı. Yangın tüpünü insanların üzerine fırlatmak öldürmeye teşebbüs anlamına gelebilecek kadar tehlikeli bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"SOKAĞA ÇAĞRI GERİLİMİ BÜYÜTÜR"

Başbuğ, siyasi liderlerin toplumu sakinleştirmesi gerektiğini belirterek, "İnsanlara 'Tepkinizi meydanlarda, siyasette gösterin. Bu işi uzatmayın.' demek yerine 'Haydi Anıtkabir'e yürüyoruz, haydi sokaklara.' denilirse toplumsal olayların önü açılır." ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜNTÜLER DAHA BÜYÜK OLAYLARIN HABERCİSİ"

Başbuğ, geçmişte benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatarak uyarıda bulundu.

Başbuğ, "Bu görüntüler önümüzdeki günlerde yaşanabilecek daha büyük olayların habercisi olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. Başınızdaki kişi yangına benzin dökebilir. Biz bu görüntüleri 12 Eylül öncesinde de gördük. İnsanlar birbirini kırdı, çok sayıda insan hayatını kaybetti. Allah korusun aynı tablo yeniden yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

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