KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için kritik öneme sahip F110 savaş uçağı motorlarının satışında önemli bir aşama geride kaldı.
ABD Dışişleri Bakanlığının 24 Haziran 2026'da Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme süresi, herhangi bir engelle karşılaşmadan tamamlandı. Böylece, ABD Kongresi satışa yönelik itiraz sürecini işletmedi ve F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci devam etme hakkı kazandı.
SATIŞI DURDURMAK İSTEDİLER AMA BAŞARAMADILAR
Bildirimin ardından bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye yapılması planlanan savunma ekipmanı, hizmet ve teknik destek satışını durdurmak amacıyla ortak karar tasarısı sundu.
Temsilciler Meclisi ile Senato'ya sunulan tasarı, satışın engellenmesini hedefliyordu. Ancak söz konusu tasarı, 15 günlük inceleme süresi boyunca ne Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ne de Senato'da gündeme alınmadı. Bu nedenle Kongre'de satışı durduracak herhangi bir yasama süreci başlatılamadı.
İnceleme süresinin 9 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte F110 motorlarının satış süreci, Kongre'den herhangi bir engelle karşılaşmadan bir sonraki aşamaya geçti.
KAAN'A GÜÇ VERECEK MOTORLAR
ABD yönetiminin Kongre'ye bildirdiği satış paketi;
F110-GE-129E/F motorlarının
Entegrasyonu,
Montajı,
Dış modifikasyonları,
Sertifikasyon süreçleri,
Test faaliyetleri,
Savunma hizmetleri
ve teknik veri transferini kapsıyor.
Bu motorlar, Türkiye'nin milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'da kullanılacak.