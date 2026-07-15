15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay A Haber'e konuştu: "Cumhurbaşkanımızın emriyle son nefesimize kadar mücadele edeceğiz"

DİRENİŞİN SEMBOLÜ: ATATÜRK HAVALİMANI Ahmet Onay, "O gece saat 00:00 sularıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz ekrana çıkıp millete sesleniş yapmadan önce aslında biz abdestini alıp yola çıkanlardan olduk. Sanıyorum gece 12-1 sularında biz buradaydık. İstanbul Beylikdüzü'nden Yeşilköy'e geldik o gece. Sonrasında da zaten şu anda sessiz sakin olan Atatürk Havalimanı, o gün burada yüz binlerin, belki de yolları da hesaba katarsak milyonların desteğiyle dirilişin sembol alanlarından birisi oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZE EĞİLMEK YAKIŞMAZ OĞLUM, AYAĞA KALK" Ahmet Onay, "Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun, benim o tarihlerde en büyük hayalim olan meseleyi gerçekleştirmiş oldu. Burada tam şu anda önünde bulunduğumuz Devlet Konukevi'nin önünde yaralandım. Sayın Cumhurbaşkanımız yanıma geldi, eğildi alnımdan öptü; 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' dedi. O anda kalkamadık fakat bugün on yıl geçti, bugün dimdik yanındayız, ardındayız. Tüm cihana karşı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle son nefesimize kadar onun öğretileriyle hareket etmeye devam edeceğiz" sözleriyle o tarihi anları aktardı.

"15 TEMMUZ BENİM GÖZÜMDE ÇANAKKALE ZAFERİ İLE EŞDEĞERDİR" O gece tereddütsüz şekilde dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Onay, "Yani o tarihlerde yaşımız çok genç olsa da biz biliyorduk ki milletini şu anda çeyrek asırdır olup yine o tarihlerde uzun süre milletinin başında olan lider, yani Cumhurbaşkanımız bu milleti hiçbir zaman yanıltmadı. Biz biliyorduk ki bu iş gün doğumuna kadar bitecek. Çünkü dediğim gibi o tarihlerde 63 yaşında olup şimdi 72-73 yaşında olan Sayın Cumhurbaşkanımız uğruna insanlar canını verdi ya, canını verdi! Yani böyle bir sevda, böyle bir sevgi dünyanın neresinde var? Burada bulunduğumuz alanda iki irade vardı o gece; bir tankların altına yatan vatan fedaileri, bir de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki yayınlarında 'bir darbe girişimi olursa tankların üzerine ilk ben çıkarım' demişti. Ama o gün sonrasında gördük ki tanklar açıldı, Bay Kemal buradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sanırım o da Pensilvanya'daki arkadaşları, dostları gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın düşmesi için beddua seanslarına katıldı. Ama bu millet liderini hiçbir zaman yalnız bırakmadı çünkü lideri bu milleti hiçbir zaman yalnız bırakmadı" açıklamalarında bulundu.

Fotoğraf-A Haber

GENÇLERE 15 TEMMUZ MESAJI: "OKU, DÜŞÜN, UYGULA VE NETİCELENDİR"

A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın "Bugünleri nasıl yad etmeliler sizce? Gençlere buradan bir mesaj vermek isterseniz ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise Ahmet Onay şu şekilde yanıt verdi:

"Benim ilkokulda ve lisede okuduğum dönemde öğretmenlerimin arayışıyla gidip belli günlerde 15 Temmuz'u anlatma fırsatı buldum kardeşlerimize. Biliyorsunuz bir Çanakkale Zaferi ile benim gözümde eşdeğerdir. Bu milletin yeniden kurtuluşa vesile olduğu gündür 15 Temmuz. O sebeple biraz da tabii bu anları yaşadığın kadar anlatmak pek mümkün olmuyor, yaşayan bilir diyorlar. Biz ömrümüzün sonuna kadar o gece buradan bu mücadeleye nasıl başladıysak kararlı bir şekilde öyle devam edeceğiz. Onlara da tavsiyem; iyi okusunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve evlatlarına tavsiyesi; oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bu düşüncelerle yollarına devam etsinler."

"MADEM ÖLÜM BİR DEFA GELECEK, O DA NEDEN REİSİMİZ İÇİN OLMASIN?"

Ahmet Onay, konuşmasını şu vurucu sözlerle tamamladı:

"Son sözümüz, toparlarsak; Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda öyle zannediyorum ki bizi izliyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın gözlerinin içine bakarak konuşmuş gibi olayım ve diyorum ki; varsın zulüm bütün dünyayı sarsın, varsın sevinçlerde başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Reisimiz için olmasın diyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, dünya durdukça başımızda dursun inşallah."