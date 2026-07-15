Pensilvanya'da FETÖ'nün karanlık inleri: ABD desteği ve milyar dolarlık ihanet çarkı!

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, terör örgütü FETÖ’nün Pensilvanya’daki sözde karargahı Chestnut Retreat Center’ın önünden çok özel bilgileri ve bölgedeki son durumu aktardı. 110 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulan ihanet merkezindeki hareketliliği yerinden takip eden Sapmaz, ABD istihbarat topluluğunun örgüt üzerindeki koruma kalkanını ve 5 milyar doları bulan karanlık para trafiğini çarpıcı gerçeklerle ortaya koydu.

15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki sözde karargâhı bir kez daha gündemde. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Chestnut Retreat Center önünden yaptığı yayında örgütün karargahındaki son durumu, ABD'deki yapılanmasına ilişkin iddiaları ve örgütün finansal ağına yönelik değerlendirmeleri aktardı. FETÖ İHANET AĞININ MERKEZİ: PENSİLVANYA! İHANET KARARGAHINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeyiz, şu anda da FETÖ'nün karargahı konumundaki Pensilvanya'daki çiftliğe doğru yürüyoruz" sözleriyle bölgedeki atmosferi aktardı. 100 dönümün üzerinde bir araziye yayılan karargahı işaret eden Sapmaz, "Yaklaşık 100 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilmiş bir yerden bahsediyoruz ve bu 100 dönümlük arazide hala FETÖ karargahında çok sayıda insanların olduğunu biliyoruz. Buraya giriş çıkışlarda hala birçok insanın olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber ABD DERİN DEVLETİ VE CIA KORUMASI Örgüt elebaşının ABD'de barınması için sağlanan imkanlara dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Graham Fuller gibi CIA yetkilisi tarafından çok uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmesi için çok özel yetkiler çıkartıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Morton Abramowitz gibi eski ABD'nin Ankara Büyükelçisinin bizzat bu işte rol aldığını biliyoruz. Yani bu aslında Amerika'dan baktığımız zaman garipsenecek bir durum değil" diyerek, terör örgütünün arkasındaki uluslararası desteği vurguladı. 5 MİLYAR DOLARLIK KARANLIK EKONOMİ

Örgütün elindeki finansal gücü ve mülkün gerçek değerini deşifre eden Sapmaz, "Kağıt üzerinde 4,5-5 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ama burası benim tahminlerime göre yaklaşık 30-40 milyon dolardan aşağı değil. Fethullah Gülen ölmeden önce bu kontrolü, ekonomik kontrolü elinde bulundurmak isteyen birçok isim var. Bunlar şu anda 5 milyar dolar gibi bir rakamı ellerinde bulunduruyorlar" şeklinde konuştu.

Fotoğraf-AA Sapmaz, bu devasa bütçenin kaynağına ilişkin olarak ise "Bu paralar çeşitli şekillerde, illegal yollardan elde edilen paralarla bu tip yapılanmalar çok kolayca finanse edilebilir" açıklamasında bulundu. KOMŞULAR DAHİ RAHATSIZ: İHANET İNİNDE GÜVENLİK NÖBETİ Karargahın girişindeki güvenlik önlemlerine ve yerel halkın tepkisine değinen İrfan Sapmaz, "Şu anda görüyorsunuz orada bir güvenlik görevlisi var. Burası da kapının girişi, Chestnut Retreat Center diyorlar buraya. Komşular da rahatsızlar bu durumdan, Amerikan ana akım medyasına yansıyan haberlerde de buradaki komşularının rahatsız olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.