F-35'ler geliyor mu? Türkiye'nin hava savunma stratejisinde ezber bozacak güç: KAAN

Türkiye'nin F-35 programına yönelik geri dönme ihtimali ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın seri üretim süreci A Haber'de masaya yatırılarak Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, her iki platformun teknik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olçar, ABD'nin F-35'leri vermemesiyle Türkiye'nin S-400'lerin alınmasına mecbur bırakıldığına dikkat çekerken, KAAN'ın envantere girmesiyle dünyadaki hava savunma sistemleri arasında 1 numarada yer alacağını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda attığı stratejik adımlar uluslararası kamuoyunun yakın takibinde yer alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde KAAN için F-110 motorlarının tedariki ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasına ilişkin verilen olumlu mesajlar dikkat çekerken, A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, F-35 süreci, Milli Muharip Uçak KAAN'ın üretim çalışmalarını ve iki platformun teknik özelliklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. "S-400 BİR TERCİH DEĞİL MECBURİYETTİ" Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecini ve S-400 alımının arkasındaki temel nedenleri açıklayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 programından çıkma gerekçesi Türkiye'nin S-400 temin etmesidir. S-400 neden temin edildi, önce bunu anlamak lazım. 2010-2012 yıllarında, tam da Arap Baharı'nın başladığı dönemde hava savunmamızda 70-80 derecelik boşluklar vardı. Etrafımızda balistik füze üreten ve düşmanca tavır sergileyen ülkeler varken bu güvenlik zafiyetiyle yaşanamazdı" ifadelerini kullandı. Batı'dan talep edilen Patriot sistemlerinin reddedilmesine dikkat çeken Olçar, "Patriot sistemleri için 10 yıl ABD'ye gidip gelindi ancak Kongre satışı engelledi. Biz NATO topraklarını korumak için batarya istedik, onlar ise sadece geçici olarak başında yabancı subayların durduğu sistemler gönderip sonra geri çektiler. Çin sistemi ise teknoloji transferi ve lojistik garanti vermediği için uygun değildi. Sonuç olarak Rusya'dan S-400 alımı bir tercih değil, Türkiye için bir mecburiyet haline getirildi" sözleriyle süreci aktardı.

Kemal Olçar, F-35'lerin ABD tarafından verilmemesiyle Türkiye'nin, S-400'lerin satın almaya mecbur bırakıldığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "F-35 ÖNEMLİ ANCAK KAAN DAHA ÜSTÜN" F-35 uçaklarının kabiliyetleri ve KAAN ile kıyaslanması konusuna değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 projesine milyarlarca dolar harcadık. NATO toplantısındaki ikili görüşmelerde 6 adet F-35'in Türkiye'ye iade edilmesi gündeme geldi. F-35, 5. nesil bir uçak olarak derin taarruz yapabilme, yani yoğun hava savunma sistemleri arasından sızıp stratejik hedefleri vurup dönme kapasitesine sahip önemli bir uçak" dedi. KAAN'ın teknik üstünlüğüne vurgu yapan Olçar, "KAAN, F-35'ten daha üstün özelliklere sahip. F-35'in en gelişmiş modeli olan C modeli 32 ton toplam ağırlığa sahipken, bizim KAAN'ımız 34,5 tonluk bir kapasiteye ulaşıyor. F-35 yaklaşık 49 bin feetten uçarken, KAAN 55 bin feette görev yapabilecek. Derin taarruz kapasitesi ve taşıma kapasitesiyle KAAN, savunma sanayiimizin zirvesidir" değerlendirmesinde bulundu. "KAAN ENVANTERE GİRENE KADAR ARA FORMÜLLER DEVREDE" Milli Muharip Uçak KAAN'ın envantere giriş süreci ve bu süreçteki ara çözümler hakkında bilgi veren Olçar, "2028-2030 yılları arasında 20 adet KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor. Bu uçaklar ilk aşamada F110 motorlarıyla uçacak. Çift motorlu KAAN, toplamda 58 bin librelik devasa bir itki gücüne sahip olacak. KAAN tamamen hazır olana kadar oluşacak boşluğu kapatmak için Eurofighter alımı, F-16 Blok 70 modernizasyon kitleri ve milli Çelik Kubbe sistemlerimizle savunmamızı tahkim etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. TF-35000 MOTORU İLE DEV İTKİ GÜCÜ KAAN'ın uçuş testlerinden elde edilen derslerle motor teknolojisinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "KAAN'ın Block 30 modelinde TF-35000 motoru takılacak. Bu motorlar tek başına 35 bin, çift motor olduğunda ise toplamda 70 bin librelik muazzam bir itki gücü sağlayacak. Şu anki 58 bin librelik güçten 12 bin libre daha fazla bir performanstan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Rakip uçaklarla kıyaslama yapan Olçar, "F-35 tek motorludur ve 43 bin libre itki gücüne sahiptir. KAAN'ın yeni motoruyla ulaşacağı 70 bin libre, uçağımızı derin taarruz ve operasyonel kabiliyet anlamında bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır" sözlerini kaydetti.

Olçar, F-35'lerin Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu vurgularken yerli Muhraip Uçak KAAN'ın daha üstün özelliklere sahip olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) F-35'İN 'ISI' PROBLEMİ VE GÖRÜNMEZLİK DETAYI Hava savunma sistemlerinde ısı takibinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 çok fazla ısı çıkartıyor ve bu durum uçağı ısıya duyarlı IRST sistemleri için açık bir hedef haline getiriyor. İran, bir keresinde F-35'i bu şekilde arkasından yakalayıp vurdu. KAAN'da ise motor ısısının yönetimi ve radar görünmezliği (RCS) serçe parmağının yarısı kadar bir iz bırakacak şekilde tasarlandı" dedi. Görünmezlik teknolojisindeki üstünlüğü vurgulayan Olçar, "Beşinci nesil uçaklar havaya kalktığında radarlarını kapatmak zorundadır, aksi halde konumları ifşa olur. Bu noktada ısıya duyarlı sistemler devreye girer. KAAN'ın manevra kabiliyeti ve 55 bin feet irtifaya çıkabilme özelliği, onu F-35 karşısında çok daha avantajlı kılıyor" ifadelerini kullandı. KAAN VE GÖKHAN FÜZESİ'NİN AVANTAJI Havada yaşanabilecek olası bir çatışma senaryosunu değerlendiren Kemal Olçar, "KAAN 1.8 Mach hızına çıkabilirken, F-35 1.6 Mach hızında kalıyor. İki uçak 150 kilometre mesafeden birbirini tespit edecek ve füze düellosu başlayacaktır. Bizim Meteor füzesinin yerini alacak olan yerli Gökhan füzemiz, 60-70 kilometrelik 'kaçış yok' mesafesiyle KAAN'ın elindeki en büyük koz olacak" şeklinde konuştu. Programda Orhan Sali'nin "F-110 motorlarının görünmezlik izi uygun mu?" sorusu üzerine Olçar, "29 bin librelik motorun çıkardığı ısı ile 43 bin librelik motorun ısısı arasında büyük fark var. KAAN'ın çift motorlu yapısı daha esnek bir manevra alanı sunuyor" yanıtını verdi.