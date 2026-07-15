Turkuvaz Medya’nın 15 Temmuz programında şehitler dualarla anıldı, milli hafızanın korunması vurgulandı

"15 TEMMUZ'DA HAK İLE BATIL SAVAŞMIŞTIR" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "15 Temmuz, iman sahiplerinin imkan sahiplerine galebe çaldığı tarihtir. Asırlardır ulaşmak istenilen hedef ve kurgunun bir hareketidir. Allah'ın izniyle 40 yıllık hain plan bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da hak ile batıl savaşmıştır. Bir daha bu topraklar 12 Eylül'ler yaşamayacaktır denilmiştir. Şehit ve gazi kanları ile meydanlara mesaj nakşedilmiştir. Biz bu yaşananları unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

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"ŞEHİTLERİMİZ BİZLERE TÜRKİYE'Yİ, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I EMANET ETTİLER"

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ise "İki şehidi ve iki gazisi olan biri olarak karşınızdayım. Ben bu vatan için 15 Temmuz'da hem babamı hem de eşimi şehit verdim. Üzerinden 10 yıl geçti. Biz o günü asla unutmadık. Kendilerini 1 dolara satan bir grup düşünün. Acizler, hadsizler, kaybedenler. Bunların karşısına giden alnı ak kahramanlar düşünün. Kahraman oldular, şehit oldular. Şehitlerimiz bizlere Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı emanet ettiler. Şehitlerimiz gözleriniz arkada kalmasın. Bugün Türkiye mazlumlara umut olan bir lider ile şahlanmaktadır. Vakfımız, emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmak için kurulmuştur. Tek bir şehit yakınının mahzun, gazimizin yalnız kalmaması için çalışmaya ant içtik" ifadelerini kullandı.

'SULTANLARIN DUALI GÖMLEĞİ' SERGİSİ KATILIMCILARLA BULUŞTU

Program kapsamında A Haber Spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları; 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürü olan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkan Vekili İmbat Muğlu oldu. Etkinlikte Ayşe Vanlıoğlu'nun hazırladığı 'Sultanların Dualı Gömleği' sergisi katılımcılarla buluştu.

"BUNDAN SONRA DARBE YAPMAK BASİT BİR İŞ DEĞİL"

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, FETÖ Terör Örgütü'nün boyutuna dikkat çekerek, "Kanser gibi bir topluluktan bahsediyoruz. 40 bin emniyet mensubunu tasfiye ettik. Bu örgüt öyle sıradan bir örgüt değil. 3-5 kişinin organizesinde olan bir örgüt değil. Bir konsorsiyum. Bize verilen eğitimde ateş ediliyorsa eğilirsiniz. Ancak o gün askerimize inancımızla yürüdük. Benim 30-40 yıllık inancımı alt üst ettiler. Bize verilen eğitimde kadın, çocuk, yaşlıya, sivil vatandaşa ateş edilmez" dedi. Çalışkan, 15 Temmuz sonrası mücadelenin geleceği etkilediğini belirterek, "Artık bundan sonra darbe yapmak isteyen kişiler hesap etmek zorunda. Türk milleti artık G3 gördüğü zaman saklanacak bir millet değil. 15 Temmuz'da silah alıp sahada savaşan polislerimiz kadar basında mücadele etti. Bundan sonra darbe yapmak basit bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Programda vatan için şehadet şerbeti içen kahramanlar dualarla anıldı.

AYDIN: "İLK DENEME 17-25 ARALIK"

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise panelde yaptığı konuşmada örgütün 15 Temmuz öncesinde yargıda adım attığını belirterek, "Yargı ile yüzleşme MİT Başkanı operasyonu ve MİT tırlarıydı. Yargıda da diğer devlet kurumlarında olduğu gibi büyük bir sayıya ulaşmışlardı. Yargıda 2012'de bütün unvanlı görevler örgütün kontrolü altındaydı. İlk deneme 17-25 Aralık. Burada Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile dayanıldı. Oradan netice alınamadığı için yaklaşık 5 ay sonra HSYK seçimine önemli oranda yüklendiler. Küçük bir farkla onlara karşı olan blok kazandı. Böylece yargı alanında istedikleri gücü elde edemediler. 2016 yılındaki dinamikleri ise kendi tasfiyelerinin önünü kesmekti." şeklinde konuştu. Aydın, örgütün geçmişine dikkat çekerek, "90'lı yıllarda devletin sensörlerini ele geçirmişlerdi" dedi.

TURKUVAZ MEDYA TAM KADRO

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Turkuvaz Medya Dijital Medya Satış Genel Müdürü Aslıhan Albayrak, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Turkuvaz Medya Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar, Turkuvaz Medya Daily Sabah Yazı İşleri Müdürü Batuhan Takış, Turkuvaz Medya İdari İşler Yönetmeni Necati İsmail Öztan, Turkuvaz Medya Reklam Yazılı Medya Satış Grup Müdürü Ayşe Altun, Turkuvaz Medya Reklam Yazılı Medya Satış Grup Müdürü Ceyda Yamanok Aygün, Turkuvaz Medya Dergiler Satış Grup Koordinatörü Aynur Gükcan, Turkuvaz Medya Yazılı Medya Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arıcı, Turkuvaz Medya Görsel Medya Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz, programda salonda hazır bulundu.

HANGİ KURUMLAR KATKI VERDİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde; Ana Sponsor: Borsa İstanbul, Halkbank, Kuzey Marmara Otoyolu, MNG Şirketler Grubu, Tera, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Vakıfbank, Ziraat Bankası Co Sponsor: Kuzu Grup, Vakıf Katılım Destek Sponsor: Ankara Sanayi Odası, Fırat Life Style – Natura Dünyası, Sincan Belediyesi, TUSAŞ.