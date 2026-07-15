CANLI YAYIN

3 milyon kişi ziyaret etti: Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Giriş ücreti ve saatleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
3 milyon kişi ziyaret etti: Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Giriş ücreti ve saatleri

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından oluşturulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, açıldığı 2019’dan bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Üsküdar’daki müzede şehitlerin kişisel eşyaları, darbe gecesine ait araçlar ve Türkiye ile dünyadaki darbeleri anlatan özel bölümler yer alıyor.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, yedi yıllık dönemde yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. İki katlı müze; darbe gecesinde yaşananları, 253 şehidin hatırasını, Türkiye'deki darbeler tarihini ve dünyadaki sömürgecilik süreçlerini belgeliyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen müze, 15 Temmuz'un toplumsal hafızada korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 2019’daki açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. (Görsel: A Haber)Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 2019’daki açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. (Görsel: A Haber)

7 YILDA 3 MİLYON ZİYARETÇİ

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü olan 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. AA'ya göre müze, açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Müze Müdürü Tuba Danış Ketancı, yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar hazırlandığını belirtti. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap eden müze, 15 Temmuz'un 10. yılında da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Müze, 15 Temmuz gecesinde yaşananları ve Türkiye’nin darbeler tarihini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturuldu. (Fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)Müze, 15 Temmuz gecesinde yaşananları ve Türkiye’nin darbeler tarihini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturuldu. (Fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)

HAFIZA MEKANI OLARAK TASARLANDI

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında bulunan müze, iki katlı bir hafıza merkezi olarak planlandı. Müzenin çevresinde, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 kişiyi temsilen 253 selvi ağacı bulunuyor.

İç bölümlerde 15 Temmuz gecesinde yaşananlar görsel ve işitsel materyallerle aktarılıyor. Ziyaretçiler aynı zamanda Türkiye'deki askeri müdahaleler, dünyadaki darbeler ve sömürgecilik tarihi hakkında hazırlanan bölümleri inceleyebiliyor.

Müzede 15 Temmuz şehitleri ile gazilerine ait ayakkabı, kıyafet ve kişisel eşyalar ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.Müzede 15 Temmuz şehitleri ile gazilerine ait ayakkabı, kıyafet ve kişisel eşyalar ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

ŞEHİTLERİN KİŞİSEL EŞYALARI SERGİLENİYOR

Müzede 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine ait çok sayıda kişisel eşya yer alıyor. Şehitlerin ayakkabıları ile darbe gecesinde kullandıkları bazı özel eşyalar, olayların insani boyutunu ziyaretçilere aktarıyor.

Sergilenen parçalar arasında şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması da bulunuyor. Bu eserler, darbe girişimine karşı gösterilen direnişin simgeleri arasında yer alıyor.

Tankın ezdiği araç, bir gazinin motosikleti ve darbe gecesine ait çeşitli objeler müzenin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.Tankın ezdiği araç, bir gazinin motosikleti ve darbe gecesine ait çeşitli objeler müzenin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.

DARBE GECESİNDEN KALAN ARAÇLAR KORUNUYOR

Müzenin öne çıkan bölümlerinden birinde, 15 Temmuz gecesi tank tarafından ezilen bir araç sergileniyor. Bir gazinin kullandığı motosiklet de ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı çağrının yayımlandığı telefon görüşmesinde kullanılan gazeteci Hande Fırat'a ait cep telefonu da müzedeki özel parçalar arasında bulunuyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Üsküdar’da bulunuyor.Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Üsküdar’da bulunuyor.

15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde yer alıyor. Müze, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın hemen yanında bulunuyor.

Adres: Kuzguncuk Mahallesi, Nevnihal Sokak No:12, Üsküdar/İstanbul.

Müze ücretsiz ziyaret ediliyor ve pazartesi hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık tutuluyor.Müze ücretsiz ziyaret ediliyor ve pazartesi hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık tutuluyor.

GİRİŞ ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Yaz dönemi çalışma saatleri 1 Nisan ile 7 Ekim tarihleri arasında uygulanıyor.

Müze (pazartesi günü hariç) 09.00-19.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Gişe işlemleri saat 19.00'da sona eriyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde ziyaretçiler için otopark, Wi-Fi, WC ve cami olanakları bulunuyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın