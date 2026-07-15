"BU MİLLET ASLA DİZ ÇÖKMEYECEK"

Yaşananların üzerinden yıllar geçse de o geceki ruhun diri olduğunu belirten Üzeyir Civan, "FETÖ'cü hainler ve onların arkasındaki güçler bilsin ki bu millet asla diz çökmeyecek. Bizler o gece sadece bir darbeyi durdurmadık, aynı zamanda bir işgal girişimini püskürttük" dedi. Mücadelesinden duyduğu büyük gururu her fırsatta dile getiren kahraman gazi, "Sol kolumun olmayışı benim için bir eksiklik değil, aksine bu vatan için taşıdığım en onurlu madalyadır" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

"VATAN İÇİN BİR KOL DEĞİL, CANIM FEDA" ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'ın, "Bugün geriye dönüp baktığınızda yine olsa yine yaparım diyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, "Elhamdülillah, vatanım için bir kolumu kaybettim ama diğer kolum burada. Gerekirse onu da seve seve kaybederim. Hatta en büyük temennim, şehadet şerbeti içerek canımı Allah yolunda, vatan uğruna feda etmektir. Yine olsa değil, bin kez olsa bin kez gelirim. Bu zamana kadar da hiçbir zaman zerre kadar pişmanlık duymadım. 'Niye geldim, niye gittim?' gibi bir düşünceye de sahip olmadım ve her zaman Rabbime şükrettim. Yine olsa yine gelirim, bin kez olsa bin kez gelirim. Seve seve kolumu, kollarımı, bacaklarımı bu cennet vatan için feda ederim." ifadelerini kullandı.

"ŞU GİDEN KOL BİR TİYATRONUN ÜRÜNÜ OLABİLİR Mİ?"

Darbe girişimi için 'tiyatro' nitelemesi yapan kesimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Civan, "Maalesef 15 Temmuz için tiyatro diyen insanlar var. Ya onlara özellikle şunu belirtmek istiyorum ki ben tiyatrocuya benziyor muyum? Şu giden kol bir tiyatronun ürünü olabilir mi? Burada o akşam 30 civarında kardeşimiz yaralandı, felç olan kardeşimiz var. Altı tane kardeşimiz burada şehit oldu. Bunlar bir tiyatronun eseri olabilir mi? 250 tane can gitmiş, bunlar bir tiyatronun eseri olabilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Darbe girişimine iştirak eden hainlerin kendi senaryoları içinde boğulduklarını belirten Civan, "Onlarca darbeye iştirak eden generaller, üst rütbeli subaylar vardı. Ya bunlar bütün onurlarını, şereflerini, rütbelerini ayaklar altına alarak gidip de bu tiyatronun içinde bulunabilirler mi? Bizler tiyatronun ne olduğunu bilmeyiz. O insanlar kendileri devamlı tiyatro senaryosu izlediklerinden dolayı o düşüncede olabilirler. Onlara özellikle sormak istiyorum: Madem tiyatroydu, madem senaryoydu, ne işiniz vardı o akşam ATM kuyruklarında? Ne işiniz vardı bankamatiklerde, benzin istasyonlarında? Neden zil çalıp adeta evlerinizden tava tencere çalıyordunuz? Bu tiyatronun diğer figüranları sizler miydiniz? Böyle bir ahmakça düşünce olabilir mi?" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE DUYGULANDIRAN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak gösterdiği yakın ilgiyi anlatan Civan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun, o yoğunluk ve o sıkıntılı dönem içerisinde beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim abimin ismi de Recep'tir; benim 83 yaşındaki anacığım ona da 'Recepim' derdi. Onunla anacığımı konuşturduğum için çok sevindim. Hatta ev ziyaretinde bulunacağını da söylemişti ama nereye yetişecek ki? Bin parçaya bölünmesi lazım ki Cumhurbaşkanımız insanlara yetişsin. Allah razı olsun bizi aradı, halimizi hatırımızı sordu. Rabbim ömrüne ömür katsın" sözleriyle o anları paylaştı.



GENÇLERE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye gençliğine seslenen Üzeyir Civan, "Sizi yanlış yönlendirenlere iltimas etmeyiniz. Bizler sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez olabiliriz; o akşam biz sadece vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize sahip çıkmak için buraya geldik. O akşam sizin savunduğunuz insanlar da iktidarda olsaydı, yine aynı düşünceyle buraya gelirdik. Biz bir olalım, başka bir şey demiyorum" diyerek birlik çağrısında bulundu.