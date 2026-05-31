Vesayetin kirli satrancı milli iradeye çarptı! Bağımsızlığa operasyon: Gezi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, on yıllardır süren vesayet zincirlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Anadolu İhtilali" ile kırarken, bu büyük şahlanış karanlık odakları bir kez daha harekete geçirdi. 2002’den bu yana sandıkta yenilemeyen milli irade, önce bürokratik vesayet, ardından sokak hareketleri ve seri darbe girişimleriyle hedef alındı. "Mesele ağaç değil" itirafıyla hafızalara kazınan Gezi kalkışmasının, aslında yıllar öncesinden ilmek ilmek örülen, dış güçlerin ve içerdeki piyonlarının Türkiye’nin dev projelerini durdurma ve meşru hükümeti devirme operasyonu olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

14 Ağustos 2001'de "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002'de Anadolu İhtilali'ni gerçekleştirirken vesayet odakları da kirli oyunlarına başladı.

BAĞIMSIZLIĞA OPERASYON: GEZİ

VESAYETİN SATRANÇ TAHTASI VE MİLLİ İRADE

Manşetlerle hükümete ayar vermeye çalışan piyonlar, "Laiklik elden gidiyor" sloganlarıyla sahneye sürüldü. 2007 yılında 27 Nisan e-muhtırası ile milli iradeye parmak sallayanlara karşı Erdoğan, "Hodri meydan" diyerek şapkasını alıp gitmeyen lider duruşunu sergiledi. Millet ise bu dik duruşa 2007 seçimlerinde sandığı patlatarak cevap verdi.

İHANETİN PROVASI: "AYAKLAN İSTANBULLU"

Gezi kalkışmasının bir gecede başlamadığı, yıllar öncesinden planlandığı deşifre edildi. 2011 yılında, yani Gezi'den tam 1,5 yıl önce, "11 11 11" koduyla "Ayaklan İstanbullu" isimli bir film çekilerek sokak hareketlerinin provası yapıldı.

Sanatçı görünümlü provokatörlerin başrol oynadığı bu senaryo, "Mi Minör" isimli tiyatro oyunuyla sahnede test edildi. Kırmızılı kadından gaz maskelerine, barikatlardan polis çatışmalarına kadar her ayrıntı bu oyunlarda tek tek çalışıldı.

Üst akıl, 2013'ün Şubat ayında Amerika'da topladığı zirvede "İstanbul İsyanı" planlarını masaya yatırırken, Türkiye içindeki iş birlikçiler de lojistik hazırlıklarını tamamladı.

TÜRKİYE ŞAHLANIRKEN DÜĞMEYE BASTILAR

İhanet çarkı, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını ilan ettiği 2013 Mayıs'ında en hızlı devrine ulaştı. Türkiye, IMF belasından kurtulmuş, 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi dev projeler için imzalar atılmıştı.

Faizlerin tarihin en düşük seviyesine indiği o günlerde, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar fitne ateşini yakmak için "beş ağaç söküldü" yalanına sarıldı. Aslında hedef ağaç değil, Türkiye'nin yükselişini durdurmaktı.

"MESELE AĞAÇ DEĞİL" İHANETİ VE KAOS PLANI

27 Mayıs 2013 sabahı başlayan olaylarda medya, ana muhalefet ve terör örgütleri aynı safta buluştu. Kırmızılı kadın ve yanan çadırlar üzerinden üretilen yalan haberler, sosyal medyada beş milyon tweetle dünyaya servis edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Taksim'e geçin" talimatı vererek kalabalıkları sokağa sürerken, Taksim Meydanı terör örgütlerinin paçavralarıyla işgal edildi.

Esnafın malı yağmalandı, kamu araçları yakıldı, ambulanslar parçalandı. O günlerde sesini yükselten Başkan Erdoğan, "Mesele ne ağaçtır ne yayalaştırma projesidir" diyerek oynanan büyük oyuna karşı milleti uyardı.

MİLYONLARIN CEVABI: KAZLIÇEŞME ŞAHLANIŞI

Dış basının canlı yayınlarla körüklediği, içerideki sermaye gruplarının otellerini revir yaparak desteklediği bu kirli kalkışma, milli iradenin çelikten iradesine çarptı.

Erdoğan, Kuzey Afrika dönüşü havalimanında toplanan tarihi kalabalığa hitap ederek ilk mesajı verdi. Ardından Ankara ve İstanbul Kazlıçeşme'de düzenlenen "Milli İradeye Saygı" mitingleri, darbe heveslilerinin kursağında kaldı.

Kazlıçeşme'de milyonlara seslenen Erdoğan, "Biz yakanları, yıkanları istemiyoruz. Gelin bu oyunu birlikte bozalım" ifadelerini kullanarak gençliğe ve millete birlik çağrısı yaptı.

Necip Fazıl'ın Gençliğe Hitabesi'ne atıf yapan Erdoğan, "Bu vatan için feda-i can edecek bir gençlik istiyoruz" sözleriyle milli şahlanışı başlattı.

GEZİ'DEN 17-25 ARALIK'A AYNI MERKEZ

Gezi'de sokak hareketleriyle yıkılamayan hükümet, hemen ardından yargı ve emniyet içine sızmış paralel yapı tarafından 17-25 Aralık kumpaslarıyla hedef alındı.

Gezi'de ağaç bahanesiyle sokakları yakanlar, birkaç ay sonra ekranlarda beddua seansları düzenleyenlerle aynı cephede buluştu. Bin yıllık intikam planının bir parçası olan Gezi kalkışması, milli iradenin vakur duruşuyla tarihin tozlu sayfalarına bir "ihanet girişimi" olarak gömüldü.

Haber merkezimize ulaşan görüntüler, bu kalkışmanın hiçbir anının masum olmadığını ve Türkiye'yi geriye götürmek isteyenlerin hain bir pususu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

