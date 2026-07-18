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Orta Doğu'yu sarsacak dev saldırı yolda mı? Kara harekatı ABD için yeni bir "Vietnam" olur!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Orta Doğu'yu sarsacak dev saldırı yolda mı? Kara harekatı ABD için yeni bir "Vietnam" olur!

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon her geçen saat yükselirken, ABD'nin İran'ın bölgedeki fiili hakimiyetini kırmaya yönelik askeri ve stratejik hamleleri yeni bir dönemin kapısını araladı. Umman üzerinden kurulması planlanan yeni geçiş modeli ve İran'ın gemilere yönelik denetim girişimleri uluslararası krizi derinleştirirken, A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, bölgede "topyekûn savaşa" giden sürecin başladığını söyledi. Sohtaoğlu, olası bir kara harekâtının İran'ın sarp coğrafyası nedeniyle Washington için "yeni bir Vietnam" anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda tırmanan ABD-İran gerilimi yeni bir dönüm noktasına girerken, bölgedeki askeri hareketlilik ve stratejik hamleler küresel güvenlik endişelerini artırdı. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, olası bir kara harekâtının ABD için "yeni bir Vietnam" tablosu oluşturabileceğini belirtirken, bölgenin topyekûn bir savaşa sürüklenme riskine dikkat çekti.

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Bölgedeki yeni işletme modellerini ve İran'ın müdahale kapasitesini değerlendiren Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Malakka Boğazı'ndaki gibi çevre ya da hizmet vergisi benzeri bir sistem kurulmak isteniyor. Gemi başı geçiş ücretlerinin yükseltilmesi, mihmandarlık, temizlik ve lojistik destek gibi hizmetler üzerinden bir gelir hedefleniyor. Ancak burası uluslararası geçiş serbestisi olan bir bölge olduğu için tüm dünya ülkeleri bu statü değişikliğine itiraz ediyor. Umman burada bir yardım-destek modeli önerse de İran tam kapasite egemenlik dayatıyor." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İRAN'DAN DİPLOMATİK HAKİMİYET HAMLESİ

İran'ın bölgedeki diplomatik baskılarına dikkat çeken Sohtaoğlu, "İran, Hürmüz otoritesi olarak adlandırdığı bir yapı üzerinden gemilerden personel bilgilerinden yük ağırlığına kadar her şeyin yer aldığı 4 sayfalık bir form doldurulmasını istiyor. Bu, İran'ın diplomatik hakimiyetini tescilleme çabasıdır. Hatta bugün Tayvan bandıralı bir gemi, İran'a haber vermeden geçtiği gerekçesiyle SİHA'larla vuruldu. Toplamda 4 gemiye benzer gerekçelerle saldırıda bulunuldu." sözleriyle bölgedeki tehlikeli tırmanışı aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ÇILGIN KANAL" PROJESİ VE COĞRAFİ ZORLUKLAR

Hürmüz Boğazı'na alternatif rotaların mümkün olup olmadığına değinen Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden Umman'a uzanan, tıpkı İsrail'in düşündüğü gibi bir kanal projesi konuşuluyor ancak bu oldukça uçuk ve yıllar alacak bir ihtimal. Ayrıca su yolunun Umman'a yakın kesimlerinin kayalıklar nedeniyle emniyetli olmadığı, İran kara sularına yakın bölgenin ise geçiş için çok daha uygun olduğu biliniyor. Dolayısıyla Hürmüz'ün bir alternatifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ASIL ÇEKİŞME BU ROTALAR ÜZERİNDE"

Körfez televizyonlarında tartışılan projelerin maliyetine vurgu yapan Mete Sohtaoğlu, "Burası dağlık bir bölge ve böyle bir kanalı delmek milyarlarca dolar ve en az 10 yıllık bir süreç gerektirir. Şu an ağır tonajlı gemiler su derinliği nedeniyle Umman'ın önerdiği noktalardan geçemiyor. Asıl çekişme bu rotalar üzerinde. Ancak daha büyük perspektifte, Arktik rotası gibi 14 gün kısalma sağlayan yeni küresel rotaların kapışması da arka planda devam ediyor." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AMERİKAN ÜSLERİNDEKİ ZAFİYET VE BEKLENEN BÜYÜK SALDIRI

ABD'nin bölgedeki askeri stratejisini ve olası bir kara operasyonunu yorumlayan Mete Sohtaoğlu, "ABD, İran'ın rotalara müdahale yeteneğini yok etmek için bölgeyi günlerdir vuruyor. Amerikan donanması USS Boxer gibi amfibi güçlerini boğaza sokmak istiyor. Teknik olarak bir kara işgali mümkün görünse de, bu durum Irak işgalinden daha ağır bir fatura çıkarır. İran'ın sarp dağlarla çevrili coğrafyasında yapılacak bir operasyon, ABD için 'Vietnam' benzeri bir tablo ve günlük ağır asker kayıpları demektir." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Ürdün'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıları ve güvenlik açıklarını eleştiren Sohtaoğlu, "Ürdün'deki üste Amerikan askerlerini balistik ya da hipersonik füzelerden koruyacak bir kapasite yok. Etrafı kum torbalarıyla çevrili, derme çatma barakalardan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Amerikan hükümeti askerlerini koruyacak önlemleri almamış durumda" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BU GECE TOPYEKÜN BİR SAVAŞA TANIKLIK EDEBİLİRİZ"

Bölgeden gelen son istihbaratları ve şifreli mesajları paylaşan Sohtaoğlu, "İran üzerinde dün gece Soğuk Savaş döneminden kalma, şifreli radyo sinyalleri tespit edildi. Bu sinyaller genellikle büyük bir saldırı, sabotaj ya da suikast öncesinde iletilen mesajlardır. Bu gece İran'ın bugüne kadar görülmemiş boyutta, çok şiddetli bir şekilde bombalanacağını söyleyebilirim. İran da buna karşılık Ürdün dahil tüm Körfez bölgesini hedef alacaktır. Artık taahhütler bitti, topyekün savaşa doğru gidilen tarihi bir geceye tanıklık ediyoruz. Belki de Körfez ülkeleri ilk kez ABD öncülüğünde bir koalisyona katılma kararı alacak" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

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