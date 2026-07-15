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Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz

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Sevgi Canpolat | ahaber.com.tr - Özel Haber
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde sol kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan ile elinden vurulan gazi İsmet Işıkoğlu, o karanlık gecede yaşadıklarını ahaber.com.tr'ye anlattı. Vatanın selameti için bir an bile tereddüt etmediklerini belirten kahraman gaziler, "bin kez olsa bin kez giderim" dedi. Darbe girişimine "tiyatro" diyenlere de sert tepki gösteren Civan, "Ben tiyatrocuya benziyor muyum? Şu giden kol bir tiyatronun ürünü olabilir mi?" ifadelerini kullanırken, "vatanım için gerekirse diğer kolumu da seve seve kaybederim." şeklinde konuştu.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece FETÖ'cü darbecilere karşı canını siper eden kahramanlardan sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan ile elinden vurulan İsmet Işıkoğlu, yaşadıkları büyük acılara rağmen verdikleri destansı mücadeleden duyduğu onur ve gururu ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a anlattı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 2

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE İLK KURŞUNUN HEDEFİ OLDU
Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde direnişin en ön saflarında yer alan gazi Üzeyir Civan, "Televizyonlarda darbe girişimini duyar duymaz hiç tereddüt etmeden meydanlara koştuk. Orhanlı Gişeleri'ne vardığımızda hainlerin halkın üzerine ateş açtığını gördük, o an tek düşüncemiz vatanın elden gitmemesiydi" ifadelerini kullandı

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Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 3

Direniş sırasında hainlerin silahından çıkan mermilerin hedefi olan Civan, o anları "Vurulduğum an kolumun koptuğunu hissettim ama vatan aşkı o acının çok üzerindeydi" sözleriyle aktardı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 4

"BİR KOLUM GİTTİ AMA VATAN TOPRAĞI BAKİ KALDI"
Sol kolunu vatan toprağına feda eden ancak dik duruşundan asla taviz vermeyen Üzeyir Civan, "Hastanede gözümü açtığımda kolumun olmadığını öğrendim ancak ilk sorduğum soru 'Vatan kurtuldu mu?' oldu. Hamdolsun ki o hainlere geçit vermedik, bir kolumu kaybettim ama vatanın istikbalini kazandık" şeklinde konuştu.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 5

Hainlerin planlarının milletin ferasetiyle bozulduğunu vurgulayan Civan, "Bugün olsa, aynı bilinçle yine meydanlara çıkar, yine göğsümü siper ederim. Bu şerefli mücadele bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullandı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 6

"BU MİLLET ASLA DİZ ÇÖKMEYECEK"
Yaşananların üzerinden yıllar geçse de o geceki ruhun diri olduğunu belirten Üzeyir Civan, "FETÖ'cü hainler ve onların arkasındaki güçler bilsin ki bu millet asla diz çökmeyecek. Bizler o gece sadece bir darbeyi durdurmadık, aynı zamanda bir işgal girişimini püskürttük" dedi. Mücadelesinden duyduğu büyük gururu her fırsatta dile getiren kahraman gazi, "Sol kolumun olmayışı benim için bir eksiklik değil, aksine bu vatan için taşıdığım en onurlu madalyadır" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 7

"VATAN İÇİN BİR KOL DEĞİL, CANIM FEDA"

ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'ın, "Bugün geriye dönüp baktığınızda yine olsa yine yaparım diyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, "Elhamdülillah, vatanım için bir kolumu kaybettim ama diğer kolum burada. Gerekirse onu da seve seve kaybederim. Hatta en büyük temennim, şehadet şerbeti içerek canımı Allah yolunda, vatan uğruna feda etmektir. Yine olsa değil, bin kez olsa bin kez gelirim. Bu zamana kadar da hiçbir zaman zerre kadar pişmanlık duymadım. 'Niye geldim, niye gittim?' gibi bir düşünceye de sahip olmadım ve her zaman Rabbime şükrettim. Yine olsa yine gelirim, bin kez olsa bin kez gelirim. Seve seve kolumu, kollarımı, bacaklarımı bu cennet vatan için feda ederim." ifadelerini kullandı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 8

"ŞU GİDEN KOL BİR TİYATRONUN ÜRÜNÜ OLABİLİR Mİ?"
Darbe girişimi için 'tiyatro' nitelemesi yapan kesimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Civan, "Maalesef 15 Temmuz için tiyatro diyen insanlar var. Ya onlara özellikle şunu belirtmek istiyorum ki ben tiyatrocuya benziyor muyum? Şu giden kol bir tiyatronun ürünü olabilir mi? Burada o akşam 30 civarında kardeşimiz yaralandı, felç olan kardeşimiz var. Altı tane kardeşimiz burada şehit oldu. Bunlar bir tiyatronun eseri olabilir mi? 250 tane can gitmiş, bunlar bir tiyatronun eseri olabilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Darbe girişimine iştirak eden hainlerin kendi senaryoları içinde boğulduklarını belirten Civan, "Onlarca darbeye iştirak eden generaller, üst rütbeli subaylar vardı. Ya bunlar bütün onurlarını, şereflerini, rütbelerini ayaklar altına alarak gidip de bu tiyatronun içinde bulunabilirler mi? Bizler tiyatronun ne olduğunu bilmeyiz. O insanlar kendileri devamlı tiyatro senaryosu izlediklerinden dolayı o düşüncede olabilirler. Onlara özellikle sormak istiyorum: Madem tiyatroydu, madem senaryoydu, ne işiniz vardı o akşam ATM kuyruklarında? Ne işiniz vardı bankamatiklerde, benzin istasyonlarında? Neden zil çalıp adeta evlerinizden tava tencere çalıyordunuz? Bu tiyatronun diğer figüranları sizler miydiniz? Böyle bir ahmakça düşünce olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 9

BAŞKAN ERDOĞAN İLE DUYGULANDIRAN DİYALOG
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak gösterdiği yakın ilgiyi anlatan Civan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun, o yoğunluk ve o sıkıntılı dönem içerisinde beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim abimin ismi de Recep'tir; benim 83 yaşındaki anacığım ona da 'Recepim' derdi. Onunla anacığımı konuşturduğum için çok sevindim. Hatta ev ziyaretinde bulunacağını da söylemişti ama nereye yetişecek ki? Bin parçaya bölünmesi lazım ki Cumhurbaşkanımız insanlara yetişsin. Allah razı olsun bizi aradı, halimizi hatırımızı sordu. Rabbim ömrüne ömür katsın" sözleriyle o anları paylaştı.

GENÇLERE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Türkiye gençliğine seslenen Üzeyir Civan, "Sizi yanlış yönlendirenlere iltimas etmeyiniz. Bizler sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez olabiliriz; o akşam biz sadece vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize sahip çıkmak için buraya geldik. O akşam sizin savunduğunuz insanlar da iktidarda olsaydı, yine aynı düşünceyle buraya gelirdik. Biz bir olalım, başka bir şey demiyorum" diyerek birlik çağrısında bulundu.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 10

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişeleri'nde kurşunların hedefi olan ve elinden yaralanarak gazilik mertebesine ulaşan İsmet Işıkoğlu da o karanlık gecede yaşanan destansı mücadeleyi anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tereddüt etmeden meydanlara koşan Işıkoğlu, vatan sevgisini ve darbe girişimine "tiyatro" diyenlere karşı dimdik duruşunu gözler önüne serdi.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 11

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA MEYDANLARA YÜRÜDÜLER
Karanlık geceye ilişkin 15 Temmuz Gazisi İsmet Işıkoğlu, "O karanlık gecede çok şeyler yaşadık biz. Çok çaba harcadık, bu ülke için çok çaba harcadık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın haber etmesiyle, 'havalanlarına, meydanlara yürüyün' dedi. O demese zaten kimsenin haberi yoktu. Biz de yürüdük işte, havalimanına gidiyorduk." sözleriyle vatan savunması için nasıl yola çıktıklarını ifade etti.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 12

ORHANLI GİŞELERİ'NDE HAİN PUSU
Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmeye çalışırken Orhanlı'da durdurulduklarını belirten İsmet Işıkoğlu, "Orhanlı Gişeleri'ne kadar geldik, polis memurları bizi araçla salmadı. 'Yaya gidin' dediler. O sırada bir grup geldi, orayı hallettiklerini ancak gişelerden asker kılıklı teröristlerin geleceğini söylediler. Hemen geri döndük, gişelere yanaştık. Oradan askerden biri polislere 'teslim olun' diye bağırmaya başladı. Polisler de 'siz kimsiniz, siz teslim olun' dedi. Ondan sonra ateş başladı." ifadelerini kullandı. Aracının delik deşik edildiğini belirten Işıkoğlu, çatışmanın saat 03:30'a kadar sürdüğünü dile getirdi.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 13

"YARALANDIĞIMDAN HABERİM BİLE YOKTU"
"Nasıl yaralandınız?" sorusu üzerine o anki can pazarını anlatan İsmet Işıkoğlu, "Aracımın önüne yaralılar düşmüştü, bir erkek bir de kadın yaralı vardı. Ben bunlarla mücadele ediyordum, yaralandığımdan hiç haberim yok. Kıpırdayamıyoruz, kafasını dışarı çıkaranı vuruyorlar. O arada ben de yaralanmışım, gözümün kızgınlığına hiç fark etmedim. Birisi geldi, 'arkadaşım sen de yaralandın' dedi. Baktım kolumdan, elimden kan fışkırıyor. Parmaklarım düşmüş. Orada beni araca koyup hastaneye götürdüler." sözleriyle yaşadığı ağır yaralanma anını aktardı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 14

"O ÇIĞLIKLAR HİÇ AKLIMDAN ÇIKMIYOR"
Hala her gün aynı noktadan geçtiğini belirten İsmet Işıkoğlu, "Günde her gün aşağı yukarı oradan geçiyorum. Orhanlı gişelerinden geçiyorum. Oradan geçerken o geceyi hiç aklımdan çıkarmıyorum. O vatandaşların bağırtısı, ağlaması, çığlıkları, ses çığlıkları, uğultular hiç aklımdan gitmiyor. O silah sesleri... Her zaman oradan geçerken hatırlarım." cevabını verdi.
"TİYATRO" DİYENLERE TOKAT GİBİ CEVAP
Darbe girişimine "tiyatro" diyenlere tepki gösteren Gazi İsmet Işıkoğlu, "Ya ben canlı şahidim, tiyatro diyenler diyebildikleri kadar desinler. Siyasetçi değilim, hiçbir şey değilim ben. Ben bir vatandaşım. Ben oraya vatanım için gittim. 15 Temmuz bir gerçek. Canlı şahidim." ifadeleriyle iddialara sert tepki gösterdi.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 15

"DÜNYA BİZE GIPTA EDİYOR"
Türkiye'ye mesajını ileten İsmet Işıkoğlu, "Mesajım belli Türkiye'ye: Herkes akıllı olacak. Herkes kendini bilecek, gittiği yolu da tuttuğu yolu da tutacak. Sağa sola savrulmanın bir anlamı yok. Gidişatımız da iyi. Dünya bize gıpta ediyor. Vallahi gıpta ediyor, billahi gıpta ediyor. Dünya liderleri geldi, Türkiye'ye gıpta etti gitti. Ben bunu gelecek nesiller için, gelecek nesle faydası olsun diye anlatıyorum." sözlerini kullandı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 16

KARANLIK GECEDEN GERİYE KALAN GÖMLEK
Işıkoğlu ayrıca o geceye dair unutamadığı anısını, "O gece üzerimdeki bu gömleği unutamam. Eşim yıkamış, bu gömlek komple kandı. Onu gördüğüm zaman her şeyi hatırlıyorum, anımsıyorum. Benim için çok kıymetli, dolapta duruyor." diyerek duygularını paylaştı.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 17

"BUGÜN OLSA DAHA BİLİNÇLİ GİDERİM"
İsmet Işıkoğlu, devamında, "Bugün olsun yine yaparım. Bugün olsun daha akıllı, bilinçli şekilde yaparım. Biz o zaman oraya giderken elim ayağım bomboş gittim. Adamların kurşunlarına hedef olduk. En azından bilinçli giderdim, akıllı giderdim." ifadelerini kullandı.
"SİVİL HALKA KURŞUN SIKMAK HİÇBİR YERDE YOK"
Son olarak hainlerin başarısızlığına vurgu yapan İsmet Işıkoğlu, "Başaramadılar. 'Başaracağız' diye çok uğraştılar ama başaramadılar. Başaramayacaklar da zaten. Artık vatandaş, halk bilinçlendi, güçlendi, akıllandı. Sivil halka kurşun sıkmak dünyanın hiçbir yerinde yok ama bizde kanı bozuk çok var. İnşallah temizlenir bunlar, hükümetimiz temizlemeye çalışıyor." dedi.

Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz 18
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