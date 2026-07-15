Sol kolunu ve elini vatan için feda ettiler! 15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: Bin kez olsa bin kez gideriz
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde sol kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan ile elinden vurulan gazi İsmet Işıkoğlu, o karanlık gecede yaşadıklarını ahaber.com.tr'ye anlattı. Vatanın selameti için bir an bile tereddüt etmediklerini belirten kahraman gaziler, "bin kez olsa bin kez giderim" dedi. Darbe girişimine "tiyatro" diyenlere de sert tepki gösteren Civan, "Ben tiyatrocuya benziyor muyum? Şu giden kol bir tiyatronun ürünü olabilir mi?" ifadelerini kullanırken, "vatanım için gerekirse diğer kolumu da seve seve kaybederim." şeklinde konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece FETÖ'cü darbecilere karşı canını siper eden kahramanlardan sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan ile elinden vurulan İsmet Işıkoğlu, yaşadıkları büyük acılara rağmen verdikleri destansı mücadeleden duyduğu onur ve gururu ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a anlattı.
HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE İLK KURŞUNUN HEDEFİ OLDU
Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde direnişin en ön saflarında yer alan gazi Üzeyir Civan, "Televizyonlarda darbe girişimini duyar duymaz hiç tereddüt etmeden meydanlara koştuk. Orhanlı Gişeleri'ne vardığımızda hainlerin halkın üzerine ateş açtığını gördük, o an tek düşüncemiz vatanın elden gitmemesiydi" ifadelerini kullandı
Direniş sırasında hainlerin silahından çıkan mermilerin hedefi olan Civan, o anları "Vurulduğum an kolumun koptuğunu hissettim ama vatan aşkı o acının çok üzerindeydi" sözleriyle aktardı.
"BİR KOLUM GİTTİ AMA VATAN TOPRAĞI BAKİ KALDI"
Sol kolunu vatan toprağına feda eden ancak dik duruşundan asla taviz vermeyen Üzeyir Civan, "Hastanede gözümü açtığımda kolumun olmadığını öğrendim ancak ilk sorduğum soru 'Vatan kurtuldu mu?' oldu. Hamdolsun ki o hainlere geçit vermedik, bir kolumu kaybettim ama vatanın istikbalini kazandık" şeklinde konuştu.
Hainlerin planlarının milletin ferasetiyle bozulduğunu vurgulayan Civan, "Bugün olsa, aynı bilinçle yine meydanlara çıkar, yine göğsümü siper ederim. Bu şerefli mücadele bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullandı.