Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! MGM'den sıcak hava alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, yeni haftayla birlikte kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olurken, termometrelerin özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ADETA YANACAK
Yeni haftada sıcaklık rekorlarının görülebileceği bölgelere dikkat çeken MGM raporunda, Ege Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı, Güneydoğu Anadolu'da ise birçok noktada termometrelerin 40 ila 42 derece aralığını göstereceği öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında da yüksek sıcaklıkların beş günlük periyot boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE
Sıcak hava dalgasının yalnızca güney ve batı bölgeleriyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan meteoroloji, yayımladığı hava tahmin haritasında Marmara Bölgesi'nin önemli bölümünde sıcaklıkların 31 ila 35 derece bandında seyredeceğini, İç Anadolu'daki birçok ilde ise termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Raporda ayrıca, yeni haftada yurdun iç kesimlerinde de sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği ifade edildi.
YAĞIŞLAR SADECE SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLECEK
Yağış beklenen dar alanlara ilişkin detayların yer aldığı MGM raporunda, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, Karadeniz kıyılarının ise diğer bölgelere kıyasla daha serin havasını koruyacağı aktarıldı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKILACAK
Sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığı tabloda MGM, 29 Haziran için öngörülen 33 derecelik en yüksek sıcaklığın, aynı günün 28,3 derecelik uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkacağını duyurdu. Verilere göre gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişirken, takip eden günlerde gündüz sıcaklıklarının 31-32 derece bandında seyretmesi bekleniyor.