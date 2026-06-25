Piyasaları rahatlatan gelişme! Petrolün varil fiyatı savaş öncesi seviyeye geriledi

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale dönmesiyle petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 72,69 dolara inerek savaş öncesi seviyelerine döndü.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ve Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin yeniden hız kazanmasıyla savaş döneminde elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı 72,69 dolara gerileyerek savaş öncesi seviyelerine indi. PİYASALARDA ARZ RAHATLADI Barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin güçlenmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı yeniden hız kazandı. Uydu sinyalleri açık tankerlerin boğazdan geçişlerinde artış yaşanırken, piyasalarda arz endişeleri de önemli ölçüde azaldı. ORTA DOĞU VE AFRİKA'DAN YOĞUN SATIŞ Orta Doğu ve Afrika'dan gelen yoğun satış teklifleri petrol arzını artırdı. Artan petrol bulunabilirliği, Angola'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok bölgede fiziki petrol fiyatlarının da gerilemesine neden oldu. Uzmanlar, arzın yeniden güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarının savaş dönemindeki yükselişini büyük ölçüde geri verdiğine dikkat çekiyor. Trumptan petrol devlerine sert çıkış TRUMP'TAN PETROL DEVLERİNE SERT ÇIKIŞ