Orta Doğu'yu sarsacak dev saldırı yolda mı? Kara harekatı ABD için yeni bir "Vietnam" olur!
Hürmüz Boğazı'nda tansiyon her geçen saat yükselirken, ABD'nin İran'ın bölgedeki fiili hakimiyetini kırmaya yönelik askeri ve stratejik hamleleri yeni bir dönemin kapısını araladı. Umman üzerinden kurulması planlanan yeni geçiş modeli ve İran'ın gemilere yönelik denetim girişimleri uluslararası krizi derinleştirirken, A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, bölgede "topyekûn savaşa" giden sürecin başladığını söyledi. Sohtaoğlu, olası bir kara harekâtının İran'ın sarp coğrafyası nedeniyle Washington için "yeni bir Vietnam" anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.
Hürmüz Boğazı'nda tırmanan ABD-İran gerilimi yeni bir dönüm noktasına girerken, bölgedeki askeri hareketlilik ve stratejik hamleler küresel güvenlik endişelerini artırdı. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, olası bir kara harekâtının ABD için "yeni bir Vietnam" tablosu oluşturabileceğini belirtirken, bölgenin topyekûn bir savaşa sürüklenme riskine dikkat çekti.
TARAFLARIN HÜRMÜZ PLANI NE?
Bölgedeki yeni işletme modellerini ve İran'ın müdahale kapasitesini değerlendiren Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Malakka Boğazı'ndaki gibi çevre ya da hizmet vergisi benzeri bir sistem kurulmak isteniyor. Gemi başı geçiş ücretlerinin yükseltilmesi, mihmandarlık, temizlik ve lojistik destek gibi hizmetler üzerinden bir gelir hedefleniyor. Ancak burası uluslararası geçiş serbestisi olan bir bölge olduğu için tüm dünya ülkeleri bu statü değişikliğine itiraz ediyor. Umman burada bir yardım-destek modeli önerse de İran tam kapasite egemenlik dayatıyor." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN DİPLOMATİK HAKİMİYET HAMLESİ
İran'ın bölgedeki diplomatik baskılarına dikkat çeken Sohtaoğlu, "İran, Hürmüz otoritesi olarak adlandırdığı bir yapı üzerinden gemilerden personel bilgilerinden yük ağırlığına kadar her şeyin yer aldığı 4 sayfalık bir form doldurulmasını istiyor. Bu, İran'ın diplomatik hakimiyetini tescilleme çabasıdır. Hatta bugün Tayvan bandıralı bir gemi, İran'a haber vermeden geçtiği gerekçesiyle SİHA'larla vuruldu. Toplamda 4 gemiye benzer gerekçelerle saldırıda bulunuldu." sözleriyle bölgedeki tehlikeli tırmanışı aktardı.
"ÇILGIN KANAL" PROJESİ VE COĞRAFİ ZORLUKLAR
Hürmüz Boğazı'na alternatif rotaların mümkün olup olmadığına değinen Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden Umman'a uzanan, tıpkı İsrail'in düşündüğü gibi bir kanal projesi konuşuluyor ancak bu oldukça uçuk ve yıllar alacak bir ihtimal. Ayrıca su yolunun Umman'a yakın kesimlerinin kayalıklar nedeniyle emniyetli olmadığı, İran kara sularına yakın bölgenin ise geçiş için çok daha uygun olduğu biliniyor. Dolayısıyla Hürmüz'ün bir alternatifi yok." değerlendirmesinde bulundu.