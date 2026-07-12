Petrolde sert artış! Orta Doğu'da artan gerilim piyasaları hareketlendirdi

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, emtia piyasalarında yönü belirleyen en önemli etken oldu. Bölgedeki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, tarım ürünleri ve baz metallerde arz endişeleri nedeniyle sert artışlar yaşandı. Buna karşın güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri, başta altın olmak üzere değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Haftalık bazda ons altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 3,9 ve platin yüzde 0,6 değer kaybederken, paladyum yüzde 0,5 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkat çekmesi, doların güçlenmesine ve tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu gelişmeler, alternatif maliyeti artan altının haftayı düşüşle kapatmasında etkili olurken, petrol fiyatlarındaki yükselişin Fed'in faiz artırımı sürecini öne çekebileceğine yönelik beklentiler de değerli metalleri baskıladı. Baz metallerde ise bakır yüzde 1,2, nikel yüzde 2,3, çinko yüzde 1,9, alüminyum yüzde 2,1 ve kurşun yüzde 1,1 değer kazandı. Çin'de azalan stoklar, Güney Kore'deki çinko eritme tesisinde çıkan yangın ve Endonezya'nın nikel kotasını sınırlaması fiyatları yukarı taşıdı.

Enerji piyasasında Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 5,5 yükselirken, doğal gazın fiyatı yüzde 2,8 geriledi. Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Brent petrolde dört haftadır süren düşüş sona erdi. Analistler, bölgede kalıcı bir barışın sağlanamaması halinde yükselen petrol fiyatlarının enflasyon görünümü ile merkez bankalarının para politikaları üzerinde belirleyici olabileceğini değerlendiriyor. ABD'de doğal gaz stoklarının artması ise doğal gaz fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

TARIMDA RUSYA-UKRAYNA ETKİSİ

Tarım emtialarında da güçlü yükselişler görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda pirinç yüzde 4,2, soya fasulyesi yüzde 3,6, buğday yüzde 6,6 ve mısır yüzde 4,3 yükseldi. Intercontinental Exchange'te kahve yüzde 12,1, şeker yüzde 0,1 ve pamuk yüzde 5,7 değer kazanırken, kakao fiyatı haftayı yüzde 18,6 artışla tamamladı. Rusya-Ukrayna gerilimi, Rusya'nın Don-Azov Kanalı'ndan buğday tedarikini sınırladığına yönelik haberler ve ABD Tarım Bakanlığının üretim tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi buğday fiyatlarını destekledi. Brezilya ve Vietnam'daki olumsuz hava koşulları ile El Nino'nun 2027'nin ilk çeyreğine kadar süreceği beklentisi kahve fiyatlarını yaklaşık 6 ayın zirvesi olan 3,57 dolara taşırken, Batı Afrika'daki şiddetli yağışlar da kakao arzına ilişkin endişeleri artırdı.