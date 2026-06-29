İstanbul'da yılın en sıcak günü: Valilikten 40 derece uyarısı

İstanbul'da sıcaklığın zirve yapacağı ifade edilirken, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde başlaması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 34 dereceye kadar yükselecek. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı belirtiliyor. Uzmanlar özellikle Anadolu Yakası'nda ise sıcaklıkların daha yüksek hissedileceğini öngörüyor.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Temmuz itibarıyla sıcaklıkların yüksek nem ile bi,rlikte 40 derecelere ulaşacağı belirtilirken, kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıd. (AA)

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Temmuz'da öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Omega blokajı Türkiye'ye ulaştı, birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. (AA)

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR KAÇ DERECEYİ GÖRECEK?

MGM verilerine göre Marmara'da hava sıcaklığının İstanbul'da 32 derece, Bursa'da 35 derece, Edirne'de 37 derece olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'da 35 derece, Konya'da 34 derece; Ege Bölgesi'nde İzmir'de 36 derece, Manisa ve Denizli'de 39 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın 34 derece, Adana'nın 35 derece; Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un 30 derece, Trabzon'un 27 derece olması öngörülüyor.