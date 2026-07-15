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15 Temmuz'da hangi lider neredeydi? Kılıçdaroğlu kahve içerek izledi! Erdoğan ve Bahçeli'den omuz omuza mücadele

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 Temmuz'da hangi lider neredeydi? Kılıçdaroğlu kahve içerek izledi! Erdoğan ve Bahçeli'den omuz omuza mücadele

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi, milletin direnişiyle başarısız oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı meydanlara çıkma çağrısı, milyonlarca vatandaşı harekete geçirdi. Marmaris'ten ayrılan Erdoğan suikast girişiminden kurtulurken, Binali Yıldırım saldırıya rağmen süreci yönetti. Devlet Bahçeli hükümete destek açıklarken, Kemal Kılıçdaroğlu ise darbe girişimini bir odada çayını yudumlayarak televizyondan izlemeyi tercih etti.

Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, tarihinin en kritik gecelerinden birini yaşadı. FETÖ mensubu darbeciler, milletin silahını yine millete doğrultarak devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştı. Ancak milyonlarca vatandaş, canı pahasına sokaklara çıkarak darbe girişimine karşı durdu.

ANALİZ | O GECE HANGİ LİDER NEREDEYDİ, NE YAPTI?

DARBECİLERİN HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü tanklarla kapatılırken, Ankara'da Genelkurmay Karargâhı'nda asker üniforması giymiş darbeciler komutanları rehin aldı. Darbecilerin en önemli hedeflerinden biri ise Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te aldığı ilk bilgiler sonrası tarihi kararını vererek milleti demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. (ahaber.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te aldığı ilk bilgiler sonrası tarihi kararını vererek milleti demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. (ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'DEN VATANDAŞA SESLENDİ

Başkan Erdoğan, saat 21.30 sıralarında darbe girişimine ilişkin ilk bilgiyi aldı. Yaşananlara inanmakta güçlük çektiğini ifade eden Erdoğan, kısa sürede kararını verdi ve tehdide boyun eğmeyerek millete tarihi çağrısını yaptı. A Haber ekranlarından yaptığı konuşmada vatandaşları meydanlara davet eden Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca kişi sokaklara, meydanlara ve köprülere akın etti.

BAŞKAN ERDOĞAN 15 TEMMUZ GECESİ A HABER EKRANLARINDAN MİLLETE SESLENDİ

OTELDEKİ KRİTİK 15 DAKİKA

Bu sırada Başkan Erdoğan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Marmaris'ten ayrıldı. Darbeci suikast timi otele ulaştığında ise Erdoğan otelden ayrılmıştı. Başkan Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada, yalnızca 15 dakika daha gecikmeleri halinde suikast timinin hedefe ulaşabileceğini ifade etti.

ILGAZ TÜNELİ'NDE BİNALİ YILDIRIM'IN ARACINA ATEŞ AÇILDI

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a doğru ilerlerken, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kara yoluyla hareket etti. Güvenlik gerekçesiyle hava yolu yerine kara yolunu tercih eden Yıldırım'ın konvoyu, Ilgaz Tüneli yakınlarında ateş altında kaldı. Güzergâh değiştiren Başbakan Yıldırım, Ilgaz'da kaldığı evi karargâha çevirerek gelişmeleri buradan yönetti ve yaptığı açıklamalarla milleti meydanlara davet etti.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, güvenlik gerekçesiyle kara yolunu tercih ederken Ilgaz Tüneli yakınlarında konvoyuna ateş açıldı. (AA)Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, güvenlik gerekçesiyle kara yolunu tercih ederken Ilgaz Tüneli yakınlarında konvoyuna ateş açıldı. (AA)

BAHÇELİ: HÜKÜMETİN YANINDAYIZ

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise darbe girişimi sırasında Ankara Balgat'taki parti genel merkezindeydi. Alçak uçuş yapan savaş uçaklarının oluşturduğu olağanüstü tablo üzerine yeniden genel merkeze dönen Bahçeli, yaşananların bir darbe girişimi olduğunu değerlendirerek MHP'nin demokrasi ve hükümetin yanında yer alacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım'a da hükümetin yanında oldukları mesajını iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçtiğini açıkladı. (ahaber.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçtiğini açıkladı. (ahaber.com.tr)

KILIÇDAROĞLU ÇAYINI İÇEREK İZLEDİ

Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise havalimanından ayrılarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçtiğini açıkladı. Daha önce "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kılıçdaroğlu, yıllar sonra yöneltilen "Tankın önüne neden çıkmadınız?" sorusuna, "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" yanıtını verdi.

AKŞENER DE GECEYİ EVİNDE GEÇİRDİ

Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşlar darbecilere karşı canları pahasına mücadele ederken, köprünün hemen yanındaki Beylerbeyi'nde bulunan evinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise darbe gecesini evinde geçirdiğini, misafirlerinin bulunduğunu ve ilk siyasi paylaşımlardan birini yaptığını söyledi.

DARBE GECESİNDE HAKKIN YANINDA BİR DURUŞ: BERAT ALBAYRAK

ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

Saatler 03.42'yi gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Bu sırada binlerce vatandaş darbecileri etkisiz hale getirerek tankların üzerine çıkmış, havalimanında geniş güvenlik çemberi oluşturmuştu. Yaklaşık 20 bin kişi Başkan Erdoğan'ı Türk bayraklarıyla karşıladı ve adeta etten duvar ördü.

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin darbe girişimine karşı sergilediği kararlı duruş, demokrasi mücadelesinin simgelerinden biri oldu. (AA)Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin darbe girişimine karşı sergilediği kararlı duruş, demokrasi mücadelesinin simgelerinden biri oldu. (AA)

ERDOĞAN VE BAHÇELİ OMUZ OMUZA

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, milletin silahlarının yine millete doğrultulduğunu vurgulayarak darbecilere karşı mücadelenin süreceğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi yaşananlar, siyasi liderlerin ve milletin verdiği sınavı da tarihe not düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu tutum ile milyonlarca vatandaşın meydanlardaki direnişi, demokrasi mücadelesinin simgesi olarak kayıtlara geçti.

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