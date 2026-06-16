Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi

ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya yönelik iyimserlik ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrolün varıl fiyatı gün içinde 80 doların altına gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran 2026 Cuma gününe kadar açılacağı yönündeki açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı ABD-İran mutabakatına yönelik iyimserlikle 80 doların altına kadar geriledi.

SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ Hürmüz'de sevkiyatın yeniden başlama ihtimali, zayıflayan fiziki talep ve İran savaşını sona erdirecek ön anlaşmayla birlikte Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 15.41 itibarıyla yüzde 4,26 düşüşle 79,63 dolara kadar gerileyerek 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ÜST ÜSTE 4 İŞLEM GÜNÜNDE DE DÜŞÜŞ Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 80 doların altına düştü. Böylece Brent petrol 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 değer kaybıyla 78,27 dolara kadar geriledi. WTI ham petrolü de gün içinde 10 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 78,14 doları test etti. Her iki kontrat da böylece üst üste dördüncü işlem gününü de düşüşle tamamladı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan savaşı sona erdirecek geçici bir anlaşmayı duyurmasının ardından petrol fiyatları 15 Haziran Pazartesi günü de yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.