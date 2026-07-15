FETÖ'nün mahrem yöneticileri ABD'de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler de yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren FETÖ'cülerden üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler, kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ'nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler, refah içindeki yaşamlarına devam ediyorlar.

FETÖ'cü Tuncay Opçin, Balyoz planı belgelerini Taraf gazetesine ulaştıran kişi olarak biliniyordu.

ÜST DÜZEYE 10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ'nün ABD'de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti'nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti'nin bazı üyeleri yer alıyor.