CANLI İran-ABD savaşında son dakika gelişmeleri: Husiler deniz ablukası ilan etti, Trump kritik karar aşamasında
İran ile ABD arasında tırmanan savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi, gerilimi yeni bir cepheye taşıdı. Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz küresel enerji piyasalarını sarsarken, Katar, Mısır, Pakistan ve Umman'ın öncülüğündeki ateşkes diplomasisi hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kritik karar ise dünyanın gündeminde.
Orta Doğu'da dengeleri değiştiren İran-ABD savaşı yeni bir dönemece girdi. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemeleri devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi krizin Körfez'in ötesine taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.
Aynı zamanda bölgesel arabulucuların hazırladığı 10 günlük ateşkes planı taraflara iletilirken, Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
İŞTE İRAN-ABD SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON GELİŞMELER...
CANLI ANLATIM
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'ün El Rukban bölgesinde ABD askerlerinin bulunduğu yerleşke kompleksini hedef aldığını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, hedef alınan noktanın ABD güçlerinin konuşlandığı tesis olduğu belirtildi.
Söz konusu iddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının bilançosu bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulanmadı.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, BAHREYN'DE AMAZON'A AİT VERİ MERKEZİNİ HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin hedef aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
ABD'nin İran'da yapımı devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına "Nasr 2 operasyonunun" 24. dalgası kapsamında misilleme saldırıları düzenlendiği ve bu çerçevede Bahreyn'deki Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin birkaç seyir füzesiyle hedef alındığı ve söz konusu merkeze ciddi manada zarar verildiği ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin ayrıntılı raporların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Öte yandan Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü de öne sürdü.
ABD'NİN İRAN'IN GÜNEY VE ORTA BÖLGELERİNE YÖNELİK SALDIRILARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ
ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti.
ABD ordusu gece İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge, Sirik ile Abadan kentine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.
İranlı yetkililer saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtirken, oluşan maddi hasarlara dair incelemelerin devam ettiğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.
ABD ordusu son saldırıların amacını, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri kabiliyetlerini zayıflatmak olarak açıklarken, İran söz konusu saldırılara misilleme olarak "Nasr 2 operasyonunun 24. dalgası" kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.