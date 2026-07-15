İhanet şebekesinin peşinde! FETÖ’cü hainlerin ABD’deki evleri ve aldıkları maaşlar ortaya çıktı
Hain terör örgütü FETÖ, 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurt dışına kaçırdı. Örgüt yöneticilerinin gözlerden uzak yaşamaları için öncelikli tercihleri batılı ülkeler oldu. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin kısa zamanda aldıkları daimi oturum izinleri, konforlu yaşam tarzları, gösterişli düğünleri, villaları ve farklı ülkelere seyahat ederken isim değişikliği yapmaları birçok kez gündeme geldi. ABD'deki örgüt yöneticilerinin dolar üzerinden aldıkları maaşlar da dikkat çekti.
İhanet şebekesi FETÖ'nün üst düzey yöneticileri 15 Temmuz sonrası geride bıraktıkları mensuplarının geçirdikleri hukuki süreçleri, hapis cezalarını ve gaybubet evlerinde saklanmalarını 'imtihan' gibi lanse etti. Geride kalan ve kaçak hayatı yaşayan örgüt mensupları gördükleri bu ayrım karşısında bağlılıklarını yitirdi. Örgüt yöneticileri ise konforlu bir yaşam sürdürmeye devam etti.
ABD'DE RAHAT YAŞAMINA DEVAM EDİYOR
ABD'de üst düzey örgüt yöneticileri, mahrem birimlerin yöneticileri, 15 Temmuz darbe girişimine karışan sivil imamların aileleri ve rütbeli askerler, örgütün finansmanı ile mevcut yaşam standartlarına ulaştı. FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi, aileleriyle ABD'de New Jersey eyaletinde yaşıyor.
15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin oturduğu New Jersey'deki ev de FETÖ'nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Hatta işlemleri Adil Öksüz'ün ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi.
Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in ailesi de ABD'de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden. Örgüt, çocuklarının okul ve eğitim masraflarına kadar darbeci Hakan Çiçek'in ailesini finanse ediyor.