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İhanet şebekesinin peşinde! FETÖ’cü hainlerin ABD’deki evleri ve aldıkları maaşlar ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İhanet şebekesinin peşinde! FETÖ’cü hainlerin ABD’deki evleri ve aldıkları maaşlar ortaya çıktı

Hain terör örgütü FETÖ, 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurt dışına kaçırdı. Örgüt yöneticilerinin gözlerden uzak yaşamaları için öncelikli tercihleri batılı ülkeler oldu. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin kısa zamanda aldıkları daimi oturum izinleri, konforlu yaşam tarzları, gösterişli düğünleri, villaları ve farklı ülkelere seyahat ederken isim değişikliği yapmaları birçok kez gündeme geldi. ABD'deki örgüt yöneticilerinin dolar üzerinden aldıkları maaşlar da dikkat çekti.

İhanet şebekesi FETÖ'nün üst düzey yöneticileri 15 Temmuz sonrası geride bıraktıkları mensuplarının geçirdikleri hukuki süreçleri, hapis cezalarını ve gaybubet evlerinde saklanmalarını 'imtihan' gibi lanse etti. Geride kalan ve kaçak hayatı yaşayan örgüt mensupları gördükleri bu ayrım karşısında bağlılıklarını yitirdi. Örgüt yöneticileri ise konforlu bir yaşam sürdürmeye devam etti.

İsmail Büyükçelebi’nin, örgüt elebaşı Gülen ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkisi bulunduğu belirtiliyor.İsmail Büyükçelebi’nin, örgüt elebaşı Gülen ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkisi bulunduğu belirtiliyor.

ABD'DE RAHAT YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

ABD'de üst düzey örgüt yöneticileri, mahrem birimlerin yöneticileri, 15 Temmuz darbe girişimine karışan sivil imamların aileleri ve rütbeli askerler, örgütün finansmanı ile mevcut yaşam standartlarına ulaştı. FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi, aileleriyle ABD'de New Jersey eyaletinde yaşıyor.

FETÖ İcra Heyeti içindeki isimler kendi aralarında da güç mücadelesine girişmiş durumda.FETÖ İcra Heyeti içindeki isimler kendi aralarında da güç mücadelesine girişmiş durumda.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin oturduğu New Jersey'deki ev de FETÖ'nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Hatta işlemleri Adil Öksüz'ün ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi.

Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in ailesi de ABD'de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden. Örgüt, çocuklarının okul ve eğitim masraflarına kadar darbeci Hakan Çiçek'in ailesini finanse ediyor.

Hakan Çiçek'in FETÖ elebaşı ile görüşmelerini ortaya koyan deliller ABD'ye gönderilmişti.Hakan Çiçek'in FETÖ elebaşı ile görüşmelerini ortaya koyan deliller ABD'ye gönderilmişti.

FETÖ MENSUPLARININ YOLLADIĞI PARALARLA TİCARET YAPIYORLAR

FETÖ'nün mahrem yöneticileri ABD'de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler de yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren FETÖ'cülerden üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler, kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ'nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler, refah içindeki yaşamlarına devam ediyorlar.

FETÖ'cü Tuncay Opçin, Balyoz planı belgelerini Taraf gazetesine ulaştıran kişi olarak biliniyordu.FETÖ'cü Tuncay Opçin, Balyoz planı belgelerini Taraf gazetesine ulaştıran kişi olarak biliniyordu.

ÜST DÜZEYE 10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ'nün ABD'de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti'nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti'nin bazı üyeleri yer alıyor.

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