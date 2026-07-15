3 milyon kişi ziyaret etti: Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Giriş ücreti ve saatleri
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından oluşturulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, açıldığı 2019’dan bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Üsküdar’daki müzede şehitlerin kişisel eşyaları, darbe gecesine ait araçlar ve Türkiye ile dünyadaki darbeleri anlatan özel bölümler yer alıyor.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, yedi yıllık dönemde yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. İki katlı müze; darbe gecesinde yaşananları, 253 şehidin hatırasını, Türkiye'deki darbeler tarihini ve dünyadaki sömürgecilik süreçlerini belgeliyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen müze, 15 Temmuz'un toplumsal hafızada korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.
7 YILDA 3 MİLYON ZİYARETÇİ
Hafıza 15 Temmuz Müzesi, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü olan 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. AA'ya göre müze, açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Müze Müdürü Tuba Danış Ketancı, yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar hazırlandığını belirtti. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap eden müze, 15 Temmuz'un 10. yılında da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
HAFIZA MEKANI OLARAK TASARLANDI
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında bulunan müze, iki katlı bir hafıza merkezi olarak planlandı. Müzenin çevresinde, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 kişiyi temsilen 253 selvi ağacı bulunuyor.
İç bölümlerde 15 Temmuz gecesinde yaşananlar görsel ve işitsel materyallerle aktarılıyor. Ziyaretçiler aynı zamanda Türkiye'deki askeri müdahaleler, dünyadaki darbeler ve sömürgecilik tarihi hakkında hazırlanan bölümleri inceleyebiliyor.