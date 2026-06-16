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Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya yönelik iyimserlik ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrolün varıl fiyatı gün içinde 80 doların altına gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran 2026 Cuma gününe kadar açılacağı yönündeki açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı ABD-İran mutabakatına yönelik iyimserlikle 80 doların altına kadar geriledi.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 2

SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Hürmüz'de sevkiyatın yeniden başlama ihtimali, zayıflayan fiziki talep ve İran savaşını sona erdirecek ön anlaşmayla birlikte Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 15.41 itibarıyla yüzde 4,26 düşüşle 79,63 dolara kadar gerileyerek 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 3

ÜST ÜSTE 4 İŞLEM GÜNÜNDE DE DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 80 doların altına düştü. Böylece Brent petrol 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 değer kaybıyla 78,27 dolara kadar geriledi. WTI ham petrolü de gün içinde 10 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 78,14 doları test etti. Her iki kontrat da böylece üst üste dördüncü işlem gününü de düşüşle tamamladı.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 4

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan savaşı sona erdirecek geçici bir anlaşmayı duyurmasının ardından petrol fiyatları 15 Haziran Pazartesi günü de yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 5

İSVİÇRE'DE YENİ MÜZAKERE TURU BAŞLAYACAK

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla İran ve ABD'nin cuma günü İsviçre'de yeni bir müzakere turuna başlayacağını söyledi.

Saxo Bank Analisti Ole Hansen ise piyasanın boğazın daha hızlı açılmasını ve bekleyen varillerin geri dönüşünü fiyatlaması nedeniyle kısa vadeli aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 6

Hansen, azalan stoklar, mevsimsel talep artışı, stratejik stokların yeniden yapılandırılması ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin savaş öncesi petrol fiyatlarına dönüş yolunun mevcut piyasa iyimserliğinin öngördüğünden çok daha karmaşık olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 7

YATIRIMCILAR HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı. İlk işaretler ABD-İran anlaşmasının bloke edilen boğazı yeniden açacağını ve ateşkesi 60 gün süreyle uzatacağını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve 19 Haziran'a kadar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını belirtti. Trump, mayınların temizlenmesinin ardından petrol akışının yeniden başlayacağını söyledi.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar geriledi 8

Bu durumun İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere çeşitli konuların müzakere edilmesi için zaman kazandıracağı ifade ediliyor.

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