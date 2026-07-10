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KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için kritik öneme sahip F110 savaş uçağı motorlarının satışında önemli bir aşama geride kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 24 Haziran 2026'da Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme süresi, herhangi bir engelle karşılaşmadan tamamlandı. Böylece, ABD Kongresi satışa yönelik itiraz sürecini işletmedi ve F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci devam etme hakkı kazandı.

SATIŞI DURDURMAK İSTEDİLER AMA BAŞARAMADILAR

Bildirimin ardından bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye yapılması planlanan savunma ekipmanı, hizmet ve teknik destek satışını durdurmak amacıyla ortak karar tasarısı sundu.

KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı - 1

Temsilciler Meclisi ile Senato'ya sunulan tasarı, satışın engellenmesini hedefliyordu. Ancak söz konusu tasarı, 15 günlük inceleme süresi boyunca ne Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ne de Senato'da gündeme alınmadı. Bu nedenle Kongre'de satışı durduracak herhangi bir yasama süreci başlatılamadı.

İnceleme süresinin 9 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte F110 motorlarının satış süreci, Kongre'den herhangi bir engelle karşılaşmadan bir sonraki aşamaya geçti.

KAAN'A GÜÇ VERECEK MOTORLAR

ABD yönetiminin Kongre'ye bildirdiği satış paketi;

F110-GE-129E/F motorlarının

Entegrasyonu,

Montajı,

Dış modifikasyonları,

KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı - 2

Sertifikasyon süreçleri,

Test faaliyetleri,

Savunma hizmetleri

ve teknik veri transferini kapsıyor.

Bu motorlar, Türkiye'nin milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'da kullanılacak.

KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı - 3

TÜRKİYE KARŞITI İSİMLER YİNE DEVREYE GİRDİ

Satışı engellemeyi amaçlayan ortak karar tasarısı, Demokrat Parti Nevada Temsilcisi Dina Titus tarafından hazırlandı. Tasarıya sekiz Demokrat Kongre üyesi daha destek verdi. İmzacılar arasında daha önce de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii satışlarına karşı çıkan isimler yer aldı.

Bunlar arasında; Brad Sherman, Dina Titus, Chris Pappas, Jim McGovern daha önce de Türkiye'ye yapılacak F-16 savaş uçağı satışına itiraz eden Kongre üyeleri olarak öne çıkmıştı.

Tasarıya destek veren diğer isimler olan Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley ve George Latimer ise Ermeni, Rum ve İsrail diasporasının etkili olduğu seçim bölgelerini temsil ediyor. Bu isimler de geçmişte Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına karşı tutumlarıyla biliniyor.

ABD'DE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

ABD'de yabancı ülkelere yapılacak büyük çaplı silah satışları, Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye resmi bildirimde bulunmasının ardından belirli bir inceleme sürecine tabi tutuluyor.

NATO müttefiklerine yönelik satışlarda bu süre 15 gün olarak uygulanıyor.

Bu süre içinde Kongre üyeleri satışın durdurulması için ortak karar tasarısı sunabiliyor.

Ancak böyle bir tasarının yürürlüğe girebilmesi için; hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato tarafından kabul edilmesi, ardından da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi F110 motor satışını durduramadı - 4

Trump'ın tasarıyı veto etmesi halinde ise Kongre'nin vetoyu aşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde en az 290, Senato'da ise 67 oyla üçte iki çoğunluk sağlaması gerekiyor.

F110 motorlarının satışını durdurmayı amaçlayan tasarı ise inceleme süresi içinde oylamaya dahi sunulmadığı için bu süreç hiç başlamadı.

SIRADA TEKNİK VE TİCARİ GÖRÜŞMELER VAR

Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler teknik ve ticari müzakerelere çevrildi.

Bundan sonraki aşamada ABD yönetimi, ilgili kamu kurumları, motor üreticisi firma ve Türk makamları arasında görüşmeler yürütülecek.

Müzakerelerde; teslimat takvimi, motorların KAAN'a entegrasyonu, test süreçleri ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik ayrıntıların ele alınması bekleniyor.

Böylece Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın güç kaynağını oluşturacak F110 motorlarının tedarik sürecinde önemli bir eşik daha geride bırakılmış oldu.

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