Petroldeki yükseliş dev şirketlerinin kasasını doldurdu! Küresel baronlarla kirli iş birliği mi?

ABD'nin İran'a saldırıları sürerken, brent petrolde yaşanan yükseliş dünyada tedirginlikle takip ediliyor. Enerji piyasalarındaki hareketlilik A Haber'de ele alınırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, dev petrol şirketlerinin savaş sürecinde elde ettiği yüksek kârlara dikkat çekerek küresel güçlerle olası iş birliği iddialarını değerlendirdi.

ABD ve İran arasında müzakere sürecine rağmen sahada yaşanan saldırılar tedirginlikle takip edilirken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmasıyla petrol fiyatlarında artış yaşanıyor. PETROL ŞİRKETLERİ MİLYARLAR KAZANDI Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco , ilk çeyrek kârını %25 artırarak 32,5 milyar dolara çıkardı.

, ilk çeyrek kârını çıkardı. Şirket, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Doğu-Batı petrol boru hattıyla ihracatını sürdürdü.

BP (İngiltere) 3,2 milyar dolar kâr açıkladı. Geçen yıla göre kârının 2 kat arttığını duyurdu.

kâr açıkladı. Geçen yıla göre kârının duyurdu. Shell (İngiltere-Hollanda) , Katar'daki tesisin vurulmasına rağmen 6,9 milyar dolar kâr elde etti.

, Katar'daki tesisin vurulmasına rağmen kâr elde etti. TotalEnergies (Fransa) gelirini 4,2 milyar dolardan 5,4 milyar dolara yükseltti. Enerji piyasasında Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 5,5 yükselirken, ABD'de ise benzin fiyatları halkta tepkilere neden oluyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'de güncel petrol fiyatlarını aktarırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya ise dev petrol şirketlerinin savaş sürecince elde ettiği milyar dolarlık kâr oranlarına dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu. PETROL ŞİRKETLERİNDEN REKOR KÂR! KÜRESEL GÜÇLERLE KİRLİ İTTİFAK MI? İRAN ORDUSUNDA ETNİK AYRIŞMA VE DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN GÜCÜ İran içerisindeki askeri yapılanmaların etnik kökenlerine ve güç dengelerine dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, "Devrim Muhafızları bildiğim kadarıyla çoğunlukla Farslardan oluşuyor ama İran ordusu, milli ordu Türklerden oluşuyor. Kurmay kadrosu içerisinde Türkler var ve birileri İran'ın merkezi ordusunu dışlıyor. Devrim Muhafızları'na artık olağanüstü hal var, komuta yönetim bende diyor." dedi.