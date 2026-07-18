Orta Doğu'yu sarsacak dev saldırı yolda mı? Kara harekatı ABD için yeni bir "Vietnam" olur!

Hürmüz Boğazı'nda tırmanan ABD-İran gerilimi yeni bir dönüm noktasına girerken, bölgedeki askeri hareketlilik ve stratejik hamleler küresel güvenlik endişelerini artırdı. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, olası bir kara harekâtının ABD için "yeni bir Vietnam" tablosu oluşturabileceğini belirtirken, bölgenin topyekûn bir savaşa sürüklenme riskine dikkat çekti.

TARAFLARIN HÜRMÜZ PLANI NE?

Bölgedeki yeni işletme modellerini ve İran'ın müdahale kapasitesini değerlendiren Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Malakka Boğazı'ndaki gibi çevre ya da hizmet vergisi benzeri bir sistem kurulmak isteniyor. Gemi başı geçiş ücretlerinin yükseltilmesi, mihmandarlık, temizlik ve lojistik destek gibi hizmetler üzerinden bir gelir hedefleniyor. Ancak burası uluslararası geçiş serbestisi olan bir bölge olduğu için tüm dünya ülkeleri bu statü değişikliğine itiraz ediyor. Umman burada bir yardım-destek modeli önerse de İran tam kapasite egemenlik dayatıyor." ifadelerini kullandı.