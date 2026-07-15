15 Temmuz'da hangi lider neredeydi? Kılıçdaroğlu kahve içerek izledi! Erdoğan ve Bahçeli'den omuz omuza mücadele

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü tanklarla kapatılırken, Ankara'da Genelkurmay Karargâhı'nda asker üniforması giymiş darbeciler komutanları rehin aldı. Darbecilerin en önemli hedeflerinden biri ise Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, tarihinin en kritik gecelerinden birini yaşadı. FETÖ mensubu darbeciler, milletin silahını yine millete doğrultarak devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştı. Ancak milyonlarca vatandaş, canı pahasına sokaklara çıkarak darbe girişimine karşı durdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te aldığı ilk bilgiler sonrası tarihi kararını vererek milleti demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. (ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'DEN VATANDAŞA SESLENDİ

Başkan Erdoğan, saat 21.30 sıralarında darbe girişimine ilişkin ilk bilgiyi aldı. Yaşananlara inanmakta güçlük çektiğini ifade eden Erdoğan, kısa sürede kararını verdi ve tehdide boyun eğmeyerek millete tarihi çağrısını yaptı. A Haber ekranlarından yaptığı konuşmada vatandaşları meydanlara davet eden Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca kişi sokaklara, meydanlara ve köprülere akın etti.

OTELDEKİ KRİTİK 15 DAKİKA

Bu sırada Başkan Erdoğan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Marmaris'ten ayrıldı. Darbeci suikast timi otele ulaştığında ise Erdoğan otelden ayrılmıştı. Başkan Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada, yalnızca 15 dakika daha gecikmeleri halinde suikast timinin hedefe ulaşabileceğini ifade etti.

ILGAZ TÜNELİ'NDE BİNALİ YILDIRIM'IN ARACINA ATEŞ AÇILDI

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a doğru ilerlerken, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kara yoluyla hareket etti. Güvenlik gerekçesiyle hava yolu yerine kara yolunu tercih eden Yıldırım'ın konvoyu, Ilgaz Tüneli yakınlarında ateş altında kaldı. Güzergâh değiştiren Başbakan Yıldırım, Ilgaz'da kaldığı evi karargâha çevirerek gelişmeleri buradan yönetti ve yaptığı açıklamalarla milleti meydanlara davet etti.