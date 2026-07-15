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15 Temmuz gecesi Batı medyasının kirli yüzü: ABD medyasının darbeyi öven yayınları

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15 Temmuz gecesi Batı medyasının kirli yüzü: ABD medyasının darbeyi öven yayınları

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milleti sokaklarda demokrasi mücadelesi verirken, ABD merkezli bazı televizyon kanallarındaki yayınlarda dikkat çeken yorumlar ekrana geldi. Darbecilere yönelik övgü ifadeleri, CIA'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler, Erdoğan sonrası senaryoları ve NATO-İncirlik vurgusu yıllar sonra yeniden gündemde. İşte 15 Temmuz gecesi Batı medyasında kayıtlara geçen ve hafızalardan silinmeyen o yayınların deşifresi…

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milleti canı pahasına vatanını savunurken, okyanus ötesinde farklı bir yayın dili dikkat çekti. ABD merkezli yayın organlarında, FETÖ'cü darbe girişimini "demokrasi çabası" olarak değerlendiren ve darbecilere "iyi çocuklar" diyen yorumlar ekrana taşındı.

15 TEMMUZ GECESİ ABD MEDYASININ DARBE YAYINLARI

Milletin üzerine bombalar yağdırılırken Batı medyasında kullanılan bu ifadeler, darbe gecesindeki yayınların yıllar sonra yeniden tartışılmasına neden oldu. İşte hafızalara kazınan o yayınların deşifresi...

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

"DARBECİLER BİZİM TARAFIMIZDA" İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Darbe girişiminin ilk dakikalarında ABD televizyonlarında yapılan yayınlarda, Türk demokrasisini hedef alan darbecilere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Yayındaki yorumculardan biri, "Bu darbeyi gerçekleştiren insanlar iyi çocuklar. Bu bir muz cumhuriyeti ordusunun sadece güç devşirmesi değil, ülkelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi kurtarmaya çalışan bu insanları Tanrı korusun" ifadelerini kullandı.

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

Aynı yayında bir başka konuşmacı ise, "Darbeyi yapanlar bizim tarafımızda. Onlar İslamcı köktenciliğe ve aşırılıkçılara karşılar. Demokrasiden ve laik bir anayasadan yanalar" sözleriyle darbe girişimini değerlendirdi.

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

CIA'NIN HABERİ VAR MIYDI?

Yayınlar sırasında darbenin planlanma aşamasına ilişkin imalı ifadeler de dikkat çekti. ABD'li analist, "CIA'nın bu darbeden önceden haberi olup olmadığını öğrenmek ilginç olurdu, ki bence olmalıydı. Eğer ABD istihbaratı bunun geleceğini biliyorduysa, bunu öğrenip öğrenemeyeceğimizi bilmiyorum ama umarım öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

"ERDOĞAN GİDERSE GÖZYAŞI DÖKMEM" SÖZLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği saatlerde, yayınlarda Erdoğan'a yönelik sert ifadeler de yer aldı. Bir yorumcu, "Erdoğan'a karşı hiçbir sempatim yok. Eğer devrilirse bir tek gözyaşı bile dökmem. Onun ABD'nin dostu olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Aynı yayınlarda, darbe girişiminin başarılı olması halinde hızlı bir geçiş planı yapılması gerektiği yönünde değerlendirmeler de yapıldı.

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

İNCİRLİK VE NATO VURGUSU

ABD medyasındaki yayınlarda Türkiye'nin NATO üyeliği ve İncirlik Hava Üssü de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Konuşmacılar, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve İncirlik Hava Üssü'nün bölgedeki operasyonlar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.trBatı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

Yayınlarda ayrıca darbe girişimi, Erdoğan'ın politikalarına yönelik bir tepki çerçevesinde değerlendirilirken; laiklik, ordu ve bölgesel politikalar üzerinden çeşitli yorumlar yapıldı.

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15 Temmuz gecesi Batı medyasının kirli yüzü: ABD medyasının darbeyi öven yayınları - 1

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