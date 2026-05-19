Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ekipler olay yerinde yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, görgü tanıkları yaralıların olduğunu bildirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan haberde "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

Resmi makamlardan ise patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.