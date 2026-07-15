Batı medyasının 15 Temmuz yayınları - foto: ahaber.com.tr

"ERDOĞAN GİDERSE GÖZYAŞI DÖKMEM" SÖZLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği saatlerde, yayınlarda Erdoğan'a yönelik sert ifadeler de yer aldı. Bir yorumcu, "Erdoğan'a karşı hiçbir sempatim yok. Eğer devrilirse bir tek gözyaşı bile dökmem. Onun ABD'nin dostu olduğunu düşünmüyorum" dedi.