CANLI YAYIN

A Haber 15 Temmuz’da direnişin sesi oldu! Darbecilerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: O gece neler yaşandı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
A Haber 15 Temmuz’da direnişin sesi oldu! Darbecilerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: O gece neler yaşandı?

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Türk medya tarihindeki kırılma noktalarını ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Turkuvaz Medya Grubu’nun üstlendiği kritik rolü canlı yayında değerlendirdi. Darbecilerin A Haber, ATV ve Sabah Gazetesi’ni susturma planlarının ve Beşiktaş’taki binanın kurşunlanmasının ayrıntılarıyla anlatıldığı programda; medyanın darbe girişimine karşı sergilediği kararlı yayıncılık, şehit Sermet Asmas’ın kahramanlığı ve FETÖ’nün medya üzerindeki kumpasları tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ile Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreci, FETÖ ile mücadelenin kritik dönüm noktalarını ve Turkuaz Medya'nın süreçteki rolünü değerlendirdi. Programda, darbe gecesinde yaşananlar, medyanın üstlendiği sorumluluk ve FETÖ'nün planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

15 TEMMUZ'DA TURKUVAZ MEDYA'DA NELER YAŞANDI?

DARBELER TARİHİ VE MEDYA

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "İlk baş şunu ifade etmemiz lazım, Melih abi. Yani az önce bahsettiniz; medya desteği olmasa darbe başarılı olamazdı. Evet. Yani Türkiye'nin tarihine bakıldığında 27 Mayıs'ta Başbakan ve bakanlar idam edildi. O dönemde hatırlayalım... Tabii, radyo binasına geçtiler ve Adnan Menderes ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 12 uçak dolusu altın, mücevheratla kaçacağı yalanını Milli Birlik Komitesi gazetelerde yayınlattı. Ve unutmayalım, dönemin Akşam gazetesinde cesetler yem makinelerine kıyılıp toz haline getirilmiş, öğrencilerin cesetleri... Bu yalanlarla 27 Mayıs'ı yaptılar" sözleriyle medyanın darbelerdeki tarihsel rolüne dikkat çekti.

Kıran, yakın tarihteki gazetecilik anlayışını eleştirerek, "28 Şubat'ta, az önce ifade ettiniz, hâlâ gazetecilik yapıyor, Murat Yetkinler, eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı olmaması için dönemin Genelkurmay Başkanı'na, Yaşar Büyükanıt'a sorular sordular, alkışladılar. Genelkurmay Başkanlığı'nda brifing aldılar. Ve Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Allah rahmet eylesin, o brifinge gitmedi, darbeye karşı çıktı 28 Şubat'ta. Yani darbecilerden talimat aldılar, manşet attılar Ertuğrul Özkökleri, işte Derya Sazakları... Beykoz Konakları'nda, Acarkentler'de oturuyorlar, nasıl oturdukları belli değil. Yani bu kişiler darbeye açık destek verdiler" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ VE TURKUAZ MEDYA'NIN TAVRI

FETÖ tehlikesine karşı ilk duruşun Turkuaz Medya tarafından sergilendiğini belirten Kenan Kıran, "FETÖ tehlikesini Turkuaz Medya, Türk basınında ilk defa kamuoyuna duyurdu. Hatırlayalım, Gezi kalkışması oldu, 'Ağaç değil' dedik, 'Mesele ağaç değil.' Bir FETÖ'nün polisleri ve yargıçları bir darbe girişiminde bulunuyor. 17-25 yargı darbe girişimine bakalım; Cumhurbaşkanımız Başbakandı, bakanlar, MİT Müsteşarı hedef alındı. Sahte ses kayıtları üzerinden hükümet hedef alındı. O gün Sabah gazetesi bunun yargı darbe girişimi olduğunu, 'Kaset olmadı dosya verelim' başlığıyla verdi. Doğan Grubu, HaberTürk televizyonu, HaberTürk TV o gün 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdi. İlk kırılma, yargı darbe girişimleri tarihinde Turkuaz Medya Grubu'nun ayrılarak FETÖ'nün 17-25 darbe girişimine karşı çıktığı ve 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün tehlikesini manşetleriyle, televizyon yayınlarıyla kamuoyuna duyurduğu andır" dedi.

Kıran sürecin devamını, "17-25 Aralık darbe girişiminde bir kırılma yaşandı. Turkuaz Medya Grubu seçilmiş iktidarın yanında yer aldı ve öncülük yaptı. Ve Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain bir örgüt olduğunu, kanlı bir örgüt olduğunu belgeleriyle yayınladı. Ve biz 15 Temmuz'a kadar şunu duyduk: 'Ya siz çok fazla abartıyorsunuz, çok üstüne gitmiyor musunuz? Bunlar hizmet yapıyorlar, Türkçe Olimpiyatları yapıyorlar.' Hayır dedik, 'Bu darbe girişimidir' dedik" sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"15 TEMMUZ GECESİ BEŞİKTAŞ'TA KURŞUNLANDIK"

15 Temmuz gecesi yaşananları detaylandıran Kenan Kıran, "15 Temmuz gecesi, Melih abi, siz buradaydınız. Bakın ekranda, A Haber stüdyosundaydınız, Beşiktaş'ta. Sabah gazetesinde, ATV-Sabah gazetesinin bulunduğu binada Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak vardı. Sayın Metin Yüksel, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni vardı. Abdülhalik Çimen, A Haber Genel Müdürü buradaydı. Yani tüm yöneticiler buradaydı. A Haber televizyonu işgal edilmek istendi. Sabah gazetesi işgal edilmek istendi. Bunlar iddianamelere yansıdı. Kurşunlandık o gece, Beşiktaş'ta... Yani kurşunlandık. Sabah gazetesi Balmumcu binası... ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu bina kurşunlandı" bilgisini paylaştı.

Darbecilerin A Haber'i hedef almasına değinen Kıran, "A Haber'i işgal etmek için darbeciler, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askerler çıkardılar. İki birlik çıktı. Ve vatandaşlar bizi korumak için, yani seçilmiş hükümeti, A Haber televizyonunu, Sabah'ı kurtarmak için Beşiktaş'a akın ettiler. Sermet Asmas, 44 yaşında, seramik ustası, şehit oldu. Yani o gece Sabah gazetesi kurşunlandı, o gece A Haber televizyonu işgal edilmek istendi, şehidimiz var. Sermet Asmas şehit oldu. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde Turkuaz Medya'nın şehidi var. Vatandaşımız bizi korumak için meydanlara çıktı, şehidimiz var, iddianamelere yansıdı" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SABAH OLMASAYDI YALANA BOĞULURDUK"

Kenan Kıran, halkın Turkuaz Medya'ya olan güvenini, "Fethullahçı Terör Örgütü, Turkuaz Medya Grubu tarafından kamuoyuna duyuruldu ve 'Çok az bile yazmışsınız' dendi. Herkes çekinirken, korkarken, kasetleri var iken, bagajları dolu iken biz tertemiz... O gün, işte Cennet Yiğit'in babası, Sermet Asmas'ın ağabeyi, 'Sabah olmasaydı biz yalana boğulurduk, bu darbeciler istediklerini gerçekleştirirdi. İyi ki Sabah gazetesi var, iyi ki ATV var, iyi ki A Haber televizyonu var' dedi" şeklinde ifade etti.

Geçmişteki darbelere halkın tepkisini hatırlatan Kıran, "İkinci Baro Başkanımız Yasin Şamlı; darbe girişimlerinde halk, Menderes ve bakanların ölümüne, idamına sessiz kaldı. 28 Şubat'ta Necmettin Erbakan'ın iktidardan düşürülmesine sessiz kaldı. 12 Eylül'de siyasi parti genel başkanlarının cezaevine gönderilmesine sessiz kaldı ama... Yani medyada etkili oldu, Turkuaz Medya da bu süreçte çok etkili oldu. Vatandaşlar ilk kez seçilmiş iktidara destek verdi. Erdoğan'ın çağrısına AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi tüm siyasi partilerden vatandaşlar sokaklara çıktı" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KIRILMA NOKTASI: ÜMİT DÜNDAR'IN A HABER YAYINI

Darbenin püskürtülmesinde A Haber yayınlarının önemini vurgulayan Kıran, "Cumhurbaşkanımızın Anadolu Ajansı ve TRT tarafından yayınlanmayan görüntüsünü A Haber televizyonu, Banu El, Türk kamuoyuna duyurdu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız bağlandı. Ve 1. Ordu Komutanı, 2. Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı A Haber'e bağlanarak... Düşünsenize siz, iki tane kritik nokta var; Ankara ve İstanbul. Toplam 253 şehidin ikisi Marmaris'te, 251'i İstanbul ve Ankara'daydı. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar A Haber'e bağlandı ve darbenin kırılma noktasıdır. 1. Ordu'nun darbeye karşı olduğunu 1. Ordu Komutanı olarak kamuoyuna duyurdu. Ve A Haber'deki bu çağrının ardından darbeciler İstanbul'da yenildi. Daha sonra komutanlar A Haber'e bağlandı ve darbeciler başarısız olduklarını, komutanların seçilmiş hükümetin yanında olduklarını A Haber'den öğrendi" ifadelerini kullandı.

Kıran, Turkuaz Medya'nın farkını şu sözlerle özetledi:

"Fethullahçı Terör Örgütü darbe girişiminde başarılı olmamışsa, 2013'te 17-25 Aralık darbe girişiminde Turkuaz Medya Grubu'nun bunun yargı darbe girişimi olduğunu kamuoyuna duyurmasıyla öğrenmiştir. Bir kırılma yaşanmıştır. O dönemin Hürriyet gazetesine, CNN'e, HaberTürk televizyonuna, HaberTürk gazetesine bakın; yasa dışı ses kayıtları manşetlere taşındı. Ve FETÖ'nün propagandası yapıldı. Kim ayrıldı? Sabah gazetesi ayrıldı, A Haber, ATV ayrıldı. 'Bu darbe girişimidir' dedi ve Fethullahçı Terör Örgütü ilk kez merkez medyada dershaneler süreciyle beraber Turkuaz'ın hedef olduğunu biliyordu ve o gece Turkuaz'ı sustururlarsa, Sabah gazetesini, A Haber'i sustururlarsa başarılı olacaklarını düşündüler."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KIRILMA NOKTASI 7 ŞUBAT 2012 TARİHİYDİ"

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, süreci daha geriye götürerek, "Türkiye'de FETÖ'nün yapabilecekleri konusundaki kırılma belki de 2008-2009 Oslo görüşmeleriyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nen başına bela olan terör örgütünü çökertmek, onu bir şekilde halletmek için bireysel, yani kendisi olarak başladığı girişimleri üçüncü taraflar bir şekilde müdahil olamayınca içerden, önce görüşmeleri sızdırdılar, afişe ettiler falan. Sonrasında ilk açık hareket 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı'nın ve bazı görevlilerin ifadeye çağrılması oldu. Kavganın kızışması ondan sonra. Dershaneler meselesi ondan sonra ortaya çıktı" dedi.

Kızıltaş, Turkuaz Medya'nın duruşuna dair, "Burada altı çizilerek söylenmesi gereken temel esas şu: Turkuaz Medya, yani yapısı itibariyle sürekli olarak Kenan'ın dediği gibi seçilmiş iktidarın yanında ama esas olarak da bir davası, bir ideali olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında başından beri sağlam bir şekilde duran tek kuruluştu. Sonraya doğru diğerleri de çeşitli sebeplerle birtakım dönüşümler yaşadılar. Bugün geldiğimiz noktada istisnaları bir kenara koyalım. Medyadaki uyum bence Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem eserlerinden birisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltaş ayrıca o geceye dair, "O gece Marmaris'te ilk açıklamanın aktarılmayışı ya da geç aktarılışıyla alakalı birtakım problemler yaşandığı net... Mesela o gece Cumhurbaşkanı'nın uçağında bulunan pilotlardan birisi FETÖ'cü. Dolayısıyla o gece ihmali bulunan herkesin defterinin dürüldüğünü, hatırının sorulduğunu, gerekenlerin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DARBECİLERİN İŞGAL PLANI VE ŞEHİT SERMET ASMAS

Kenan Kıran, iddianamelerdeki çarpıcı detayları, "Bu kronoloji, Turkuaz Medya İşgal Planı İddianamesi'nden çıkardığımız notlar. Resmi notlar, dakika dakika görüntüler konulmuş. Darbe girişiminden bir gün önce saat 11.25'te Albay Uzay Şahin darbeci, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Murat Çelebioğlu 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'le, üst düzey subaylarla toplantı yapıyor. Dertleri İstanbul'da kimleri susturabiliriz, hangi kurumları susturabiliriz... Hedeflerinde A Haber televizyonu var" sözleriyle açıkladı.

Kıran, işgal operasyonunun dakikalarını şöyle paylaştı:

"15 Temmuz 2016 darbe girişiminin olduğu gün komutanlık katına geliyorlar. A Haber'i, Sabah'ı susturmak için bu darbeciler toplanıyorlar. 22.30'da Harp Akademisi Komutanlığı'nda görevli Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuaz Medya İşgal Planı'nı yöneten Yüzbaşı Menderes Sema, İsmail Menderes Sema sivil kıyafetli olarak komutanlık katına geliyor. Ve saat 01.12'de Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik, Bayram Kantark'ın hareket merkezine girdikleri, tekrar dışarıya çıktıkları, A Haber'i işgal amacıyla kışladan ayrıldıkları iddianamede yer alıyor."

Sermet Asmas'ın şehit edilme sürecini anlatan Kıran, "A Haber'i işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajında geliyorlar ve polis ve vatandaşlar yolu kesiyorlar. Olay yerinde İsmail Menderes Sema, yurt dışında firari bu alçak, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Abdullah Özdemir ve Sedat Ergin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileriyle alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya giriyorlar. Tartışma sonrasında şüphelilere ateş edilmesi üzerine olay yerinde ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Sermet Asmas, A Haber televizyonunun yayınının kesilmemesi için sahaya çıkan Sermet Asmas şehit ediliyor. Hastaneye götürülmesi engelleniyor, yaralı halde bulunuyor, orada tanık var. Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekletildiği gerekçesiyle Sermet Asmas şehit oldu" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ORADAKİ HER ŞEYİ ELE GEÇİRECEĞİZ" TALİMATI

Darbecilerin kan donduran ifadelerini aktaran Kenan Kıran, "Astsubay öğrenci Ali Marhan, darbeci... İfadesi aynen şu: 'Dışari çıktık, bir tane yüzbaşı geldi, adını hatırlamıyorum. Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi, 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz ya kalacağız' dedi. 'Komutanım ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler, A Haber ve ATV haberin binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz, oradaki güvenlik karşılık verirse ateş yaparsınız' dedi" ifadelerini kullanarak işgal planının vahametini belirtti.

Kıran son olarak, "Darbe girişiminde FETÖ'nün başarısız olmasında en büyük etki bence Turkuaz Medya Grubu'nun yayınlarıdır. Anadolu Ajansı ve TRT'nin servis etmediği o ilk görüntüyü Banu El, A Haber televizyonu üzerinden ilk kez gösterdi Başkan Erdoğan'ın görüntüsünü. Hakikaten Türk medya tarihinde 17-25 Aralık 2013 kırılma noktasıdır. Turkuaz Medya Gezi sürecinden bu yana ilk kez bir merkez medya grubu seçilmiş iktidarın yanında yer almıştır. Diğer merkez medya grupları, o Fethullahçı Terör Örgütü'nün, Doğan Medya Grubu, Aydın Doğan'ın, HaberTürk televizyonu, HaberTürk TV FETÖ'nün kumpasına açıkça destek vermiştir" diyerek medyadaki ayrışmayı ve Turkuaz Medya'nın tarihi rolünü vurguladı.

15 Temmuz gazileri ahaber.com.trye konuştu15 Temmuz gazileri ahaber.com.trye konuştu 15 TEMMUZ GAZİLERİ AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU
15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay A Habere konuştu15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay A Habere konuştu 15 TEMMUZ GAZİSİ AHMET ONAY A HABER'E KONUŞTU
15 Temmuz gecesi ABD medyasının darbe yayınları15 Temmuz gecesi ABD medyasının darbe yayınları 15 TEMMUZ GECESİ ABD MEDYASININ DARBE YAYINLARI
3 milyon kişi ziyaret etti: Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede?3 milyon kişi ziyaret etti: Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? 3 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ: HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın