İran içerisindeki askeri yapılanmaların etnik kökenlerine ve güç dengelerine dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, "Devrim Muhafızları bildiğim kadarıyla çoğunlukla Farslardan oluşuyor ama İran ordusu, milli ordu Türklerden oluşuyor. Kurmay kadrosu içerisinde Türkler var ve birileri İran'ın merkezi ordusunu dışlıyor. Devrim Muhafızları'na artık olağanüstü hal var, komuta yönetim bende diyor." dedi.

Enerji piyasasında Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 5,5 yükselirken, ABD'de ise benzin fiyatları halkta tepkilere neden oluyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'de güncel petrol fiyatlarını aktarırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya ise dev petrol şirketlerinin savaş sürecince elde ettiği milyar dolarlık kâr oranlarına dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu.

"İRAN PETROLÜNÜN YÜZDE 60'I DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN KONTROLÜNDE"

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz o anlarda söze girerek İran'da petrol yönetiminin büyük çoğunluğunun Devrim Muhafızları tarafından sağlandığını vurgulayarak "Petrolün yüzde 60'ını şu anda Devrim Muhafızları kontrol ediyor. Mesut Pezeşkiyan'dan bu yüzden rahatsızlar. Mücteba Hamaney ile aralarında bir sorun yok ama bu savaş isteyen güçler petrolün yüzde 60'ını elinde bulunduran kesimler olarak Pezeşkiyan'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sapmaz ayrıca ABD'de benzin fiyatlarının 4,5- 5 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çekerek, Trump'ın gidişattan oldukça rahatsız olduğunu, ABD Başkanı'nın İran'a baskı oluşturmak ve brent petrolün düşmesi için saldırı atağına geçtiğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL PİYASASINDA "SAVAŞ BORSASI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sert söylemlerini değerlendiren Furkan Kaya, "Trump o noktada çok çamura batmak istemiyor. Meydan okudu, suikast ihtimalinden bahsedince 'Bin tane füze atarım, mahvederim onları' dedi ama Trump da bu savaşın devam etmemesini arzuluyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bırakmayacağını söyleyerek bu saldırıları düzenliyor olabilir. Hukuken İran'ın burayı açıp kapama yetkisi yok çünkü burası uluslararası bir su yolu." şeklinde konuştu.