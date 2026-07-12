KAAN motoru ve F-35’lerde son viraj! A Haber’de dikkat çeken analiz: Bölgedeki asıl tehdit İsrail'dir

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev hamleleri, F-35 süreci ve milli muharip uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluşmaya hazırlanması, küresel ve bölgesel aktörlerde büyük bir paniğe neden oldu. A Haber'de konuyu derinlemesine analiz eden Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Sosyolog-Yazar İsmail Öz çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE HAKKI OLAN F-35'LERİ ALMAK ZORUNDA"

Programda yöneltilen, "F-35'leri almamızın önemi belli, KAAN'ı üretiyor olabilmemizin önemi belli. Bunların Türkiye'nin elinde olmasından neden korkuyorlar?" sorusunu değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, NATO Zirvesi'nde Mehter Marşı'nın yankı uyandırdığını belirterek, "Bu NATO Zirvesi ve Mehter Marşı biraz önce söylediğiniz aktörlerin hem kimyasını hem de fiziğini bozdu. Mehter takımının kösleri vurmaya başlayınca omuzlar düştü. Kendileri konuşamayınca bu kez temsilcilerini konuşturmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nda yayımlanan ve Türk ordusunu hedef alan rapora da tepki gösteren Gökçe, "Türk ordusunu Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren bu rapor, yıllar önce Türk ordusunu Suriye'de ve Irak'ta kimyasal silah kullanmakla suçlayan çevrelerle aynı anlayışın ürünüdür. İçeride de dışarıda da Türkiye'yi karalamaya çalışan aynı zihniyet vardır." dedi.