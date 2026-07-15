Berat Albayrak 15 Temmuz'un perde arkasını anlattı: ‘Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenler darbeci çıktı’
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hamlelerine engel olmak isteyen bazı askerlerin darbe girişimine karıştığının ortaya çıktığını söyledi. Albayrak, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin bu kez ekonomik ve finansal saldırılarla hedef alındığını belirtti.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrıyla Türk milleti darbeci hainlere karşı canını ortaya koydu. Meydanları dolduran milyonlar FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Ancak o gece yalnızca tanklar yürütülmedi. Türkiye'nin bağımsızlığı, enerji politikaları ve Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri de hedef alındı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları, darbe girişimi öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerine karşı çıkan bazı isimlerin daha sonra FETÖ bağlantısıyla gündeme geldiğini ve 15 Temmuz'un ardından saldırıların bu kez ekonomik ve finansal alana taşındığını ortaya koydu.
"MİLLİ BAĞIMSIZLIK MESELESİ"
Berat Albayrak, 2016 yılında darbe girişiminden önce gerçekleştirilen kritik bir toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rum kesimi Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık. Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı."
Albayrak, toplantıda Türkiye'nin gerekli imkanlara sahip olmadığının öne sürüldüğünü belirterek, "Gemimiz de var, paramız da!" ifadeleriyle bu itirazlara karşı çıktıklarını aktardı.
Söz konusu değerlendirmeler Albayrak'ın 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" adlı kitabında da yer aldı.
"O İTİRAZLARI YAPANLARIN DARBECİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı çıkan bazı askerlerin aylar sonra darbe girişimine karıştığının ortaya çıktığını belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık. Gelin görün ki çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı."
FATİH GEMİSİYLE GELEN DÖNÜM NOKTASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası'na da değinen Albayrak, ilk sondaj gemisinin 2017 yılında Norveç'ten satın alındığını hatırlattı.
Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki geminin 154 milyon dolara mal edildiğini belirten Albayrak, daha sonra "Fatih" adını alan bu geminin Karadeniz'de 540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfine imza attığını aktardı.
"SİLAHLI SALDIRININ YERİNİ FİNANSAL SALDIRILAR ALDI"
Albayrak, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Türkiye'nin ekonomik alanda hedef alındığını belirterek swap piyasaları üzerinden finansal baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.
Albayrak, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Yeri gelmişken yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonlarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin hemen ardından hızla artarak 10 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 60 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekmek istiyorum."
Darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte saldırıların kulvar değiştirdiğine dikkat çeken Albayrak, o dönem kurulan finansal tuzağı şu sözlerle özetledi:
"Sanki silah gücüyle ulaşılamayan siyasi değişimi finansal saldırılarla elde etmek için yeni bir kurgu hazırlanıyor ve yüklü miktarda TL her an dövize dönmeye hazır şekilde kısa vadeli swap hesaplarında bekletiliyordu."