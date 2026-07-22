CHP'nin bölünmesiyle Yeni Parti "ana muhalefet" olur mu? A Haber'de çarpıcı analiz: TBMM'de 4. partiye gerileyebilir

Yeni kurulacak partinin siyasi misyonunu ve CHP'nin düşebileceği durumu değerlendiren Akademisyen - Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Yeni kurulacak parti diğer muhalefetin de sesi olabilecek mi? CHP ana muhalefetken diğer siyasi partiler birçok talebini CHP Genel Merkezi'ne gidip anlattılar çünkü grupları yoktu. Bakalım Özgür Özel yeni partiyle bu güveni sağlayabilecek mi? Eğer 82 milletvekili de yeni partiye geçerse Özgür Özel ana muhalefet lideri oluyor, CHP ise 52 milletvekiliyle 4. parti oluyor. DEM Parti'nin bile altına düşecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan arınma süreci ve peş peşe gelen istifalarında arkasında Özel'in kuracağı "Yeni Parti" ye geçişin sinyali olarak okunuyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında Özel-Kılıçdaroğlu cephesindeki koltuk savaşları ve Yeni Parti ile birlikte TBMM'deki mevcut aritmetik masaya yatırıldı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yeni Parti'yi 22 Temmuz'da kuracağını açıklamasının ardından ana muhalefet kanadında hareketliliğe neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi Genel Merkez'de bir araya gelirken parti içindeki üçüncü yol arayışında bulunanların ve Özel'in tarafına geçmeyi planlayan milletvekillerin oranları da dikkat çekiyor.

CHP içindeki liderlik krizini ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş ihtimalini yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Kılıçdaroğlu için zaman kendi lehine işleyen bir şey. Özgür Özel ile bir değişim rüzgarı gibi gözükse de davalar ve istifalar önümüzde. Kılıçdaroğlu kurultaya götürecek adımları başlatır, partiyi genç ve dünya vizyonu olan bir lidere emanet ederse CHP farklı şeyler söyleyebilir. Kılıçdaroğlu ismine karşı tabanda bir tepki var ama yeni partiyle ortak Cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir ittifak bile geliştirebilirler, olmaz demeyin, Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu mümkün olabilir." açıklamasında bulundu.

Gazeteci Mustafa Ertekin, Özel'in yeni parti açıklamasıyla İmamoğlu'na bir mesaj gönderdiğini belirterek kurulacak partinin yeni paradigmalar oluşturmaması halinde herhangi bir geleceği olmayacağını savundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"YENİ PARADİGMALAR OLMAZSA BU ÇOCUK ÖLÜ DOĞAR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimin ideolojik boyutuna değinen Gazeteci Mustafa Ertekin, "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir sürtüşme var. Temel sebep partinin hangi merkezde duracağıdır. Özel'in grup toplantısındaki 'yeni bir yola çıkıyoruz' daveti aslında Silivri'ye bir mesajdır." dedi.

Delege seçimlerine dair şok iddiaları dile getiren Ertekin, "Ekrem İmamoğlu, CHP'yi finansal yöntemlerle delege aracılığıyla ele geçirip kendi ihtiraslarının partisi yapmaya gayret eden bir figür. Delege iradesi parayla, pavyonlarda euro ve dolar karşılığı satıldı. Özgür Özel her zaman 'Silivri'den kopamam' mesajı veriyor ama aslında siyasi vesayetten kurtulup adı gibi özgür olmayı arzu ediyor. Özgür Özel denge politikası izliyor. Dolayısıyla saha bunun belirleyicisi olacak. Sahada bir kısım Kılıçdaroğlu bir kısım ise Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine riayet ediyor. Özellikle sosyal medyada ciddi bir algı yönetimi var, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla gelişi ve yaşanan sürece dair. Yeni partide yeni paradigmalar oluşmazsa bu çocuk ölü doğar." ifadelerini kullandı.