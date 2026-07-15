Berat Albayrak 15 Temmuz'un perde arkasını anlattı: ‘Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenler darbeci çıktı’

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları, darbe girişimi öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerine karşı çıkan bazı isimlerin daha sonra FETÖ bağlantısıyla gündeme geldiğini ve 15 Temmuz'un ardından saldırıların bu kez ekonomik ve finansal alana taşındığını ortaya koydu.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrıyla Türk milleti darbeci hainlere karşı canını ortaya koydu. Meydanları dolduran milyonlar FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Ancak o gece yalnızca tanklar yürütülmedi. Türkiye'nin bağımsızlığı, enerji politikaları ve Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri de hedef alındı.

"MİLLİ BAĞIMSIZLIK MESELESİ"

Berat Albayrak, 2016 yılında darbe girişiminden önce gerçekleştirilen kritik bir toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rum kesimi Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık. Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı."

Albayrak, toplantıda Türkiye'nin gerekli imkanlara sahip olmadığının öne sürüldüğünü belirterek, "Gemimiz de var, paramız da!" ifadeleriyle bu itirazlara karşı çıktıklarını aktardı.

Söz konusu değerlendirmeler Albayrak'ın 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" adlı kitabında da yer aldı.