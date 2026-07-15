İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, yedi yıllık dönemde yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. İki katlı müze; darbe gecesinde yaşananları, 253 şehidin hatırasını, Türkiye'deki darbeler tarihini ve dünyadaki sömürgecilik süreçlerini belgeliyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen müze, 15 Temmuz'un toplumsal hafızada korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 2019’daki açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. (Görsel: A Haber)

7 YILDA 3 MİLYON ZİYARETÇİ

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü olan 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. AA'ya göre müze, açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Müze Müdürü Tuba Danış Ketancı, yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar hazırlandığını belirtti. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap eden müze, 15 Temmuz'un 10. yılında da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.