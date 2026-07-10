KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı

Bildirimin ardından bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye yapılması planlanan savunma ekipmanı, hizmet ve teknik destek satışını durdurmak amacıyla ortak karar tasarısı sundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 24 Haziran 2026'da Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme süresi, herhangi bir engelle karşılaşmadan tamamlandı. Böylece, ABD Kongresi satışa yönelik itiraz sürecini işletmedi ve F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci devam etme hakkı kazandı.

Temsilciler Meclisi ile Senato'ya sunulan tasarı, satışın engellenmesini hedefliyordu. Ancak söz konusu tasarı, 15 günlük inceleme süresi boyunca ne Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ne de Senato'da gündeme alınmadı. Bu nedenle Kongre'de satışı durduracak herhangi bir yasama süreci başlatılamadı.

İnceleme süresinin 9 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte F110 motorlarının satış süreci, Kongre'den herhangi bir engelle karşılaşmadan bir sonraki aşamaya geçti.

KAAN'A GÜÇ VERECEK MOTORLAR

ABD yönetiminin Kongre'ye bildirdiği satış paketi;

F110-GE-129E/F motorlarının

Entegrasyonu,

Montajı,

Dış modifikasyonları,