Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı

GÜN GÜN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

28 HAZİRAN PAZAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Haziran Pazar günü için yayımladığı hava tahmin haritasına göre yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında seyredecek. Özellikle Aydın çevresinde termometrelerin 40 dereceye ulaşması beklenirken, Marmara'da sıcaklıklar 29-33 derece, İç Anadolu'da 28-31 derece arasında değişecek. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

29 HAZİRAN PAZARTESİ Haftanın ilk iş gününde güneşli ve sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yeniden 35 ila 40 derece aralığında seyredecek. Marmara'da hava 31-34 derece, İç Anadolu'da 29-31 derece olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

30 HAZİRAN SALI Salı günü sıcaklıklar yüksek seviyelerini koruyacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 ila 40 dereceyi gösterecek, Aydın çevresinde ise 40 dereceye ulaşacak. Marmara'da sıcaklıklar 32-34 derece, İç Anadolu'da 30-33 derece arasında ölçülürken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA Hafta ortasında sıcak hava etkisini daha da hissettirecek. Güneydoğu Anadolu'da bazı merkezlerde sıcaklıkların 41-42 dereceye ulaşması beklenirken, Ege'de termometreler 38 dereceyi bulacak. Marmara'da sıcaklıklar 31-34 derece, İç Anadolu'da ise 31-35 derece arasında seyredecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.