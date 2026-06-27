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Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, yeni haftayla birlikte kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olurken, termometrelerin özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 2

EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ADETA YANACAK

Yeni haftada sıcaklık rekorlarının görülebileceği bölgelere dikkat çeken MGM raporunda, Ege Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı, Güneydoğu Anadolu'da ise birçok noktada termometrelerin 40 ila 42 derece aralığını göstereceği öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında da yüksek sıcaklıkların beş günlük periyot boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 3

MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Sıcak hava dalgasının yalnızca güney ve batı bölgeleriyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan meteoroloji, yayımladığı hava tahmin haritasında Marmara Bölgesi'nin önemli bölümünde sıcaklıkların 31 ila 35 derece bandında seyredeceğini, İç Anadolu'daki birçok ilde ise termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Raporda ayrıca, yeni haftada yurdun iç kesimlerinde de sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği ifade edildi.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 4

YAĞIŞLAR SADECE SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLECEK

Yağış beklenen dar alanlara ilişkin detayların yer aldığı MGM raporunda, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, Karadeniz kıyılarının ise diğer bölgelere kıyasla daha serin havasını koruyacağı aktarıldı.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 5

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKILACAK

Sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığı tabloda MGM, 29 Haziran için öngörülen 33 derecelik en yüksek sıcaklığın, aynı günün 28,3 derecelik uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkacağını duyurdu. Verilere göre gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişirken, takip eden günlerde gündüz sıcaklıklarının 31-32 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 6

GÜN GÜN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
28 HAZİRAN PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Haziran Pazar günü için yayımladığı hava tahmin haritasına göre yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında seyredecek. Özellikle Aydın çevresinde termometrelerin 40 dereceye ulaşması beklenirken, Marmara'da sıcaklıklar 29-33 derece, İç Anadolu'da 28-31 derece arasında değişecek. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 7

29 HAZİRAN PAZARTESİ

Haftanın ilk iş gününde güneşli ve sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yeniden 35 ila 40 derece aralığında seyredecek. Marmara'da hava 31-34 derece, İç Anadolu'da 29-31 derece olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 8

30 HAZİRAN SALI

Salı günü sıcaklıklar yüksek seviyelerini koruyacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 ila 40 dereceyi gösterecek, Aydın çevresinde ise 40 dereceye ulaşacak. Marmara'da sıcaklıklar 32-34 derece, İç Anadolu'da 30-33 derece arasında ölçülürken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 9

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Hafta ortasında sıcak hava etkisini daha da hissettirecek. Güneydoğu Anadolu'da bazı merkezlerde sıcaklıkların 41-42 dereceye ulaşması beklenirken, Ege'de termometreler 38 dereceyi bulacak. Marmara'da sıcaklıklar 31-34 derece, İç Anadolu'da ise 31-35 derece arasında seyredecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı 10

2 TEMMUZ PERŞEMBE

Haftanın son tahmininde de bunaltıcı sıcaklar etkisini koruyacak. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer 42 dereceye ulaşması beklenirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da da termometreler 35 derecenin üzerinde seyredecek. Marmara'da hava sıcaklıkları 30-35 derece arasında değişirken, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği değerlendiriliyor.

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