15 Temmuz gecesi Batı medyasının kirli yüzü: ABD medyasının darbeyi öven yayınları
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milleti sokaklarda demokrasi mücadelesi verirken, ABD merkezli bazı televizyon kanallarındaki yayınlarda dikkat çeken yorumlar ekrana geldi. Darbecilere yönelik övgü ifadeleri, CIA'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler, Erdoğan sonrası senaryoları ve NATO-İncirlik vurgusu yıllar sonra yeniden gündemde. İşte 15 Temmuz gecesi Batı medyasında kayıtlara geçen ve hafızalardan silinmeyen o yayınların deşifresi…
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milleti canı pahasına vatanını savunurken, okyanus ötesinde farklı bir yayın dili dikkat çekti. ABD merkezli yayın organlarında, FETÖ'cü darbe girişimini "demokrasi çabası" olarak değerlendiren ve darbecilere "iyi çocuklar" diyen yorumlar ekrana taşındı.
Milletin üzerine bombalar yağdırılırken Batı medyasında kullanılan bu ifadeler, darbe gecesindeki yayınların yıllar sonra yeniden tartışılmasına neden oldu. İşte hafızalara kazınan o yayınların deşifresi...
"DARBECİLER BİZİM TARAFIMIZDA" İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Darbe girişiminin ilk dakikalarında ABD televizyonlarında yapılan yayınlarda, Türk demokrasisini hedef alan darbecilere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Yayındaki yorumculardan biri, "Bu darbeyi gerçekleştiren insanlar iyi çocuklar. Bu bir muz cumhuriyeti ordusunun sadece güç devşirmesi değil, ülkelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi kurtarmaya çalışan bu insanları Tanrı korusun" ifadelerini kullandı.
Aynı yayında bir başka konuşmacı ise, "Darbeyi yapanlar bizim tarafımızda. Onlar İslamcı köktenciliğe ve aşırılıkçılara karşılar. Demokrasiden ve laik bir anayasadan yanalar" sözleriyle darbe girişimini değerlendirdi.