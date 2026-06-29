İstanbul'da yılın en sıcak günü: Valilikten 40 derece uyarısı
Türkiye, 1 Temmuz'da Afrika ve Avrupa üzerinden gelen Omeja Blokajı'nın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken, birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul'da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması beklenirken, Ege'de termometrelerin 39 dereceyi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 36 dereceleri görecek. İstanbul Valiliği başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere herkesi 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası "Omega Blokajı" Türkiye'ye ulaştı.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECELERİ BULACAK
Megakentte sıcak hava etkisini günden güne artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edinilen bilgiye göre 1 Temmuz itibarıyla yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak.
İstanbul'da sıcaklığın zirve yapacağı ifade edilirken, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde başlaması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 34 dereceye kadar yükselecek. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı belirtiliyor. Uzmanlar özellikle Anadolu Yakası'nda ise sıcaklıkların daha yüksek hissedileceğini öngörüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK HAVA UYARISI
İstanbul Valiliği tarafından 1 Temmuz'da öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.
Bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR KAÇ DERECEYİ GÖRECEK?
MGM verilerine göre Marmara'da hava sıcaklığının İstanbul'da 32 derece, Bursa'da 35 derece, Edirne'de 37 derece olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'da 35 derece, Konya'da 34 derece; Ege Bölgesi'nde İzmir'de 36 derece, Manisa ve Denizli'de 39 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın 34 derece, Adana'nın 35 derece; Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un 30 derece, Trabzon'un 27 derece olması öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya'da 36 derece, Erzurum'da 28 derece; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır ve Gaziantep'te 35 derece, Şanlıurfa'da 36 derece sıcaklık bekleniyor. Yurt genelinde yağış öngörülmezken, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
A Haber spikeri Gökhan Kurt, önümüzdeki 5 günün sıcaklık tahminlerini aktarırken Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, hastalar ve çocuklar için kritik uyarılar yaptı.
MARMARA VE İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK
A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Omega blokajı yavaş yavaş bizim kapımızı çalmaya başlıyor. Bugün o sıcaklıkları özellikle Marmara Bölgesi'nde daha rahat bir şekilde hissedeceğiz. Edirne 40 dereceye dayanmış durumda, şu an 38 derece. İstanbul bugün en yüksek sıcaklığı görecek: 34 derece. Güneşli ama bol sıcak olacak bir gün. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkacakların çok daha dikkatli olması gerekiyor; yaşlıların, hastaların ve çocukların dikkatine. Yarından itibaren İstanbul'da bir rahatlama gelecek ve hafta sonuna doğru 31 derecelere düşecek." ifadelerini kullandı.