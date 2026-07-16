A Haber 15 Temmuz’da direnişin sesi oldu! Darbecilerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: O gece neler yaşandı?

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Türk medya tarihindeki kırılma noktalarını ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Turkuvaz Medya Grubu’nun üstlendiği kritik rolü canlı yayında değerlendirdi. Darbecilerin A Haber, ATV ve Sabah Gazetesi’ni susturma planlarının ve Beşiktaş’taki binanın kurşunlanmasının ayrıntılarıyla anlatıldığı programda; medyanın darbe girişimine karşı sergilediği kararlı yayıncılık, şehit Sermet Asmas’ın kahramanlığı ve FETÖ’nün medya üzerindeki kumpasları tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ile Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreci, FETÖ ile mücadelenin kritik dönüm noktalarını ve Turkuaz Medya'nın süreçteki rolünü değerlendirdi. Programda, darbe gecesinde yaşananlar, medyanın üstlendiği sorumluluk ve FETÖ'nün planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı. 15 TEMMUZ'DA TURKUVAZ MEDYA'DA NELER YAŞANDI? DARBELER TARİHİ VE MEDYA Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "İlk baş şunu ifade etmemiz lazım, Melih abi. Yani az önce bahsettiniz; medya desteği olmasa darbe başarılı olamazdı. Evet. Yani Türkiye'nin tarihine bakıldığında 27 Mayıs'ta Başbakan ve bakanlar idam edildi. O dönemde hatırlayalım... Tabii, radyo binasına geçtiler ve Adnan Menderes ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 12 uçak dolusu altın, mücevheratla kaçacağı yalanını Milli Birlik Komitesi gazetelerde yayınlattı. Ve unutmayalım, dönemin Akşam gazetesinde cesetler yem makinelerine kıyılıp toz haline getirilmiş, öğrencilerin cesetleri... Bu yalanlarla 27 Mayıs'ı yaptılar" sözleriyle medyanın darbelerdeki tarihsel rolüne dikkat çekti. Kıran, yakın tarihteki gazetecilik anlayışını eleştirerek, "28 Şubat'ta, az önce ifade ettiniz, hâlâ gazetecilik yapıyor, Murat Yetkinler, eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı olmaması için dönemin Genelkurmay Başkanı'na, Yaşar Büyükanıt'a sorular sordular, alkışladılar. Genelkurmay Başkanlığı'nda brifing aldılar. Ve Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Allah rahmet eylesin, o brifinge gitmedi, darbeye karşı çıktı 28 Şubat'ta. Yani darbecilerden talimat aldılar, manşet attılar Ertuğrul Özkökleri, işte Derya Sazakları... Beykoz Konakları'nda, Acarkentler'de oturuyorlar, nasıl oturdukları belli değil. Yani bu kişiler darbeye açık destek verdiler" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ VE TURKUAZ MEDYA'NIN TAVRI FETÖ tehlikesine karşı ilk duruşun Turkuaz Medya tarafından sergilendiğini belirten Kenan Kıran, "FETÖ tehlikesini Turkuaz Medya, Türk basınında ilk defa kamuoyuna duyurdu. Hatırlayalım, Gezi kalkışması oldu, 'Ağaç değil' dedik, 'Mesele ağaç değil.' Bir FETÖ'nün polisleri ve yargıçları bir darbe girişiminde bulunuyor. 17-25 yargı darbe girişimine bakalım; Cumhurbaşkanımız Başbakandı, bakanlar, MİT Müsteşarı hedef alındı. Sahte ses kayıtları üzerinden hükümet hedef alındı. O gün Sabah gazetesi bunun yargı darbe girişimi olduğunu, 'Kaset olmadı dosya verelim' başlığıyla verdi. Doğan Grubu, HaberTürk televizyonu, HaberTürk TV o gün 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdi. İlk kırılma, yargı darbe girişimleri tarihinde Turkuaz Medya Grubu'nun ayrılarak FETÖ'nün 17-25 darbe girişimine karşı çıktığı ve 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün tehlikesini manşetleriyle, televizyon yayınlarıyla kamuoyuna duyurduğu andır" dedi. Kıran sürecin devamını, "17-25 Aralık darbe girişiminde bir kırılma yaşandı. Turkuaz Medya Grubu seçilmiş iktidarın yanında yer aldı ve öncülük yaptı. Ve Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain bir örgüt olduğunu, kanlı bir örgüt olduğunu belgeleriyle yayınladı. Ve biz 15 Temmuz'a kadar şunu duyduk: 'Ya siz çok fazla abartıyorsunuz, çok üstüne gitmiyor musunuz? Bunlar hizmet yapıyorlar, Türkçe Olimpiyatları yapıyorlar.' Hayır dedik, 'Bu darbe girişimidir' dedik" sözleriyle aktardı.